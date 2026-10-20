Η Αλμπέρτα μένει στον Καναδά – «Ανάσα» για τον Κάρνεϊ εν μέσω της κρίσης με τις ΗΠΑ

Οι κάτοικοι της Αλμπέρτα ψήφισαν με μεγάλη πλειοψηφία υπέρ της παραμονής στον Καναδά, στο πρώτο δημοψήφισμα που διεξήχθη ποτέ στην επαρχία για την απόσχισή της, χαρίζοντας στον πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ μια νίκη που είχε μεγάλη ανάγκη, καθώς επιχειρεί να ενώσει τη χώρα εν μέσω εμπορικού πολέμου με τις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, το απόγευμα της Τρίτης (20/10) με τα τρία τέταρτα των ψήφων να έχουν καταμετρηθεί, το 76% των κατοίκων της Αλμπέρτα είχε ταχθεί υπέρ της επιλογής «παραμονή», έναντι 24% που υποστήριξε τη διεξαγωγή δεσμευτικού δημοψηφίσματος για την απόσχιση. Το δημοψήφισμα ήταν μη δεσμευτικό.

«Οι κάτοικοι της Αλμπέρτα έκαναν μια ξεκάθαρη επιλογή», δήλωσε ο Κάρνεϊ σε ανακοίνωσή του, σύμφωνα με μετάδοση του CNBC. «Επέλεξαν την ενότητα, να οικοδομήσουμε μαζί το μέλλον και να φροντίζουμε ο ένας τον άλλον».

«Ο Καναδάς είναι κάτι περισσότερο από το άθροισμα των επιμέρους τμημάτων του», ανέφερε.

Οι δημοσκόποι και οι αναλυτές είχαν αποκλείσει το ενδεχόμενο νίκης των αυτονομιστών στην ψηφοφορία της Δευτέρας, επικαλούμενοι στοιχεία που έδειχναν ότι μόνο περίπου το ένα τρίτο των κατοίκων της δυτικής, πλούσιας σε ενεργειακούς πόρους επαρχίας υποστήριζε τη διεξαγωγή μελλοντικού δημοψηφίσματος για την αποχώρησή της από τον Καναδά.

Η πρωθυπουργός της Αλμπέρτα, Ντανιέλ Σμιθ, η οποία ανακοίνωσε τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος τον Μάιο, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ανέφερε ότι είναι «πολύ ικανοποιημένη» από το γεγονός ότι τα πρώτα αποτελέσματα έδειχναν ευρεία υποστήριξη στην παραμονή στον Καναδά.

Η Σμιθ δήλωσε ότι θα απευθυνθεί στους κατοίκους της Αλμπέρτα, προκειμένου να συζητήσει «την πορεία της επαρχίας μας από εδώ και πέρα».

Μια μικρή αλλά έντονα δραστήρια ομάδα αυτονομιστών διεξάγει εδώ και μήνες εκστρατεία υπέρ μιας ανεξάρτητης Αλμπέρτα, υποστηρίζοντας ότι ο ενεργειακός πλούτος της επαρχίας επιδοτεί φτωχότερες περιοχές του Καναδά και ότι η ίδια θα ήταν πολύ πιο εύπορη αν απελευθερωνόταν από τη γραφειοκρατία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στην Οτάβα.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Κάρνεϊ δήλωσε σε συγκέντρωση στο Κάλγκαρι ότι η ψήφος υπέρ της αποχώρησης από τον Καναδά θα ήταν «ένας επικίνδυνος μπλόφα που θα οδηγήσει σε χρόνια βαθιάς διχόνοιας».

Ο Μαρκ Κάρνεϊ, πρωθυπουργός του Καναδά, κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης «Forever Canadian» στο Κάλγκαρι της Αλμπέρτα, στον Καναδά, την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026. Στο δημοψήφισμα της επόμενης Δευτέρας, οι ψηφοφόροι θα κληθούν να απαντήσουν αν επιθυμούν να παραμείνουν στον Καναδά ή να ξεκινήσει η νομική διαδικασία για τη διεξαγωγή δεσμευτικού επαρχιακού δημοψηφίσματος σχετικά με το αν η Αλμπέρτα θα πρέπει να αποσχιστεί.

Ο Κάρνεϊ επιδιώκει να μειώσει την εξάρτηση του Καναδά από τις ΗΠΑ

Δεν υπήρξε άμεση αντίδραση στο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει αναφερθεί επανειλημμένα στο ενδεχόμενο προσάρτησης του Καναδά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, αναφερόμενος στην Αλμπέρτα τον Ιανουάριο, είχε δηλώσει: «Νομίζω ότι θα πρέπει να τους αφήσουμε να κατέβουν στις ΗΠΑ».

Η ψηφοφορία της Δευτέρας ήταν η δεύτερη φορά μέσα σε δύο εβδομάδες που ο Κάρνεϊ βρέθηκε αντιμέτωπος με μια αυτονομιστική πρόκληση. Ένα κόμμα που τάσσεται υπέρ της ανεξαρτησίας ήρθε στην εξουσία στην κατά κύριο λόγο γαλλόφωνη επαρχία του Κεμπέκ στις 5 Οκτωβρίου, αλλά δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία που απαιτείται για να υλοποιήσει τη δέσμευσή του να προκηρύξει ψηφοφορία για την αποχώρηση από τον Καναδά.

Το Κεμπέκ διεξήγαγε δημοψηφίσματα για την ανεξαρτησία το 1980 και το 1995, τα οποία απέτυχαν και τα δύο.

Ο Κάρνεϊ, ο οποίος μεγάλωσε ως επί το πλείστον στην Αλμπέρτα, αναγνωρίζει ότι οι κάτοικοι της επαρχίας συχνά αισθάνονταν παραμελημένοι από την Οτάβα. Έχει επισημάνει ότι η κυβέρνησή του επιτάχυνε τη διαδικασία έγκρισης μιας προτεινόμενης νέας πετρελαιαγωγού, στον οποίο η Αλμπέρτα και η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα είναι οι βασικοί μέτοχοι. Έχει επίσης τονίσει τον καθοριστικό ρόλο της Αλμπέρτα στην προσπάθεια του Καναδά να μειώσει την εξάρτησή του από τις ΗΠΑ.

Ομάδες των Πρώτων Εθνών έχουν επίσης εκφράσει την αντίθεσή τους στην ιδέα μιας ανεξάρτητης Αλμπέρτα, καθώς οι συνθήκες που έχουν συνάψει για τα εδάφη τους με την Οτάβα προηγούνται της δημιουργίας της επαρχίας στο πλαίσιο του Καναδά.

Υποστηρικτής της απόσχισης κρατά σημαία κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης κοντά στα κεντρικά γραφεία της Εκλογικής Αρχής της Αλμπέρτα στο Έντμοντον του Καναδά, στις 4 Μαΐου 2026, καθώς παραδίδονται κιβώτια με υπογραφές με στόχο την προκήρυξη δημοψηφίσματος για την ανεξαρτησία. Οι αυτονομιστές της Αλμπέρτα παρέδωσαν τη Δευτέρα στο εκλογικό επιτελείο στοίβες από κιβώτια, τα οποία, όπως υποστήριξαν, περιείχαν τις υπογραφές περισσότερων από 300.000 υποστηρικτών — αριθμό επαρκή για να επιβληθεί η διεξαγωγή δημοψηφίσματος για την ανεξαρτησία της πλούσιας σε πετρέλαιο επαρχίας του Καναδά.

Το κίνημα υπέρ της ανεξαρτησίας της Αλμπέρτα αναμένεται να συνεχιστεί

Το αποτέλεσμα είναι απίθανο να βάλει τέλος στο κίνημα υπέρ της ανεξαρτησίας. Πριν από το δημοψήφισμα, ορισμένοι ηγέτες των αυτονομιστών είχαν δηλώσει ότι θα συνεχίσουν να επιδιώκουν μια νέα ψηφοφορία, ακόμη και αν η πλειονότητα των κατοίκων της Αλμπέρτα τασσόταν υπέρ της παραμονής στον Καναδά.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε στις 16 Οκτωβρίου η εταιρεία δημοσκοπήσεων Angus Reid, το 62% των κατοίκων της Αλμπέρτα πιστεύει ότι «το αυτονομιστικό κίνημα δεν πρόκειται να εξαφανιστεί ποτέ».

Στην ψηφοφορία της Δευτέρας περιλαμβάνονταν επίσης εννέα ακόμη μη δεσμευτικά ερωτήματα σχετικά με προτεινόμενα μέτρα που θα ενίσχυαν τη διαπραγματευτική θέση της επαρχίας απέναντι στην Οτάβα. Τα ερωτήματα αφορούσαν τη μετανάστευση, την πρόσβαση σε επαρχιακές υπηρεσίες — όπως η εκπαίδευση, η κοινωνική μέριμνα και η υγειονομική περίθαλψη — καθώς και τις απαιτήσεις ταυτοποίησης των ψηφοφόρων.

Τα προσωρινά αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ψηφοφόροι υποστήριξαν οκτώ από τα εννέα μέτρα, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις οι πλειοψηφίες ήταν οριακές.