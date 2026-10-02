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Αποκλιμάκωση στο πετρέλαιο μετά το σχέδιο της ΕΕ για αποδέσμευση αποθεμάτων ντίζελ
Εμπορεύματα
13:26 - 02 Οκτ 2026

Αποκλιμάκωση στο πετρέλαιο μετά το σχέδιο της ΕΕ για αποδέσμευση αποθεμάτων ντίζελ

Reporter.gr Newsroom

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Οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν πτώση την Παρασκευή (2/10) μετά τις πληροφορίες για συνομιλίες σχετικά με πρόσθετες αποδεσμεύσεις αποθεμάτων ντίζελ και αργού πετρελαίου, περιορίζοντας έτσι τις ανησυχίες για την περιορισμένη προσφορά ενέργειας παγκοσμίως.

Σε αυτό το φόντο, η τιμή του Brent υποχωρεί κατά 2,64% στα 99,62 δολάρια το βαρέλι, ενώ σημαντική πτώση καταγράφει και το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate κατά 3,75% στα 89,39 δολάρια το βαρέλι.

Να σημειωθεί ότι και τα δύο συμβόλαια αναφοράς όδευαν προς εβδομαδιαία πτώση, με το Brent να υποχωρεί περίπου 4,7% μέχρι στιγμής αυτή την εβδομάδα και το WTI να καταγράφει απώλειες περίπου 3,1%.

Την ίδια ώρα, τα ευρωπαϊκά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στο γκαζόιλ, που αποτελούν σημείο αναφοράς για τις τιμές του ντίζελ, υποχωρούν περισσότερο από 5%, στα 1.377 δολάρια ανά μετρικό τόνο.

«Ολόκληρο το ενεργειακό σύμπλεγμα κινείται χαμηλότερα, με επικεφαλής το γκαζόιλ και το ULSD, καθώς οι χώρες της ΕΕ συζητούν την αποδέσμευση αποθεμάτων καυσίμων και αργού πετρελαίου, προκειμένου να περιορίσουν την οξεία στενότητα στην αγορά και να συμβάλουν στην αποτροπή μιας ενδεχόμενης απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ από τις ΗΠΑ», δήλωσε ο Όλε Χάνσεν, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων στη Saxo Bank.

Τι προτείνει η Γαλλία

Ειδικότερα, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζήτησαν την Παρασκευή μια γαλλική πρόταση για την αποδέσμευση πρόσθετων αποθεμάτων ντίζελ, ως απάντηση στις πιέσεις των ΗΠΑ προς τις ευρωπαϊκές χώρες να απελευθερώσουν περισσότερες ποσότητες καυσίμων, σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι αυξανόμενες τιμές, όπως δήλωσε την Παρασκευή στο Reuters πηγή με γνώση των λεπτομερειών των συζητήσεων.

Σε τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή, οι κυβερνήσεις των χωρών της ΕΕ συζήτησαν γαλλική πρόταση για την αποδέσμευση 50 εκατ. βαρελιών ντίζελ από ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και την αποδέσμευση 50 εκατ. βαρελιών αργού πετρελαίου από τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, ανέφερε η πηγή.

«Αυτό καταδεικνύει ότι η βασική πίεση στην ενεργειακή αγορά δεν αφορά πλέον τη διαθεσιμότητα αργού πετρελαίου, καθώς οι ροές από τη Μέση Ανατολή ανακάμπτουν, αλλά μάλλον την προσφορά διυλισμένων προϊόντων, η οποία περιορίζεται από τη μειωμένη δυναμικότητα και παραγωγή των διυλιστηρίων στη Μέση Ανατολή και τη Ρωσία», δήλωσε ο Χάνσεν.

Οι τιμές έκλεισαν υψηλότερα στην προηγούμενη συνεδρίαση, μετά το δημοσίευμα του Reuters ότι κινεζικά διυλιστήρια ανέστειλαν τις εξαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων για τον Οκτώβριο, καθώς το Πεκίνο επιδίωκε να διατηρήσει τα εγχώρια αποθέματα.

Παράλληλα, η Wall Street Journal ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα έστελναν και τρίτο αεροπλανοφόρο και έως και 10.000 επιπλέον στρατιώτες στη Μέση Ανατολή, καθώς ο πρόεδρος της χώρας Ντόναλντ Τραμπ εξέταζε το ενδεχόμενο να επαναλάβει τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

«Η σταδιακή ανάκαμψη των ροών πετρελαίου μέσω του Κόλπου της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένων των παρακάμψεων μέσω αγωγών, έχει επιταχυνθεί το τελευταίο διάστημα», ανέφερε η Barclays σε σημείωμά της.

Ωστόσο, η τράπεζα επισήμανε ότι τα θεμελιώδη μεγέθη της φυσικής αγοράς παρέμεναν ισχυρά, με τα αποθέματα να συνεχίζουν να μειώνονται και τα άμεσα διαθέσιμα φορτία να διαπραγματεύονται με υψηλά ασφάλιστρα σε σχέση με τις τιμές των συμβολαίων για μελλοντικές παραδόσεις.

Σημειώνεται ότι η Barclays αύξησε την πρόβλεψή της για την τιμή του Brent το τέταρτο τρίμηνο κατά 20 δολάρια το βαρέλι, στα 115 δολάρια, ενώ αναθεώρησε ανοδικά στα 100 δολάρια το βαρέλι την πρόβλεψή της για τη μέση τιμή του Brent το 2026.

Διόρθωση στο φυσικό αέριο - Άνοδος στα πολύτιμα μέταλλα

Την ίδια στιγμή, τα ολλανδικά συμβόλαια φυσικού αερίου παρουσιάζουν πτωτικές τάσεις το μεσημέρι της Παρασκευής υποχωρώντας 1,45% στα 72,86 δολάρια η μεγαβατώρα.

Παράλληλα, όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός κερδίζει 0,17% στα 4,209.55 δολάρια η ουγγιά, ενώ και το ασήμι σημειώνει άνοδο 0,25% στα 61,33 δολάρια η ουγγιά. Στην ίδια κατεύθυνση, ο χαλκός ανεβαίνει 0,18% στα 6,5503 δολάρια η ουγγιά.

Στην αγορά συναλλάγματος παρατηρούνται σε γενικές γραμμές ήπιες διακυμάνσεις. Συγκεκριμένα, το δολάριο υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,04% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στα 1,1248 δολάρια ανά ευρώ, ενώ αντίστοιχη υποχώρηση εμφανίζει και έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,1% με την ισοτιμία στα 1,3212 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα χάνει 0,06% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8513 λίρα ανά ευρώ.

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