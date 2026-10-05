Έντονες διακυμάνσεις στο πετρέλαιο - Πάνω από τα $102 η τιμή του Brent

Οι τιμές του πετρελαίου παρουσιάζουν μικτές τάσεις τη Δευτέρα (5/10) σε μια συνεδρίαση με έντονη μεταβλητότητα, καθώς αυξήθηκαν οι εξαγωγές αργού από τη Μέση Ανατολή και οι χώρες της G7 δεσμεύτηκαν να ενισχύσουν την προσφορά, αν και οι ανησυχίες για τις συνεχιζόμενες διαταραχές που συνδέονται με τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν περιορίζουν τις πωλήσεις.

Σε αυτό το φόντο λοιπόν, η τιμή του Brent ενισχύεται ελαφρώς κατά 0,29% στα 102,56 δολάρια ανά βαρέλι. Αντίθετα, η τιμή του αμερικανικού αργού (WTI) υποχωρεί κατά 0,52% στα 90,63 δολάρια ανά βαρέλι.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη βδομάδα, το Brent έχασε το μεγαλύτερο μέρος των κερδών του, ενώ το WTI υποχώρησε κατά 1,6%, μετά τη συμφωνία των χωρών της G7 την Παρασκευή (2/10) για την αποδέσμευση 100 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ και αργού πετρελαίου από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης. Παράλληλα, δεσμεύτηκαν να απέχουν από περιορισμούς στις εξαγωγές ενέργειας, μετά τις πιέσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η αποδέσμευση θα ενισχύσει τις εξαγωγές αργού από τη Μέση Ανατολή, οι οποίες ξεπέρασαν τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο σε τέσσερις από τις επτά ημέρες της τελευταίας εβδομάδας του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία για τις θαλάσσιες μεταφορές που δημοσιοποιήθηκαν τη Δευτέρα, παρά τις επιθέσεις σε πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Η εικόνα της προσφοράς παραμένει περιορισμένη

Τα futures του ICE gasoil ενισχύθηκαν τη Δευτέρα κατά περισσότερο από 4%, στα 1.409 δολάρια ανά μετρικό τόνο.

«Η ανάκαμψη των τιμών του πετρελαίου θέρμανσης και του gasoil είναι αξιοσημείωτη, γεγονός που πιθανώς οφείλεται στην αναστολή των εξαγωγών πετρελαϊκών προϊόντων από την Κίνα, δημιουργώντας ακόμη πιο περιορισμένη προσφορά διυλισμένων προϊόντων στην Άπω Ανατολή», δήλωσε ο αναλυτής της PVM Oil, Τάμας Βάργκα.

«Μια εκεχειρία στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να φαίνεται άπιαστη, ενώ η αναζωπύρωση των εχθροπραξιών μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, θα διασφαλίσει ότι οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και πλοία θα συνεχιστούν, διατηρώντας το γεωπολιτικό premium κινδύνου σε υψηλά επίπεδα».

Στο ίδιο φόντο, ο διευθύνων σύμβουλος της Saudi Aramco, Αμίν Νάσερ, δήλωσε τη Δευτέρα στο συνέδριο της Energy Intelligence στο Λονδίνο ότι αναμένει πως η προσφορά αργού πετρελαίου και διυλισμένων καυσίμων θα παραμείνει περιορισμένη και ότι η αναπλήρωση των παγκόσμιων αποθεμάτων μετά τις έκτακτες αποσύρσεις ενδέχεται να χρειαστεί δύο χρόνια.

Να σημειωθεί ότι δεν ήταν σαφές πόση ποσότητα πετρελαίου στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας της G7 για την αποδέσμευση αποθεμάτων θα προέλθει από τα αποθέματα που έχουν απομείνει από τη συμφωνία του Μαρτίου — μια έκτακτη αποδέσμευση 400 εκατομμυρίων βαρελιών, η οποία συντονίστηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας.

Ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι τα μέλη είχαν αποδεσμεύσει περίπου τα δύο τρίτα της συμφωνίας των 400 εκατομμυρίων βαρελιών.

Όσον αφορά τα μέτωπα των συγκρούσεων, οι Χούθι δήλωσαν ότι εξαπέλυσαν βαλλιστικούς πυραύλους και drones εναντίον εγκαταστάσεων της Saudi Aramco στο Ριάντ και στην περιοχή Χουράις της Σαουδικής Αραβίας, ως απάντηση σε 50 αεροπορικές επιδρομές και επιθέσεις με πυραύλους υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας στην Υεμένη τις τελευταίες 12 ώρες. Ωστόσο, από την πλευρά της Σαουδικής Αραβίας δεν υπήρξε επιβεβαίωση.

Δυνάμεις της κυβέρνησης της Υεμένης επιτέθηκαν τη Δευτέρα σε θέσεις των Χούθι στην περιοχή Ντουμπάμπ, από όπου ελέγχεται η θέα προς τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, όπως δήλωσαν δύο στρατιωτικές πηγές, μία ημέρα μετά την έναρξη εκστρατείας από τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση για την ανακατάληψη εδαφών που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Χούθι.

Ο OPEC+ ανέβαλε μια αξιολόγηση που θα καθόριζε τις ποσοστώσεις παραγωγής πετρελαίου των μελών του για το 2027, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν προκάλεσε αναστάτωση στα έργα επέκτασης της παραγωγικής δυναμικότητας σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, δημιουργώντας αβεβαιότητα σχετικά με τις εκτιμήσεις για τη μελλοντική παραγωγική δυνατότητα, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Η Aramco, εν τω μεταξύ, προχώρησε απροσδόκητα σε μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου για την Ασία το Νοέμβριο, σε χαμηλά επίπεδα εξαετίας.

Πιθανώς επιτείνοντας την έλλειψη διυλισμένων προϊόντων, η Ουκρανία θα συνεχίσει να επιτίθεται σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε συνέντευξή του στο Reuters, η οποία δημοσιεύθηκε το Σάββατο (3/10).

Ανοδικά το φυσικό αέριο - Κέρδη στα πολύτιμα μέταλλα

Την ίδια στιγμή, τα ολλανδικά συμβόλαια φυσικού αερίου παρουσιάζουν ανοδικές τάσεις το μεσημέρι της Δευτέρας ανεβαίνοντας ελαφρώς κατά 0,1% στα 74,83 δολάρια η μεγαβατώρα.

Παράλληλα, όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός κερδίζει 0,59% στα 4,186.70 δολάρια η ουγγιά. Την ίδια ώρα, το ασήμι σημειώνει κέρδη 2,62% στα 61,99 δολάρια η ουγγιά, ενώ και ο χαλκός ανεβαίνει 0,66% στα 6,5910 δολάρια η ουγγιά.

Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο κερδίζει 0,40% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στα 1,1206 δολάρια ανά ευρώ, ενώ ενισχύμενο εμφανίζεται και έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,11% με την ισοτιμία στα 1,3225 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα εμφανίζεται ενισχυμένη κατά 0,28% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8474 λίρα ανά ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι το ευρώ έχει «βυθιστεί» σε χαμηλό 17 μηνών καταγράφοντας τη μεγαλύτερη πτώση του από το Μάιο του 2025.