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Δίκη Τεμπών: Στο νοσοκομείο ο Πάνος Ρούτσι ύστερα από έντονη αδιαθεσία στη δικαστική αίθουσα
Ειδήσεις
15:29 - 07 Οκτ 2026

Δίκη Τεμπών: Στο νοσοκομείο ο Πάνος Ρούτσι ύστερα από έντονη αδιαθεσία στη δικαστική αίθουσα

Reporter.gr Newsroom

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Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας μεταφέρθηκε νωρίτερα σήμερα (7/10) ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος αισθάνθηκε αδιαθεσία και αποχώρησε από τη δικαστική αίθουσα με φορείο, με τη συνδρομή ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, κατά τη διάρκεια της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Όπως ανέφερε εντός της δικαστικής αίθουσας ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, ο κ. Ρούτσι παρουσίασε υψηλή αρτηριακή πίεση και υπέστη έντονο καρδιακό επεισόδιο.

Να σημειωθεί ότι η σημερινή ημέρα συμπίπτει με τη συμπλήρωση ενός έτους από τη λήξη της απεργίας πείνας που είχε πραγματοποιήσει ο πατέρας του Ντένις, θύματος του δυστυχήματος στα Τέμπη. Η απεργία πείνας είχε προκαλέσει έντονη συγκίνηση και δημόσια συζήτηση, καθώς ο Πάνος Ρούτσι είχε προχωρήσει σε αυτήν με αίτημα να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες τοξικολογικές εξετάσεις και να γίνει η εκταφή της σορού του γιου του.

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