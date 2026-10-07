«Είμαι αθώος, είναι σκευωρία», φώναζε βγαίνοντας από τη ΓΑΔΑ ο Φίλιππος Καμπούρης

Στον ανακριτή οδηγούνται ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, οι οποίοι συνελήφθησαν ως αρχηγικά μέλη του κυκλώματος που εξαπατούσε τον e-ΕΦΚΑ.

Εξερχόμενος από τη ΓΑΔΑ για να μεταφερθεί στον ανακριτή ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ φώναξε προς τις κάμερες: «Είμαι αθώος, δεν αποδέχομαι τις κατηγορίες, είναι σκευωρία».

Ο τηλεπαρουσιαστής και νυν πρόεδρος του ΛΑΟΣ βρέθηκε στο επίκεντρο της έρευνας στης Ελληνικής Αστυνομίας, ως φερόμενος επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης που από το 2021 άνοιγε εταιρείες χρησιμοποιώντας «αχυρανθρώπους», χωρίς στη συνέχεια να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που όφειλαν στον e-ΕΦΚΑ.

Όταν τα χρέη συσσωρεύονταν, οι εταιρείες έκλειναν και οι οφειλές έμεναν απλήρωτες. Η ζημιά για τον ασφαλιστικό φορέα εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,5 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, η συνολική ζημιά για το δημόσιο δεν αποκλείεται να υπερβαίνει τα 5 εκατ. ευρώ.

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Πώς δρούσε το κύκλωμα

Επιχειρηματίες, λογιστές και πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές φέρονται να είχαν διαφορετικούς ρόλους στη λειτουργία του σχήματος. Οι λεγόμενοι «αχυράνθρωποι» εμφανίζονταν στα επίσημα έγγραφα, ενώ οι πραγματικοί διαχειριστές φέρονται να βρίσκονταν πίσω από τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Όταν οι οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ και το Δημόσιο χτυπούσαν «κόκκινο», οι εταιρείες έβαζαν λουκέτο, χωρίς όμως να εξοφλούνται οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις.

Στη συνέχεια, όπως προκύπτει από την έρευνα, τα μέλη της σπείρας ίδρυαν νέες εταιρείες με διαφορετικά πρόσωπα να εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές, επαναλαμβάνοντας την ίδια διαδικασία.

Οι νέες έρευνες αναμένεται να επεκταθούν και εντός του κόμματος ΛΑΟΣ.

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