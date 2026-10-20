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SpaceX: Άλμα 161% στα έσοδα με αιχμή τη Starlink και την τεχνητή νοημοσύνη
Επιχειρήσεις
23:59 - 20 Οκτ 2026

SpaceX: Άλμα 161% στα έσοδα με αιχμή τη Starlink και την τεχνητή νοημοσύνη

Reporter.gr Newsroom

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Ισχυρή αύξηση εσόδων κατά 161% κατέγραψε η SpaceX το τρίτο τρίμηνο, με την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (AI) και τη διεύρυνση της συνδρομητικής βάσης της Starlink να ενισχύουν τις οικονομικές της επιδόσεις. Τα έσοδα της εταιρείας ξεπέρασαν τις προβλέψεις των αναλυτών, επιβεβαιώνοντας τη διεύρυνση των πηγών ανάπτυξής της πέρα από τις διαστημικές εκτοξεύσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG, τα έσοδα της SpaceX ανήλθαν σε 14,58 δισ. δολάρια, έναντι 12,72 δισ. δολαρίων που ανέμενε η αγορά. Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 0,35 δολάρια, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί εάν το συγκεκριμένο μέγεθος είναι άμεσα συγκρίσιμο με τις εκτιμήσεις των αναλυτών που συγκεντρώνει η LSEG.

Σε επίπεδο κερδοφορίας, η εταιρεία ανακοίνωσε λειτουργικά κέρδη ύψους 2,8 δισ. δολαρίων και καθαρά κέρδη 4,4 δισ. δολαρίων. Η μετοχή της κατέγραψε οριακή άνοδο στις μετασυνεδριακές συναλλαγές της Τρίτης.

Η Starlink στο επίκεντρο της ανάπτυξης

Παρότι η SpaceX έχει καθιερωθεί στον κλάδο της διαστημικής τεχνολογίας χάρη στους επαναχρησιμοποιούμενους πυραύλους της, η δραστηριότητα της δορυφορικής συνδεσιμότητας, με βασικό πυλώνα τη Starlink, αποτελεί σημαντική πηγή εσόδων και κερδοφορίας για την εταιρεία τα τελευταία τρίμηνα.

Η στρατηγική της SpaceX περιλαμβάνει, παράλληλα, την επέκταση της Starlink στον τομέα της κινητής τηλεφωνίας στις ΗΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία ανακοίνωσε νωρίτερα μέσα στον μήνα ότι προχωρά στην απόκτηση φάσματος χαμηλών συχνοτήτων 800 MHz, ενώ η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC) ενέκρινε το σχέδιο για την ανάπτυξη δορυφορικού αστερισμού αποτελούμενου από 15.000 δορυφόρους.

Οι συγκεκριμένες κινήσεις εκτιμάται ότι μπορούν να ενισχύσουν τη δυνατότητα της Starlink Mobile να ανταγωνιστεί τους μεγάλους παρόχους κινητής τηλεφωνίας, διευρύνοντας την κάλυψη των υπηρεσιών της. Σε σημείωμά τους πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, αναλυτές της RBC Capital Markets υπογράμμισαν ότι οι σχεδιαζόμενες επενδύσεις θα μπορούσαν να ενισχύσουν την ανταγωνιστική θέση της εταιρείας στην αμερικανική αγορά.

Η RBC διατηρεί σύσταση «αγοράς» για τη μετοχή της SpaceX, με τιμή-στόχο τα 225 δολάρια.

Επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη

Παράλληλα με την ανάπτυξη των δορυφορικών υπηρεσιών, η SpaceX ενισχύει την παρουσία της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου ολοκλήρωσε, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, την εξαγορά της Cursor, νεοφυούς εταιρείας που αναπτύσσει εργαλεία προγραμματισμού με τη βοήθεια AI, έναντι 60 δισ. δολαρίων.

Η ενίσχυση των δραστηριοτήτων της τόσο στις τηλεπικοινωνίες όσο και στην τεχνητή νοημοσύνη διευρύνει το επιχειρηματικό αποτύπωμα της SpaceX, σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές αξιολογούν όλο και περισσότερο τις προοπτικές ανάπτυξης των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στις δορυφορικές υποδομές και στις νέες τεχνολογίες.

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