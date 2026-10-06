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Φίλιππος Καμπούρης: Απάτη εκατομμυρίων εις βάρος του Δημοσίου – Πώς δρούσε το κύκλωμα
Ειδήσεις
14:23 - 06 Οκτ 2026

Φίλιππος Καμπούρης: Απάτη εκατομμυρίων εις βάρος του Δημοσίου – Πώς δρούσε το κύκλωμα

Reporter.gr Newsroom

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Νέα στοιχεία για το modus operandi της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να είχε στήσει ο Φίλιππος Καμπούρης μαζί με τη σύζυγό του εις βάρος του e-ΕΦΚΑ έρχονται στο φως, τη στιγμή που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Αττική.  

Όπως έγινε νωρίτερα γνωστό, ο τηλεπαρουσιαστής και νυν πρόεδρος του ΛΑΟΣ βρέθηκε στο επίκεντρο της έρευνας στης Ελληνικής Αστυνομίας, ως φερόμενος επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης που από το 2021 άνοιγε εταιρείες χρησιμοποιώντας «αχυρανθρώπους», χωρίς στη συνέχεια να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που όφειλαν στον e-ΕΦΚΑ.

Όταν τα χρέη συσσωρεύονταν, οι εταιρείες έκλειναν και οι οφειλές έμεναν απλήρωτες. Η ζημιά για τον ασφαλιστικό φορέα εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,5 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, η συνολική ζημιά για το δημόσιο δεν αποκλείεται να υπερβαίνει τα 5 εκατ. ευρώ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlxnlbcd4vop?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ανάμεσα στις εταιρείες που είχαν ιδρύσει οι 8 συνολικά συλληφθέντες ήταν, όπως αποκαλύπτεται, εταιρείες διαφήμισης, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και μαγαζιά ρούχων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlxpjt3hp2t5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Επιχειρηματίες, λογιστές και πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές φέρονται να είχαν διαφορετικούς ρόλους στη λειτουργία του σχήματος. Οι λεγόμενοι «αχυράνθρωποι» εμφανίζονταν στα επίσημα έγγραφα, ενώ οι πραγματικοί διαχειριστές φέρονται να βρίσκονταν πίσω από τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlxo1hkvq9pl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Όταν οι οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ και το Δημόσιο χτυπούσαν «κόκκινο», οι εταιρείες έβαζαν λουκέτο, χωρίς όμως να εξοφλούνται οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις.

Στη συνέχεια, όπως προκύπτει από την έρευνα, τα μέλη της σπείρας ίδρυαν νέες εταιρείες με διαφορετικά πρόσωπα να εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές, επαναλαμβάνοντας την ίδια διαδικασία.

Οι νέες έρευνες αναμένεται να επεκταθούν και εντός του κόμματος ΛΑΟΣ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlxp33tvdz69?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlxno4jw1es9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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