Η Κοινωνία της Πληροφορίας στην παρουσίαση του έργου Next Generation 112 για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας

Η Κοινωνία της Πληροφορίας συμμετείχε στην ενημερωτική εκδήλωση για το έργο «Αναβάθμιση / Ενσωμάτωση Νέων Τεχνολογιών 112 – Next Generation 112 (NG112) για την Πολιτική Προστασία», η οποία πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Το έργο υλοποιήθηκε από την Κοινωνία της Πληροφορίας για λογαριασμό του ΥΠΚΚΠΠ, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, στο πλαίσιο του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ».

Το NG112 αποτελεί ένα σημαντικό έργο ψηφιακού μετασχηματισμού για την ενίσχυση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης της χώρας, αξιοποιώντας τεχνολογίες νέας γενιάς με στόχο τη βελτίωση της επικοινωνίας, της διαλειτουργικότητας και της προσβασιμότητας των κρίσιμων υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας.

Στην τοποθέτησή του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Κοινωνίας της Πληροφορίας Σταύρος Ασθενίδης υπογράμμισε ότι η αποστολή της εταιρείας είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση έργων υψηλής προστιθέμενης αξίας που μετατρέπουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε απτό αποτέλεσμα για το κράτος και τον πολίτη, επισημαίνοντας ότι το NG112 αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσέγγισης, καθώς ενισχύει κρίσιμες υπηρεσίες που συνδέονται άμεσα με την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Η Κοινωνία της Πληροφορίας, ως κεντρικός κόμβος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, συνεχίζει να υλοποιεί έργα στρατηγικής σημασίας που ενισχύουν την ανθεκτικότητα του κράτους, αναβαθμίζουν τις δημόσιες υπηρεσίες και δημιουργούν ουσιαστική αξία για την κοινωνία και τον πολίτη.