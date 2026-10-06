Paramount: Ολοκλήρωσε την εξαγορά της Warner Bros έναντι 110 δισ. δολαρίων

Η Paramount Skydance ολοκλήρωσε επίσημα σήμερα Τρίτη (6/10) την εξαγορά της Warner Bros Discovery, σε μια συμφωνία ύψους 110 δισ. δολαρίων, η οποία αναμένεται να αλλάξει το τοπίο τόσο του Χόλιγουντ, όσο και των μέσων ενημέρωσης.

Υπενθυμίζεται ότι η εξαγορά, η οποία ενώνει δύο από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά στούντιο του Λος Άντζελες, έρχεται έπειτα από μήνες δικαστικών διαμάχων και έντονης κριτικής, καθώς υπήρχαν φόβοι ότι οι περικοπές και η συγκέντρωση δραστηριοτήτων θα μπορούσαν να πλήξουν τον ανταγωνισμό και τους καταναλωτές.

Οι λεπτομέρειες του deal

Όπως μεταδίδει το BBC, η συμφωνία θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο εκατομμύρια άνθρωποι παρακολουθούν περιεχόμενο μέσω υπηρεσιών streaming, θα σηματοδοτήσει ένα νέο κεφάλαιο για την κινηματογραφική και τηλεοπτική βιομηχανία και θα αφήσει ένα από τα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά δίκτυα των ΗΠΑ, το CNN, σε αβέβαιο τοπίο.

Η συγχώνευση θα ενώσει επίσης μια σειρά από σημαντικές εταιρείες και εμπορικά σήματα, μεταξύ των οποίων τα HBO, CBS, Nickelodeon, Showtime, Comedy Central, DC Studios και Food Network.

Η Paramount θα αποκτήσει την ιδιοκτησία εμβληματικών κινηματογραφικών και τηλεοπτικών σειρών, μεταξύ των οποίων τα Χάρι Πότερ, Game of Thrones, Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών και Mission: Impossible.

Ο νέος ενιαίος κολοσσός ψυχαγωγίας θα μετονομαστεί σε Skydance Corporation, την εταιρεία που είχε ιδρύσει αρχικά ο Ντέιβιντ Έλισον, πριν αναλάβει τον έλεγχο τόσο της Paramount όσο και της Warner Bros Discovery.

Ο Έλισον, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Skydance, χαρακτήρισε την ολοκλήρωση της συμφωνίας «ιστορική» για την κινηματογραφική βιομηχανία.

«Από την αρχή, η φιλοδοξία μας ήταν να ενώσουμε αυτά τα δύο ιστορικά στούντιο και να δημιουργήσουμε έναν ισχυρότερο ανταγωνιστή, με το ταλέντο, τους πόρους και την εμβέλεια για να αφηγείται σπουδαίες ιστορίες σε κάθε είδος, σε κάθε πλατφόρμα και για το κοινό παντού. Τώρα αυτή η φιλοδοξία γίνεται πραγματικότητα», σημείωσε.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Έλισον όρισε τον απερχόμενο διευθύνοντα σύμβουλο της Mattel, Γινον Κράιζ, ως συν-διευθύνοντα σύμβουλο.

Ο Κράιζ θα επικεντρωθεί στην καθημερινή λειτουργία της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της ενοποίησης των δύο νεοσυγχωνευμένων επιχειρήσεων, ενώ ο Έλισον θα επικεντρωθεί στη στρατηγική και την τεχνολογία.

Οι αντιδράσεις

Παρότι η εταιρεία ανακοίνωσε ότι έχει λάβει ομόφωνη έγκριση από τις αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού σε ολόκληρο τον κόσμο, η μακρά διαδικασία εξαγοράς συνοδεύτηκε από αντιπαραθέσεις ήδη από την έναρξή της.

Αρχικά, η Netflix είχε συμφωνήσει να εξαγοράσει μέρος της Warner Bros Discovery, όμως η Paramount Skydance ξεκίνησε έναν πόλεμο προσφορών, με αποτέλεσμα ο κολοσσός του streaming να αποχωρήσει από τη διαδικασία.

Στη συνέχεια, δικηγόροι σε περίπου δώδεκα πολιτείες των ΗΠΑ κατέθεσαν αγωγές, με επικεφαλής την Καλιφόρνια, με στόχο να μπλοκάρουν τη συμφωνία. Υποστήριξαν ότι η εξαγορά θα περιόριζε τον ανταγωνισμό, θα αύξανε τις τιμές για τους καταναλωτές και θα προκαλούσε «σημαντική» ζημιά στους κινηματογράφους, στους διανομείς καλωδιακής τηλεόρασης και, «τελικά, στο κοινό σε ολόκληρη τη χώρα».

Οι πολιτείες των ΗΠΑ ανακοίνωσαν τον περασμένο μήνα συμφωνία συμβιβασμού με την Paramount και τον Έλισον, η οποία άνοιξε τον δρόμο για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Paramount έχει δεσμευτεί να δημιουργήσει ένα «συμβούλιο ανεξαρτησίας της συντακτικής λειτουργίας», προκειμένου να «διασφαλίζει ανεξάρτητη, αντικειμενική και βασισμένη σε γεγονότα δημοσιογραφία» τόσο στο CNN όσο και το CBS.

Σημειώνεται ότι η πολιτική και η συντακτική ανεξαρτησία έχουν αποτελέσει πεδίο ανησυχίας στο CBS, μετά την εξαγορά του ειδησεογραφικού δικτύου το 2025, στο πλαίσιο ξεχωριστής συγχώνευσης μεταξύ της Skydance Media και της Paramount.

Από τη δική του πλευρά, ο Έλισον, -ο οποίος φιλοξένησε σε δείπνο τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα φέτος-, έχει επιχειρήσει να καθησυχάσει τις ανησυχίες, διαβεβαιώνοντας ότι θα διατηρηθεί η συντακτική ανεξαρτησία.

Κατά τη διάρκεια της ιστορίας της, -που αριθμεί περισσότερο από έναν αιώνα- η Warner Bros έχει κερδίσει περισσότερα από 100 βραβεία Όσκαρ, μεταξύ των οποίων κυριάρχησε στην περσινή τελετή απονομής, όπου κέρδισε αριθμό-ρεκόρ, ισοφαρίζοντας προηγούμενη επίδοση, με 11 Όσκαρ για τις ταινίες One Battle After Another, Sinners και Weapons.

Όσον αφορά την Paramount, η ίδια έχει τις ρίζες της στο 1912 και διαθέτει επίσης περισσότερα από 100 Όσκαρ, χάρη σε κλασικές ταινίες από τον Νονό έως τον Τιτανικό, αν και το στούντιο δεν έχει καταγράψει αντίστοιχη πρόσφατη σειρά διακρίσεων στο Χόλιγουντ.

Συγκεκριμένα, το στούντιο δεν έλαβε καμία υποψηφιότητα από την Ακαδημία πέρυσι. Η τελευταία του νίκη ήρθε το 2022, με την ταινία Top Gun: Maverick.

Η συμφωνία με τις πολιτείες των ΗΠΑ έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι τα συγχωνευμένα στούντιο θα παράγουν «πραγματικές, ουσιαστικές ταινίες», οι οποίες θα δημιουργούν οικονομική δραστηριότητα και θα συμβάλλουν στην επιστροφή ανθρώπων στην εργασία, δήλωσε ο γενικός εισαγγελέας της Καλιφόρνιας, Ρομπ Μπόντα, ο οποίος ηγήθηκε της αγωγής και της συμφωνίας συμβιβασμού.

Προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο το στούντιο να καλύπτει την ετήσια υποχρέωση παραγωγής του με ταινίες χαμηλού προϋπολογισμού ή περιεχόμενο που παράγεται αυτοματοποιημένα, η συμφωνία περιλαμβάνει αυστηρούς περιορισμούς έναντι ταινιών που δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Paramount υποχρεούται να κυκλοφορεί τουλάχιστον 30 ταινίες κάθε χρόνο. Εάν δεν καταφέρει να ανταποκριθεί στην ετήσια υποχρέωση παραγωγής, θα υποχρεωθεί να πουλήσει το 49% του μεριδίου της στη Miramax, την εταιρεία κινηματογραφικών παραγωγών που ίδρυσαν ο καταδικασμένος μεγιστάνας του Χόλιγουντ Χάρβεϊ Γουάινστιν και ο αδελφός του, Μπομπ.