Τραγωδία στην Αίγυπτο: Τουλάχιστον 13 νεκροί από σύγκρουση τουριστικού λεωφορείου με φορτηγό

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 34 τραυματίστηκαν σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στην Αίγυπτο, όταν τουριστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτηγό.

Σύμφωνα με την κρατική εφημερίδα Αλ Αχράμ, το δυστύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει το Κάιρο με την Ασιούτ, στην περιοχή κοντά στην Γκίζα, δυτικά της αιγυπτιακής πρωτεύουσας.

Όπως μετέδωσε το αιγυπτιακό μέσο ενημέρωσης, η σφοδρότητα της σύγκρουσης είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 13 ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμη 34.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα αίτια και τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος. Παράλληλα, δεν υπάρχουν νεότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών.