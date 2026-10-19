Γαλλία: «Χάος» στους δρόμους, απαγορεύσεις κυκλοφορίας και χιλιάδες συλλήψεις

Απαγόρευση κυκλοφορίας σε αρκετές πόλεις της Γαλλίας ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, μετά τα εκτεταμένα επεισόδια και τις λεηλασίες που σημειώθηκαν στο περιθώριο των διαδηλώσεων του Σαββατοκύριακου, με την κυβέρνηση να παραδέχεται ότι οι αρχές έχασαν τον έλεγχο σε ορισμένες περιοχές.

Μετά την έκτακτη σύσκεψη για την αντιμετώπιση της κρίσης, ο Λεκορνί ζήτησε από τους κατά τόπους νομάρχες να επιβάλουν τοπικούς περιορισμούς στην κυκλοφορία, με βασικό στόχο την προστασία των επιχειρήσεων από νέες λεηλασίες.

Όπως εξήγησε, οι αρχές βρίσκονται αντιμέτωπες με συγκεκριμένες μορφές εγκληματικότητας, που περιλαμβάνουν τη λεηλασία καταστημάτων και τη μεταπώληση μέρους των κλοπιμαίων. Ο Γάλλος πρωθυπουργός δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης, εκτιμώντας, ωστόσο, ότι στην παρούσα φάση οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας αποτελούν καταλληλότερο μέτρο.

Οι πρώτοι περιορισμοί τέθηκαν σε ισχύ το βράδυ της Δευτέρας (19/10) σε πόλεις της βόρειας Γαλλίας, μεταξύ των οποίων η Λιλ, το Ντουέ, το Βατινί και το Ντενέν. Τα μέτρα προβλέπεται να ισχύσουν αρχικά τη Δευτέρα και την Τρίτη, από τις 20:00 έως τις 06:00.

Μακρόν: Θα λογοδοτήσουν όσοι επιχείρησαν να ανατρέψουν τη Δημοκρατία

Την Κυριακή το βράδυ, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν προανήγγειλε αυστηρή αντιμετώπιση όσων συμμετείχαν στα επεισόδια, τονίζοντας ότι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν.

«Όσοι επιχείρησαν να ανατρέψουν τη Δημοκρατία θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους», δήλωσε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος σε όσους παρεισέφρησαν στις διαδηλώσεις και προκάλεσαν βίαια επεισόδια.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση οφείλει να ακούσει τα αιτήματα όσων διαδήλωσαν ειρηνικά κατά της αύξησης του κόστους ζωής. Αναφέρθηκε, επίσης, στην ευρύτερη ανασφάλεια που αισθάνονται πολλοί νέοι για το μέλλον τους.

Την ίδια ώρα, νέες κινητοποιήσεις προγραμματίζονται για το προσεχές Σάββατο. Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ARD στο Παρίσι, Μίχαελ Στρέμπελ, στο διαδίκτυο κυκλοφορούν καλέσματα για συγκεντρώσεις, μεταξύ άλλων και στη γαλλική πρωτεύουσα. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν πρόκειται για επίσημα οργανωμένες διαδηλώσεις από μεγάλες οργανώσεις ή συνδικάτα, αλλά για διαδικτυακές πρωτοβουλίες.

Πάνω από 2.300 προσαγωγές – Παραδοχή για απώλεια ελέγχου

Η έκταση της αναταραχής αποτυπώνεται και στον αριθμό των συλλήψεων. Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, περισσότεροι από 2.300 άνθρωποι τέθηκαν υπό αστυνομική κράτηση σε ολόκληρη τη χώρα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Μόνο στο Παρίσι, την Κυριακή και τη νύχτα προς τη Δευτέρα συνελήφθησαν επιπλέον 350 άτομα, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ. Σε περισσότερες από οκτώ στις δέκα περιπτώσεις αναμένεται να κινηθούν ποινικές διαδικασίες, ενώ αρκετές δεκάδες ύποπτοι έχουν ήδη προφυλακιστεί.

Τα επεισόδια συνοδεύτηκαν από εκτεταμένες καταστροφές και λεηλασίες. Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψαν ομάδες κουκουλοφόρων να σπάνε τις βιτρίνες καταστημάτων και να αφαιρούν εμπορεύματα. Στη Λιμόζ, το δημαρχείο του 19ου αιώνα υπέστη σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή από πυρκαγιά.

Η κατάσταση παρέμενε τεταμένη και τη νύχτα προς τη Δευτέρα, μεταξύ άλλων και στο Παρίσι. Ο Λεκορνί περιέγραψε την κατάσταση ως «χάος», επισημαίνοντας ότι η ένταση των επεισοδίων διαφέρει σημαντικά από περιοχή σε περιοχή.

Ο Νουνιέζ παραδέχθηκε λάθη των αρχών

Στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης βρίσκεται πλέον και ο χειρισμός της κρίσης από τις δυνάμεις ασφαλείας. Ο Νουνιέζ υπέβαλε την παραίτησή του στον Μακρόν, ο οποίος την απέρριψε, επικαλούμενος την ανάγκη διατήρησης της επιχειρησιακής ιεραρχίας στην αστυνομία και στις υπηρεσίες ασφαλείας.

Νωρίτερα, ο υπουργός είχε παραδεχθεί ότι οι αρχές υποτίμησαν τον αριθμό των διαδηλωτών και ότι σε ορισμένες πόλεις η αστυνομία έχασε τον έλεγχο. Αναγνώρισε, επίσης, ότι υπήρξαν ελλείψεις στον έγκαιρο σχεδιασμό και στην κινητοποίηση των δυνάμεων.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος της Μασσαλίας, Μπενουά Παγιάν, έκανε λόγο για «αδιανόητες σκηνές βίας» και χαρακτήρισε την κατάσταση «φιάσκο ασφαλείας». Υποστήριξε ότι οι αστυνομικοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με την κατάσταση χωρίς επαρκείς δυνάμεις και κατάλληλη οργάνωση.

Στη Μασσαλία επιβλήθηκε, παράλληλα, απαγόρευση συγκεντρώσεων από τις 12:00 έως τις 20:00 τη Δευτέρα, καθώς οι αρχές εξετάζουν πρόσθετα μέτρα για την αποτροπή νέων επεισοδίων.

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