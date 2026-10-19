Μπέσεντ: «Ανεύθυνες» οι κατηγορίες Ζελένσκι για τους περιορισμούς στις στρατιωτικές επικοινωνίες

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, προειδοποίησε τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να είναι «προσεκτικός» στις δημόσιες δηλώσεις του σχετικά με την αμερικανική υποστήριξη προς την Ουκρανία.

Η προειδοποίηση ήρθε μετά τις καταγγελίες του Ζελένσκι ότι οι ΗΠΑ περιόρισαν την πρόσβαση της Ουκρανίας στις στρατιωτικές επικοινωνίες Starlink, καθώς και στις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, δυσχεραίνοντας την αντιμετώπιση των ρωσικών επιθέσεων. Σε συνέντευξή του στο NBC, ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η χώρα του είχε αποκλειστεί προσωρινά από την αμερικανική πληροφόρηση, ενώ εξακολουθούν να ισχύουν περιορισμοί στην ταχύτητα οχημάτων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών που συνδέονται με το στρατιωτικό σύστημα Starshield.

Σύμφωνα με το CNBC, o Μπέσεντ χαρακτήρισε τις κατηγορίες «εξαιρετικά ανεύθυνες», υποστηρίζοντας ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έχουν αρνηθεί κατηγορηματικά ότι η κυβέρνησή τους προχώρησε σε τέτοιες ενέργειες.

Ωστόσο, ο Έλον Μασκ, ιδιοκτήτης της SpaceX, διευκρίνισε ότι τα συστήματα Starshield ανήκουν και ελέγχονται από την αμερικανική κυβέρνηση και ότι οι αποφάσεις για περιορισμούς στη χρήση τους λαμβάνονται από τον αμερικανικό στρατό και, τελικά, από τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Παράλληλα, το Reuters μετέδωσε ότι ο Λευκός Οίκος είχε δώσει εντολή για τους τεχνολογικούς περιορισμούς, κάτι που ο Τραμπ αρνήθηκε.

Οι σχέσεις Ουάσιγκτον και Κιέβου παραμένουν τεταμένες, καθώς ο Τραμπ πιέζει για συμφωνία ειρήνης και επικρίνει τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου. Την ίδια στιγμή, η ενεργειακή κρίση, που επιδεινώθηκε από τον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν και τις διαταραχές στα Στενά του Ορμούζ, έχει αυξήσει σημαντικά τις τιμές των καυσίμων.

Ο Τραμπ υπέγραψε επίσης νομοθεσία για νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, αλλά ανέστειλε μέρος των μέτρων, επικαλούμενος το εθνικό συμφέρον. Η απόφαση προκάλεσε αντιδράσεις και από Ρεπουμπλικανούς, με τον γερουσιαστή Τομ Τίλις να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι υποχωρεί απέναντι στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.