Απαγόρευση συγκεντρώσεων, αυξημένα μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την επίσκεψη Ρούμπιο

Δρακόντεια αναμένεται να είναι τα μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας το επόμενο 48ωρο, λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, χιλιάδες αστυνομικοί αναμένεται να βρεθούν επί ποδός, ενώ η ευρύτερη περιοχή του κέντρου θα επιτηρείται και από αέρος με τη χρήση drones, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Παράλληλα, από το βράδυ της Τρίτης 6 Οκτωβρίου θα τεθούν σε εφαρμογή κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., θα ισχύσουν από τις απογευματινές και βραδινές ώρες της Τρίτης 6 Οκτωβρίου 2026 έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου 2026, με την εφαρμογή τους να κορυφώνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου.

Ποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν

Προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας θα πραγματοποιούνται σε βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας, στην περιοχή γύρω από την πλατεία Συντάγματος, αλλά και σε κεντρικές λεωφόρους και οδούς.

Μεταξύ άλλων, οι ρυθμίσεις θα αφορούν τη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, τη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, τη Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, καθώς και τις οδούς Πανεπιστημίου και Σταδίου. Παράλληλα, κυκλοφοριακές παρεμβάσεις θα πραγματοποιούνται και σε άλλα σημεία, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο.

Οι περιορισμοί στην κυκλοφορία θα επεκτείνονται ή θα αίρονται σταδιακά, ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν.

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τις μετακινήσεις με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα καθ’ όλη τη διάρκεια της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου 2026, και να προτιμήσουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Όσοι οδηγοί χρειαστεί να κινηθούν στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου καλούνται να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των τροχονόμων που θα βρίσκονται σε καίρια σημεία για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας.

«Παρακαλούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία των οδηγών προς αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων», αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ.

Πιθανές προσωρινές διακοπές λειτουργίας σταθμών του Μετρό

Στο μεταξύ, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δεν αποκλείεται να αποφασιστεί η προσωρινή διακοπή λειτουργίας σταθμών του Μετρό, για μικρά χρονικά διαστήματα και μόνο για όσο κρίνεται απαραίτητο.

Όπως επισημαίνουν ανώτατοι αξιωματικοί, θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε να περιοριστεί στο ελάχιστο η ταλαιπωρία των πολιτών που θα χρειαστεί να προσεγγίσουν το κέντρο της Αθήνας. Για τον λόγο αυτό, τυχόν κλεισίματα σταθμών θα είναι σύντομης διάρκειας και θα πραγματοποιούνται μόνο όταν απαιτείται από τα μέτρα ασφαλείας.

Ειδική μέριμνα αναμένεται να υπάρξει για τον σταθμό Ευαγγελισμός, ο οποίος, σύμφωνα με τους ίδιους αξιωματικούς, δεν αναμένεται να κλείσει, λόγω της λειτουργίας του νοσοκομείου στην περιοχή.

Απαγόρευση συγκεντρώσεων και μηχανοκίνητων πορειών

Παράλληλα, με απόφαση του Διευθυντή της Αστυνομίας Αθηνών, απαγορεύεται η πραγματοποίηση όλων των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών από τις 06:00 της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου 2026 έως τις 06:00 της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου 2026.

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω απαγόρευση αφορά την περιοχή που περικλείεται από τις οδούς:

Ριζάρη – Πλουτάρχου – Κλεομένους – Μελίνας Μερκούρη – Κόνιαρη – Αναστασίου Τσόχα – Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας – Καισαρείας – Μιχαλακοπούλου – Αλκμάνος – Ίωνος Δραγούμη – Λεωφόρο Βασιλέως Αλεξάνδρου – Ευφρονίου – Ριζάρη.

Στην ανακοίνωσή της, η ΕΛ.ΑΣ. αιτιολογεί την απόφαση σημειώνοντας ότι από τη διεξαγωγή συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών «επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας».

Παράλληλα, σύμφωνα με την αστυνομική ανακοίνωση, απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής τόσο στη συγκεκριμένη περιοχή όσο και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αθηναίων.

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