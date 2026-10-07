ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
«Είμαι αθώος, είναι σκευωρία», φώναζε βγαίνοντας από τη ΓΑΔΑ ο Φίλιππος Καμπούρης
Ειδήσεις
11:08 - 07 Οκτ 2026

«Είμαι αθώος, είναι σκευωρία», φώναζε βγαίνοντας από τη ΓΑΔΑ ο Φίλιππος Καμπούρης

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Στον ανακριτή οδηγούνται ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, οι οποίοι συνελήφθησαν ως αρχηγικά μέλη του κυκλώματος που εξαπατούσε τον e-ΕΦΚΑ.

Εξερχόμενος από τη ΓΑΔΑ για να μεταφερθεί στον ανακριτή ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ φώναξε προς τις κάμερες: «Είμαι αθώος, δεν αποδέχομαι τις κατηγορίες, είναι σκευωρία».

Ο τηλεπαρουσιαστής και νυν πρόεδρος του ΛΑΟΣ βρέθηκε στο επίκεντρο της έρευνας στης Ελληνικής Αστυνομίας, ως φερόμενος επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης που από το 2021 άνοιγε εταιρείες χρησιμοποιώντας «αχυρανθρώπους», χωρίς στη συνέχεια να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που όφειλαν στον e-ΕΦΚΑ.

Όταν τα χρέη συσσωρεύονταν, οι εταιρείες έκλειναν και οι οφειλές έμεναν απλήρωτες. Η ζημιά για τον ασφαλιστικό φορέα εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,5 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, η συνολική ζημιά για το δημόσιο δεν αποκλείεται να υπερβαίνει τα 5 εκατ. ευρώ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlyfnyx1pl29?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Επιχειρηματίες, λογιστές και πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές φέρονται να είχαν διαφορετικούς ρόλους στη λειτουργία του σχήματος. Οι λεγόμενοι «αχυράνθρωποι» εμφανίζονταν στα επίσημα έγγραφα, ενώ οι πραγματικοί διαχειριστές φέρονται να βρίσκονταν πίσω από τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Όταν οι οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ και το Δημόσιο χτυπούσαν «κόκκινο», οι εταιρείες έβαζαν λουκέτο, χωρίς όμως να εξοφλούνται οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις.

Στη συνέχεια, όπως προκύπτει από την έρευνα, τα μέλη της σπείρας ίδρυαν νέες εταιρείες με διαφορετικά πρόσωπα να εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές, επαναλαμβάνοντας την ίδια διαδικασία.

Οι νέες έρευνες αναμένεται να επεκταθούν και εντός του κόμματος ΛΑΟΣ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlyfkr42zze1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

e-ΕΦΚΑ: Σε λειτουργία από τη Δευτέρα (12/10) νέα πλατφόρμα για υποβολή ερωτημάτων, αναφορών και καταγγελιών
Ειδήσεις

e-ΕΦΚΑ: Σε λειτουργία από τη Δευτέρα (12/10) νέα πλατφόρμα για υποβολή ερωτημάτων, αναφορών και καταγγελιών

Φίλιππος Καμπούρης: Απάτη εκατομμυρίων εις βάρος του Δημοσίου – Πώς δρούσε το κύκλωμα
Ειδήσεις

Φίλιππος Καμπούρης: Απάτη εκατομμυρίων εις βάρος του Δημοσίου – Πώς δρούσε το κύκλωμα

Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε τον e-ΕΦΚΑ - Εμπλέκεται ο Φίλιππος Καμπούρης
Ειδήσεις

Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε τον e-ΕΦΚΑ - Εμπλέκεται ο Φίλιππος Καμπούρης

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ
Εργασιακά

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανεμοδείκτης
07/10/2026 - 13:26

Μία δήλωση - έκπληξη για το κόμμα Σαμαρά

Εμπορεύματα
07/10/2026 - 13:26

Κοντά στα $101 το Brent – Τυφώνας στον Κόλπο του Μεξικού απειλεί πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στις ΗΠΑ

Ειδήσεις
07/10/2026 - 13:18

Νόμπελ Χημείας για την αποκάλυψη του μυστηρίου της ασύμμετρης χημείας

Ειδήσεις
07/10/2026 - 13:12

Τρία χρόνια μετά την 7η Οκτωβρίου, οι Ισραηλινοί κρίνουν το πολιτικό μέλλον του Νετανιάχου

Ομόλογα
07/10/2026 - 12:56

Τρίμηνα έντοκα: Αντλήθηκαν €500 εκατ. με αυξημένη απόδοση

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
07/10/2026 - 12:51

Ουδείς γνωρίζει πότε θα «ξεκολλήσει» ο μετροπόντικας στην Κυψέλη: Ουτοπικός ο στόχος του 2032

Επιχειρήσεις
07/10/2026 - 12:48

Google: «Φρένο» στα data centers στη Φινλανδία - Παγώνουν οι εργασίες για περιβαλλοντικούς λόγους

Ειδήσεις
07/10/2026 - 12:48

ΟΑΣΘ: 96 ελεγκτές στους δρόμους της Θεσσαλονίκης – Τι ισχύει για τα πρόστιμα

Το σκίτσο του ΚΥΡ
07/10/2026 - 12:44

Συσκευασία δώρου

Ειδήσεις
07/10/2026 - 12:38

Κίνα: Αυξάνει για 23ο μήνα τα αποθέματα χρυσού εν μέσω πτώσης των τιμών

Πολιτική
07/10/2026 - 12:31

Χρηστίδης: Πολλοί βουλευτές και ευρωβουλευτές της ΝΔ είναι εκτός πραγματικότητας

Magazino
07/10/2026 - 12:28

Στο... σφυρί το εμβληματικό τσεκούρι του Τζακ Νίκολσον από τη «Λάμψη»

Ειδήσεις
07/10/2026 - 12:24

e-ΕΦΚΑ: Σε λειτουργία από τη Δευτέρα (12/10) νέα πλατφόρμα για υποβολή ερωτημάτων, αναφορών και καταγγελιών

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/10/2026 - 12:20

Chevron: «Θα ήταν λάθος» ένα αμερικανικό εμπάργκο στις εξαγωγές ντίζελ

Πολιτική
07/10/2026 - 12:11

Χατζηδάκης: Στηρίζουμε τα συμφέροντα της Ελλάδας «χωρίς φανφάρες και σαπουνόφουσκες»

Πολιτική
07/10/2026 - 12:04

Καραμανλής: «Η Ελλάδα χρειάζεται πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική» – Αιχμές για Τουρκία και Δύση

Ειδήσεις
07/10/2026 - 11:50

Σεισμική ακολουθία στην Κάσο: Οκτώ δονήσεις με τη μεγαλύτερη στα 4,1 Ρίχτερ

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
07/10/2026 - 11:45

Αύξηση τζίρου 8,6% στο εξάμηνο – Σε τροχιά επίτευξης του στόχου για διψήφια ανάπτυξη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
07/10/2026 - 11:38

Δυναμική παρουσία της Suzuki στην AUTO ATHINA 2026 με πρωταγωνιστή το νέο e VITARA

Ειδήσεις
07/10/2026 - 11:37

Μακρόν για 7η Οκτωβρίου: Η Γαλλία θα συνεχίσει να καταπολεμά τον αντισημιτισμό παντού και πάντα

Ειδήσεις
07/10/2026 - 11:21

Στην Κροατία ο Μητσοτάκης για τη Σύνοδο της MED9 - Ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και ενεργειακή ασφάλεια στο επίκεντρο

Οικονομία
07/10/2026 - 11:17

Τουλάχιστον €260 το μήνα (από €165) θα πληρώσει φέτος ένα τυπικό νοικοκυριό στην Αττική

Ειδήσεις
07/10/2026 - 11:08

«Είμαι αθώος, είναι σκευωρία», φώναζε βγαίνοντας από τη ΓΑΔΑ ο Φίλιππος Καμπούρης

Σχόλια Αγοράς
07/10/2026 - 10:59

Χρηματιστήριο: Το βλέμμα σταθερά στις τράπεζες - Profit taking μετά το διήμερο ράλι

Ειδήσεις
07/10/2026 - 10:59

Ουκρανία: Τουλάχιστον 8 νεκροί από ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones

Χρηματιστήρια
07/10/2026 - 10:52

Πιέσεις στις ασιατικές και ευρωπαϊκές αγορές νέα δοκιμασία για τα ομόλογα

Πολιτική
07/10/2026 - 10:49

Θεοδωρικάκος: Η ηγεσία της Ευρώπης πρέπει να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
07/10/2026 - 10:42

Η Εθνική Τράπεζα δωρίζει στον Δήμο Αθηναίων δύο ακίνητα

Αυτοδιοίκηση
07/10/2026 - 10:36

Μώραλης για «Καραϊσκάκης»: Θα αριθμεί 53.000 θέσεις - Τη σεζόν 2029-2030 η επιστροφή του Ολυμπιακού στο νέο γήπεδο

Πολιτική
07/10/2026 - 10:36

Ρούμπιο: Η Ελλάδα «πυλώνας σταθερότητας» και «απαραίτητος σύμμαχος» των ΗΠΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ