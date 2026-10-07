Δίκη Τεμπών: Στο νοσοκομείο ο Πάνος Ρούτσι ύστερα από έντονη αδιαθεσία στη δικαστική αίθουσα

Όπως ανέφερε εντός της δικαστικής αίθουσας ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, ο κ. Ρούτσι παρουσίασε υψηλή αρτηριακή πίεση και υπέστη έντονο καρδιακό επεισόδιο.
Να σημειωθεί ότι η σημερινή ημέρα συμπίπτει με τη συμπλήρωση ενός έτους από τη λήξη της απεργίας πείνας που είχε πραγματοποιήσει ο πατέρας του Ντένις, θύματος του δυστυχήματος στα Τέμπη. Η απεργία πείνας είχε προκαλέσει έντονη συγκίνηση και δημόσια συζήτηση, καθώς ο Πάνος Ρούτσι είχε προχωρήσει σε αυτήν με αίτημα να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες τοξικολογικές εξετάσεις και να γίνει η εκταφή της σορού του γιου του.