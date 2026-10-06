ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Απαγόρευση συγκεντρώσεων, αυξημένα μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την επίσκεψη Ρούμπιο
Ειδήσεις
19:33 - 06 Οκτ 2026

Απαγόρευση συγκεντρώσεων, αυξημένα μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την επίσκεψη Ρούμπιο

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Δρακόντεια αναμένεται να είναι τα μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας το επόμενο 48ωρο, λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, χιλιάδες αστυνομικοί αναμένεται να βρεθούν επί ποδός, ενώ η ευρύτερη περιοχή του κέντρου θα επιτηρείται και από αέρος με τη χρήση drones, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Παράλληλα, από το βράδυ της Τρίτης 6 Οκτωβρίου θα τεθούν σε εφαρμογή κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., θα ισχύσουν από τις απογευματινές και βραδινές ώρες της Τρίτης 6 Οκτωβρίου 2026 έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου 2026, με την εφαρμογή τους να κορυφώνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου.

Ποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν

Προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας θα πραγματοποιούνται σε βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας, στην περιοχή γύρω από την πλατεία Συντάγματος, αλλά και σε κεντρικές λεωφόρους και οδούς.

Μεταξύ άλλων, οι ρυθμίσεις θα αφορούν τη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, τη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, τη Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, καθώς και τις οδούς Πανεπιστημίου και Σταδίου. Παράλληλα, κυκλοφοριακές παρεμβάσεις θα πραγματοποιούνται και σε άλλα σημεία, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο.

Οι περιορισμοί στην κυκλοφορία θα επεκτείνονται ή θα αίρονται σταδιακά, ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν.

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τις μετακινήσεις με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα καθ’ όλη τη διάρκεια της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου 2026, και να προτιμήσουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Όσοι οδηγοί χρειαστεί να κινηθούν στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου καλούνται να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των τροχονόμων που θα βρίσκονται σε καίρια σημεία για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας.

«Παρακαλούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία των οδηγών προς αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων», αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ.

Πιθανές προσωρινές διακοπές λειτουργίας σταθμών του Μετρό

Στο μεταξύ, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δεν αποκλείεται να αποφασιστεί η προσωρινή διακοπή λειτουργίας σταθμών του Μετρό, για μικρά χρονικά διαστήματα και μόνο για όσο κρίνεται απαραίτητο.

Όπως επισημαίνουν ανώτατοι αξιωματικοί, θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε να περιοριστεί στο ελάχιστο η ταλαιπωρία των πολιτών που θα χρειαστεί να προσεγγίσουν το κέντρο της Αθήνας. Για τον λόγο αυτό, τυχόν κλεισίματα σταθμών θα είναι σύντομης διάρκειας και θα πραγματοποιούνται μόνο όταν απαιτείται από τα μέτρα ασφαλείας.

Ειδική μέριμνα αναμένεται να υπάρξει για τον σταθμό Ευαγγελισμός, ο οποίος, σύμφωνα με τους ίδιους αξιωματικούς, δεν αναμένεται να κλείσει, λόγω της λειτουργίας του νοσοκομείου στην περιοχή.

Απαγόρευση συγκεντρώσεων και μηχανοκίνητων πορειών

Παράλληλα, με απόφαση του Διευθυντή της Αστυνομίας Αθηνών, απαγορεύεται η πραγματοποίηση όλων των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών από τις 06:00 της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου 2026 έως τις 06:00 της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου 2026.

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω απαγόρευση αφορά την περιοχή που περικλείεται από τις οδούς:

Ριζάρη – Πλουτάρχου – Κλεομένους – Μελίνας Μερκούρη – Κόνιαρη – Αναστασίου Τσόχα – Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας – Καισαρείας – Μιχαλακοπούλου – Αλκμάνος – Ίωνος Δραγούμη – Λεωφόρο Βασιλέως Αλεξάνδρου – Ευφρονίου – Ριζάρη.

Στην ανακοίνωσή της, η ΕΛ.ΑΣ. αιτιολογεί την απόφαση σημειώνοντας ότι από τη διεξαγωγή συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών «επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας».

Παράλληλα, σύμφωνα με την αστυνομική ανακοίνωση, απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής τόσο στη συγκεκριμένη περιοχή όσο και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αθηναίων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlxvwr6doq69?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μητσοτάκης: Την Τετάρτη 7/10 στις 19:00 η συνάντηση με Ρούμπιο στο Μαξίμου
Πολιτική

Μητσοτάκης: Την Τετάρτη 7/10 στις 19:00 η συνάντηση με Ρούμπιο στο Μαξίμου

Ρούμπιο: «Πολύ σημαντικός σύμμαχος» η Ελλάδα – Στην Αθήνα για τον Στρατηγικό Διάλογο
Πολιτική

Ρούμπιο: «Πολύ σημαντικός σύμμαχος» η Ελλάδα – Στην Αθήνα για τον Στρατηγικό Διάλογο

ΕΛ.ΑΣ.: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Κέντρο της Αθήνας για την επίσκεψη Ρούμπιο
Ειδήσεις

ΕΛ.ΑΣ.: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Κέντρο της Αθήνας για την επίσκεψη Ρούμπιο

ΣΥΡΙΖΑ για Ρούμπιο: Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι δεδομένος σύμμαχος των ΗΠΑ
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ για Ρούμπιο: Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι δεδομένος σύμμαχος των ΗΠΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
06/10/2026 - 21:08

Μητσοτάκης: «Μοίρασε» στον ΣΕΒ €95 εκατ. για το ρεύμα της βιομηχανίας

Magazino
06/10/2026 - 21:04

Νέος φωτισμός κατά μήκος των οδών Διονυσίου Αρεοπαγίτου και Αποστόλου Παύλου

Ειδήσεις
06/10/2026 - 21:00

Ρωσία: Θετική στο ενδεχόμενο τριμερούς συνάντησης Πούτιν - Τραμπ - Σι

Υγεία
06/10/2026 - 21:00

Γιατί ξαναπαίρνεις τα κιλά μετά τη δίαιτα; Τι λέει η επιστήμη

Πολιτική
06/10/2026 - 20:45

Πιερρακάκης: Στα μέσα του 2027 ο τελικός ανάδοχος για την ΠΥΡΚΑΛ

Ειδήσεις
06/10/2026 - 20:28

ΕΕ: Νέες κυρώσεις σε φυσικά και νομικά πρόσωπα με επίκεντρο το ρωσικό στρατιωτικό-βιομηχανικό σύμπλεγμα

Πολιτική
06/10/2026 - 20:10

Βενιζέλος: Ο Γιώργος Παπανδρέου έπρεπε να είχε δεχτεί την πρότασή μου για το πρώτο μνημόμιο

Ειδήσεις
06/10/2026 - 19:53

Γαλλία: Ο Λεκορνί υπερασπίστηκε την αστυνομική διαχείριση των διαδηλώσεων παρά τους σοβαρούς τραυματισμούς

Ειδήσεις
06/10/2026 - 19:33

Απαγόρευση συγκεντρώσεων, αυξημένα μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την επίσκεψη Ρούμπιο

Χρηματιστήρια
06/10/2026 - 19:19

Άνοδος στις ευρωαγορές με «οδηγό» τις μετοχές υγείας

Επιχειρήσεις
06/10/2026 - 19:02

«Συναγερμός» στην Asos: Χάκερ υποστηρίζουν ότι παραβίασαν τα δεδομένα της - «Βουτιά» 14% στη μετοχή

Πολιτική
06/10/2026 - 18:56

Μητσοτάκης: Την Τετάρτη 7/10 στις 19:00 η συνάντηση με Ρούμπιο στο Μαξίμου

Ανακοινώσεις
06/10/2026 - 18:45

Παπουτσάνης: Αύξηση 8,6% του κύκλου εργασιών για το εννεάμηνο

Πολιτική
06/10/2026 - 18:34

Σαμαράς: Διαπιστώνω σημάδια παρακμής – Να τελειώνουμε με την ισοπεδωτική νεοφιλελεύθερη διαχείριση

Επιχειρήσεις
06/10/2026 - 18:34

Παρέμβαση Κρ. Χατζημηνά (Ε.ΕΝ.Ε.) στους FT: Οι οικονομίες να εξετάσουν διαφορετική φορολόγηση της ανάπτυξης

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
06/10/2026 - 18:31

Συνάντηση Μητσοτάκη - Μαρινάκη για το νέο «Γ. Καραϊσκάκης»: Η κυβέρνηση δρομολογεί τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες

Ειδήσεις
06/10/2026 - 18:27

POLITICO: «Γνώριμη η συνταγή» της Λεπέν για την αποτροπή της κρίσης χρέους

Επιχειρήσεις
06/10/2026 - 18:23

Πετρόπουλος: Εξαγορά της Ισμαήλος έναντι €21 εκατ. – Στα €124,35 εκατ. ο τζίρος της δραστηριότητας

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
06/10/2026 - 18:17

Η Polyplast LTD ενισχύει τη βιώσιμη παραγωγή με νέα επένδυση στην ανακύκλωση εύφλεκτων υλικών

Οικονομία
06/10/2026 - 18:12

ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Νέο χτύπημα στο λαθρεμπόριο τσιγάρων – Άνω του €1,4 εκατ. διαφυγόντες δασμοί και φόροι

Αυτοδιοίκηση
06/10/2026 - 18:11

Επιστολή Δούκα στη Ζαχαράκη για την οσμή αερίου στη Γκράβα

Πολιτική
06/10/2026 - 18:04

Γραπτή ερώτηση Φαραντούρη σε Κομισιόν: Βολές για απώλεια αγροτικών κονδυλίων

Ειδήσεις
06/10/2026 - 17:58

Ουκρανία: Οι παραδόσεις πετρελαίου της Νότιας Κορέας αντισταθμίζουν τις απώλειες της Ρωσίας στα διυλιστήρια

Ειδήσεις
06/10/2026 - 17:56

Καλλιθέα: Έληξε ο συναγερμός για τα ύποπτα φιαλίδια

Σχόλια Αγοράς
06/10/2026 - 17:47

Χρηματιστήριο: Ισχυρή άνοδος 1,75% με οδηγό τις τράπεζες

Εμπορεύματα
06/10/2026 - 17:40

ΔΟΕ: Στις 14-15 Οκτωβρίου οι αποφάσεις για την αποδέσμευση αποθεμάτων ντίζελ και πετρελαίου

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
06/10/2026 - 17:37

Η Hyundai παρουσιάζει το Νέο IONIQ 3

Πολιτική
06/10/2026 - 17:36

Μενδώνη: Ξεκίνησε η πρώτη φάση επαναπατρισμού των κειμηλίων από τη Βουλγαρία

Πολιτική
06/10/2026 - 17:22

Αποστολάκη: Οξύμωρο να συγκυβερνήσουμε με αυτούς που αγωνιζόμαστε να ανατρέψουμε

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
06/10/2026 - 17:15

Skoda Peaq: 936 χιλιόμετρα με μία φόρτιση και ρεκόρ αυτονομίας για επταθέσια ηλεκτρικά SUV

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ