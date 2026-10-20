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«Καμπανάκι» Μερτς: Η Ρωσία επιδιώκει να αποσταθεροποιήσει ολόκληρη την Ευρώπη
Ειδήσεις
16:08 - 20 Οκτ 2026

«Καμπανάκι» Μερτς: Η Ρωσία επιδιώκει να αποσταθεροποιήσει ολόκληρη την Ευρώπη

Reporter.gr Newsroom

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Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς προειδοποίησε ότι η κοινή γνώμη υποτιμά τους κινδύνους που απορρέουν από τη Ρωσία, δηλώνοντας ότι ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επιδιώκει όχι μόνο να νικήσει την Ουκρανία, αλλά και να υπονομεύσει τη δημοκρατία στην Ευρώπη.

«Η μεγαλύτερη ανησυχία μου είναι ότι υποτιμάται ο αντίκτυπος της Ρωσίας στις κοινωνίες μας», δήλωσε ο Μερτς σε συνέντευξή του στο Bloomberg. «Η Ρωσία βρίσκεται σε πορεία αποσταθεροποίησης ολόκληρης της πολιτικής τάξης στην ευρωπαϊκή μας ήπειρο».

Οι δηλώσεις του Μερτς, ο οποίος δέχεται πολιτικές πιέσεις στο εσωτερικό μετά τις σαρωτικές νίκες του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) στις πρόσφατες περιφερειακές εκλογές, αντανακλούν την αυξανόμενη ανησυχία στην Ευρώπη για τις προθέσεις της Ρωσίας απέναντι στην ήπειρο. Η αποτροπή επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Λειψίας και οι πρόσφατες επιθέσεις σε πλοία στη Μαύρη Θάλασσα έχουν προκαλέσει αναστάτωση στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Την ίδια στιγμή, η Ευρώπη κινδυνεύει να μείνει στο περιθώριο των ενδεχόμενων ειρηνευτικών συνομιλιών. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι είναι ανοιχτός στην πρόταση του Βλαντίμιρ Πούτιν για μια τριμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, σημειώνοντας ότι οι συνομιλίες θα μπορούσαν να επικεντρωθούν στον αφοπλισμό. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι η Ρωσία είχε «καλή στάση στο θέμα της Ουκρανίας».

Οι δηλώσεις έγιναν καθώς ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μεταβαίνει σήμερα στη Νορβηγία για συνομιλίες με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, ενώ ο Τζάρεντ Κούσνερ αναμένεται να συμμετάσχει τηλεφωνικά. Την Ευρώπη θα εκπροσωπήσουν ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας, Γιόνας Γκαρ Στέρε, και ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, ενώ για το απόγευμα έχει προγραμματιστεί συνέντευξη Τύπου.

Ο Μερτς μιλούσε ενόψει της πρώτης μεγάλης εγχώριας επενδυτικής συνόδου της Γερμανίας, καθώς η χώρα επιχειρεί να προσελκύσει ιδιωτικά κεφάλαια. Η Amazon ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει περισσότερα από 16 δισ. ευρώ (17,9 δισ. δολάρια) στη Γερμανία το επόμενο έτος, σε δραστηριότητες που περιλαμβάνουν κέντρα δεδομένων, το δορυφορικό της πρόγραμμα και την παραγωγή περιεχομένου για το Prime Video.

Ερωτηθείς σχετικά με τη φιλοδοξία του AfD να αποχωρήσει η Γερμανία από τη ζώνη του ευρώ, ο Μερτς δήλωσε ότι θα έκανε «οτιδήποτε» για να διασφαλίσει ότι η χώρα θα παρέμενε πυλώνας σταθερότητας του νομισματικού συστήματος της ηπείρου.

«Εάν η Γερμανία αποχωρούσε από τη νομισματική ένωση, η ίδια η νομισματική ένωση θα κατέρρεε», δήλωσε ο Μερτς.

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