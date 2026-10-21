Γαλλία: Ύποπτα drones εντοπίστηκαν πάνω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις

Ύποπτα μη επανδρωμένα αεροσκάφη πέταξαν πάνω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη νοτιοανατολική Γαλλία νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ανακοίνωσε την Τετάρτη (21/10) το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό.

Όπως μετέδωσε το POLITICO, κατά τη διάρκεια μεγάλης κλίμακας στρατιωτικής άσκησης, η οποία διήρκεσε από τις 5 έως τις 16 Οκτωβρίου, «εντοπίστηκαν μη εξουσιοδοτημένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη εντός της απαγορευμένης για πτήσεις ζώνης, κοντά και πάνω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις», ανέφερε το Πολεμικό Ναυτικό σε ανακοίνωσή του.

«Σε κάθε περίπτωση, ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας μέσω της ανάπτυξης συστημάτων αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών, σε συντονισμό με τις δυνάμεις εσωτερικής ασφάλειας», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι έχει ξεκινήσει δικαστική έρευνα.

Σε αυτό το φόντο, το POLITICO επισημαίνει ότι υποπτα μη επανδρωμένα αεροσκάφη εντοπίζονται ολοένα και συχνότερα σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Δανία, η Γερμανία και η Γαλλία, κοντά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και μονάδες της αμυντικής βιομηχανίας.

Τον Ιούλιο, ένας Μολδαβός άνδρας συνελήφθη στη Γερμανία ως ύποπτος για κατασκοπεία, αφού πέταξε μη επανδρωμένο αεροσκάφος πάνω από εργοστάσιο της εταιρείας KNDS στο Μόναχο. Ορισμένες από αυτές τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου από μη επανδρωμένα αεροσκάφη αποδίδονται στη Ρωσία, καθώς η Μόσχα εντείνει τις υβριδικές επιθέσεις της εναντίον ευρωπαϊκών χωρών.

Η ανακοίνωση του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού επιβεβαιώνει δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης σχετικά με τις θεάσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην ευρύτερη περιοχή της Τουλόν. Η πόλη, στη νοτιοανατολική Γαλλία, φιλοξενεί μία από τις μεγαλύτερες ναυτικές βάσεις της χώρας, όπου ελλιμενίζονται το γαλλικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ», καθώς και επιθετικά υποβρύχια.

Σύμφωνα με τον τοπικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό Ici Provence, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη πετούσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας πάνω από τη ναυτική βάση, τις εγκαταστάσεις της Γενικής Διεύθυνσης Εξοπλισμών στην Τουλόν και το 54ο Σύνταγμα Πυροβολικού στην Ιέρ.

Η στρατιωτική άσκηση, με την ονομασία «Τυφών», είχε ως βασικό στόχο ακριβώς την εκπαίδευση των ενόπλων δυνάμεων στην αντιμετώπιση περιστατικών εντοπισμού μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό ανέφερε ότι δεν απειλήθηκαν κρίσιμες υποδομές. «Το υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων και Υποθέσεων Βετεράνων υπενθυμίζει στο κοινό ότι οι μη εξουσιοδοτημένες πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών κοντά ή πάνω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις απαγορεύονται αυστηρά», καταλήγει η ανακοίνωση.