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Η AI οδηγεί τους επενδυτές στα αμερικανικά ομόλογα: Η καλύτερη εβδομάδα από τον Φεβρουάριο
Ομόλογα
19:50 - 16 Οκτ 2026

Η AI οδηγεί τους επενδυτές στα αμερικανικά ομόλογα: Η καλύτερη εβδομάδα από τον Φεβρουάριο

Reporter.gr Newsroom

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Τα κρατικά ομόλογα των ΗΠΑ καταγράφουν την ισχυρότερη εβδομαδιαία επίδοσή τους από τον Φεβρουάριο, καθώς οι ανησυχίες για τη βιωσιμότητα της ανόδου της τεχνητής νοημοσύνης ενισχύουν τη στροφή των επενδυτών προς ασφαλέστερες τοποθετήσεις. Την ίδια στιγμή, περιορίζονται οι προσδοκίες για νέα αύξηση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve).

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου, που αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για τις διεθνείς αγορές χρέους, έχει υποχωρήσει κατά 0,16 ποσοστιαίες μονάδες μέσα στην εβδομάδα, διαμορφούμενη στο 5,09%. Η πτώση των αποδόσεων αντανακλά την ανάκαμψη των τιμών των ομολόγων, καθώς αυξάνεται η ζήτηση για κρατικούς τίτλους των ΗΠΑ.

Η εξέλιξη αυτή συνιστά ταχεία αντιστροφή του κύματος ρευστοποιήσεων που είχε προηγηθεί, με αφετηρία τον πόλεμο στο Ιράν και την ενίσχυση των εκτιμήσεων για την ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας. Την προηγούμενη εβδομάδα, η απόδοση του 10ετούς ομολόγου είχε ξεπεράσει το 5,3%, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το 2002, ενώ στα τέλη Φεβρουαρίου βρισκόταν κάτω από το 4%.

Η πρόσφατη ανάκαμψη των ομολόγων συνδέεται με την αυξημένη επιφυλακτικότητα των επενδυτών απέναντι στις μετοχές τεχνολογίας. Οι αμφιβολίες για το κατά πόσο μπορεί να διατηρηθεί η δυναμική της άνθησης της τεχνητής νοημοσύνης πυροδότησαν εκτεταμένες πωλήσεις μετοχών εταιρειών ημιαγωγών σε διεθνές επίπεδο, ενισχύοντας παράλληλα τη ζήτηση για περιουσιακά στοιχεία που θεωρούνται ασφαλέστερα.

«Οι υψηλότερες αποδόσεις προσέλκυσαν αγοραστές κρατικών ομολόγων, σε συνδυασμό με το κλίμα αποστροφής προς τον κίνδυνο στις μετοχές τεχνολογίας και την εκτίμηση ότι η Federal Reserve ενδέχεται να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια τον Οκτώβριο», δήλωσε ο Trevor Greetham, επικεφαλής επενδύσεων πολλαπλών κατηγοριών ενεργητικού στη Royal London Asset Management.

Η πορεία των αμερικανικών ομολόγων αντανακλά, επομένως, τη μεταβολή της επενδυτικής διάθεσης: από την πίεση που άσκησαν οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι προσδοκίες για την οικονομία των ΗΠΑ, σε μια νέα αναζήτηση ασφάλειας υπό το βάρος των ανησυχιών για τον τεχνολογικό κλάδο και της αβεβαιότητας γύρω από την επόμενη κίνηση της Fed.

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