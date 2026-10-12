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HSBC: Νέα πολιτική αμοιβών – Τέλος τα επιδόματα, αυξάνονται τα μπόνους
Επιχειρήσεις
15:15 - 12 Οκτ 2026

HSBC: Νέα πολιτική αμοιβών – Τέλος τα επιδόματα, αυξάνονται τα μπόνους

Reporter.gr Newsroom

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Η HSBC Holdings θα καταργήσει σταδιακά τα σταθερά μισθολογικά επιδόματα των ανώτερων στελεχών της και θα δίνει αντί γι' αυτά μεγαλύτερο μέρος των συνολικών αποδοχών τους με τη μορφή μπόνους. Γίνεται έτσι η τελευταία βρετανική τράπεζα που υιοθετεί μοντέλο αμοιβών τύπου Wall Street, με στόχο να δέσει περισσότερο τις αποδοχές με την απόδοση.  

Η τράπεζα, που εδρεύει στο Λονδίνο, θα εφαρμόσει το νέο σύστημα στις αρχές του 2028, σύμφωνα με εσωτερικό σημείωμα στο οποίο είχε πρόσβαση το Bloomberg News.

Η νέα προσέγγιση «ενισχύει την ικανότητά μας να αμείβουμε βάσει της απόδοσης, να διαφοροποιούμε καλύτερα, να προσελκύουμε τα καλύτερα ταλέντα και να αναγνωρίζουμε» τους εργαζομένους με τις καλύτερες επιδόσεις, δήλωσε εκπρόσωπος της HSBC.

Με την κίνηση αυτή η HSBC ακολουθεί την Barclays Plc, η οποία ανακοίνωσε τον Ιούλιο ότι θα μετακινήσει μεγαλύτερο μέρος των αποδοχών των εργαζομένων της προς τα μπόνους. Η αλλαγή έρχεται μετά την περσινή τροποποίηση των βρετανικών κανόνων για τις αμοιβές, που στόχευε στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας. Οι τραπεζίτες της Wall Street αμείβονται συνήθως κυρίως με μπόνους συνδεδεμένα με την απόδοση και όχι με σταθερούς μισθούς.

Η μεταρρύθμιση των αμοιβών εντάσσεται στην ευρύτερη αναδιάρθρωση της HSBC από τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν ο Ζορζ Ελχεντέρι ανέλαβε διευθύνων σύμβουλος. Η αναδιοργάνωση έχει οδηγήσει στην πώληση, το κλείσιμο ή τη συγχώνευση αρκετών δραστηριοτήτων, καθώς και σε εκατοντάδες περικοπές θέσεων εργασίας.

Ο ίδιος έχει ηγηθεί και προγράμματος περιορισμού του κόστους, στο πλαίσιο του οποίου περικόπηκαν παροχές που απολάμβαναν για χρόνια ορισμένοι εργαζόμενοι, όπως τα εκπαιδευτικά επιδόματα και οι εισφορές για συνδρομές σε ιδιωτικές λέσχες για εργαζομένους στο Χονγκ Κονγκ.

Συγκεκριμένα, στο Χονγκ Κονγκ η τράπεζα έβαλε τέλος σε μια μακροχρόνια εκπαιδευτική επιδότηση, που κάλυπτε το 95% των διδάκτρων για τα παιδιά νέων εργαζομένων και ανώτερων στελεχών που μετακινούνταν στην πόλη. Οι υφιστάμενοι εργαζόμενοι βαθμίδας three και οι διευθύνοντες σύμβουλοι που ήδη λαμβάνουν την παροχή θα συνεχίσουν να την παίρνουν.

Η HSBC περιορίζει επίσης μια παροχή αξίας έως 200.000 δολαρίων Χονγκ Κονγκ (25.485 δολάρια), η οποία επιδοτούσε την πρόσβαση ορισμένων τραπεζικών στελεχών σε ιδιωτικές λέσχες στο ασιατικό χρηματοπιστωτικό κέντρο.

Η μετοχή της HSBC έχει υπερδιπλασιαστεί από τότε που ο Ελχεντέρι ανέλαβε τα ηνία.

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