Ρωσία: Ηχηρή πτώση στα ενεργειακά έσοδα – Χαμηλό 17 ετών στην παραγωγή πετρελαίου

Τα έσοδα της Ρωσίας από την ενέργεια μειώθηκαν κατά 17% φέτος, παρά το γεγονός ότι η τιμή του ρωσικού πετρελαίου ξεπέρασε τα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας δεκαετίας. Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει προκαλέσει προβλήματα στην παραγωγή και τις εξαγωγές, ενώ η ενίσχυση του ρουβλίου επιβαρύνει περαιτέρω τα έσοδα της Μόσχας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ρωσικού υπουργείου Οικονομικών που δημοσιοποιήθηκαν τη Δευτέρα (5/10) και που αναμεταδίδει το Reuters, τα φορολογικά έσοδα από την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου ανήλθαν τους πρώτους εννέα μήνες του έτους σε 5,47 τρισ. ρούβλια (64,43 δισ. δολάρια), έναντι 6,01 τρισ. ρουβλίων την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Ο ενεργειακός κλάδος αντιπροσωπεύει περίπου το 20% των φορολογικών εσόδων που κατευθύνονται στον ρωσικό προϋπολογισμό, ο οποίος εκτιμάται πλέον ότι θα παρουσιάσει το 2026 έλλειμμα ίσο με το 3% του ΑΕΠ, σχεδόν διπλάσιο από τον αρχικό σχεδιασμό.

Διπλασιάστηκε η τιμή του Urals

Το ρωσικό πετρέλαιο Urals διαπραγματευόταν στα τέλη Σεπτεμβρίου πάνω από τα 92 δολάρια το βαρέλι, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG, έχοντας υπερδιπλασιάσει την τιμή του σε σχέση με τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο και το ανώτατο όριο τιμής που έχει επιβάλει η Δύση, στα 44,10 δολάρια.

Πριν από την έναρξη της σύγκρουσης, στις 28 Φεβρουαρίου, το Urals πωλούνταν σε βάση FOB από το ρωσικό λιμάνι Πριμόρσκ στη Βαλτική περίπου στα 45 δολάρια το βαρέλι.

Η τιμή του έφτασε στο υψηλό των 113,89 δολαρίων στις 8 Απριλίου, το υψηλότερο επίπεδο από το 2013, καθώς οι τιμές στις αγορές spot ενισχύθηκαν λόγω των προβλημάτων στην προσφορά πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή.

Ένας ακόμη παράγοντας που στηρίζει τις τιμές του Urals είναι η μείωση των φορτώσεων από το λιμάνι του Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα τον περασμένο μήνα. Σύμφωνα με traders, το λιμάνι εξακολουθεί να λειτουργεί κάτω από τη δυναμικότητά του, λόγω των αυξημένων κινδύνων ασφαλείας μετά από σειρά ουκρανικών επιθέσεων, αλλά και της έλλειψης διαθέσιμων δεξαμενόπλοιων.

Η παραγωγή πετρελαίου σε χαμηλό 17 ετών

Η άνοδος των τιμών, ωστόσο, αντισταθμίζεται από τη μείωση της παραγωγής. Τον περασμένο μήνα η Ρωσία αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις της για την παραγωγή και τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου για το 2026, επιβεβαιώνοντας προηγούμενες πληροφορίες του Reuters.

Η νέα πρόβλεψη για την παραγωγή πετρελαίου φέτος διαμορφώνεται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 17 ετών.

Ο ενεργειακός κλάδος έχει πληγεί από τις συνεχείς επιθέσεις ουκρανικών drones σε διυλιστήρια πετρελαίου. Οι επιθέσεις έχουν υποχρεώσει αρκετές μονάδες να περιορίσουν την παραγωγή, προκαλώντας παράλληλα ελλείψεις καυσίμων σε ολόκληρη τη Ρωσία.

Η παραγωγή αργού πετρελαίου τον Αύγουστο υποχώρησε κατά περισσότερο από 5,6%, στα 8,718 εκατ. βαρέλια ημερησίως, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚ, από 9,240 εκατ. βαρέλια ημερησίως τον Ιανουάριο.

Πλήγμα και από την ισοτιμία του ρουβλίου

Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες επηρεάζουν επίσης τα έσοδα της Ρωσίας, τα οποία υπολογίζονται σε ρούβλια. Από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο, το ρούβλι ήταν κατά μέσο όρο περίπου 9% ισχυρότερο έναντι του δολαρίου σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Ως αποτέλεσμα, η μέση τιμή του ρωσικού πετρελαίου που χρησιμοποιείται για τη φορολόγηση αυξήθηκε από τα 59,12 δολάρια το βαρέλι πέρυσι στα 66,70 δολάρια φέτος, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία. Η αύξηση αυτή, ωστόσο, είναι αισθητά μικρότερη από την άνοδο της τιμής του πετρελαίου σε όρους δολαρίου.