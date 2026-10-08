ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Στα μαχαίρια η Άννα Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα – Πού οδηγείται η κόντρα
Ειδήσεις
13:39 - 08 Οκτ 2026

Στα μαχαίρια η Άννα Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα – Πού οδηγείται η κόντρα

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Στα άκρα φαίνεται πως οδηγείται η δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, καθώς η υπόθεση παίρνει πλέον και νομικές διαστάσεις, λίγες ημέρες μετά τη μεγάλη συναυλία της τραγουδίστριας στο ΟΑΚΑ.

Μετά τις δημόσιες τοποθετήσεις και τις αιχμηρές εκατέρωθεν αναφορές, ο Νίκος Καρβέλας φέρεται να εξετάζει την κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων κατά της Άννας Βίσση, με στόχο να απαγορευτεί η ερμηνεία τραγουδιών που έχει γράψει ο ίδιος. Στη συνέχεια ο Καρβέλας προχώρησε σε διάψευση αυτών των πληροφοριών.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της μακράς και στενής καλλιτεχνικής συνεργασίας των δύο πλευρών. Ο Νίκος Καρβέλας έχει συνδέσει το όνομά του με μεγάλο μέρος της δισκογραφίας της Άννας Βίσση, έχοντας υπογράψει περισσότερες από 400 συνθέσεις για την τραγουδίστρια.

Ο ίδιος, μάλιστα, έχει επισημάνει πρόσφατα τον καθοριστικό ρόλο που έχει διαδραματίσει στη μουσική πορεία της, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι 47 από τα 50 τραγούδια που παρουσιάστηκαν στη μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ έφεραν τη δική του υπογραφή.

Η νέα εξέλιξη ήρθε μετά τις τελευταίες δηλώσεις του Νίκου Καρβέλα στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», όπου εξαπέλυσε αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η συμβολή του στη συγκεκριμένη συναυλία. Ο συνθέτης υποστήριξε ότι αποκλείστηκε από τη δημιουργική διαδικασία και απέρριψε την εικόνα ότι ήταν «περήφανος» για το τελικό αποτέλεσμα.

Είχε προηγηθεί η δημόσια τοποθέτηση της Άννας Βίσση, μέσω του δικηγόρου της, με την οποία η τραγουδίστρια έδωσε τη δική της εκδοχή για τη ρήξη. Η ίδια απέρριψε τους ισχυρισμούς του επί χρόνια συνεργάτη της και έκανε λόγο για «υποκρισία και λαϊκισμό».

Παράλληλα, η Άννα Βίσση υποστήριξε ότι λίγες ημέρες πριν από τη συναυλία ο Νίκος Καρβέλας απαίτησε 1,5 εκατ. ευρώ και την απείλησε ότι, σε περίπτωση που δεν καταβληθούν, θα χρησιμοποιούσε κάθε μέσο για να εμποδίσει τη διεξαγωγή της συναυλίας. Σύμφωνα με την ίδια, διατυπώθηκαν επίσης απειλές ότι θα την «κατέστρεφε προσωπικά και καλλιτεχνικά».

Η τραγουδίστρια εξέφρασε παράλληλα την προσωπική της απογοήτευση για τη ρήξη με έναν άνθρωπο τον οποίο, όπως ανέφερε, θεωρούσε επί δεκαετίες φίλο, συνεργάτη και μέλος της οικογένειάς της.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, φαίνεται πως ανατρέπονται και τα μέχρι σήμερα δεδομένα για την παρουσία της Άννας Βίσση στη νυχτερινή Αθήνα. Η τραγουδίστρια φέρεται να έχει ενημερώσει τους μουσικούς της ότι δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά το πολυαναμενόμενο comeback της στο «Αθηνών Αρένα» για τον χειμώνα 2026-2027.

Το συγκεκριμένο νυχτερινό κέντρο, που έχει περάσει στην ιδιοκτησία του ζεύγους Κούστα, φέρεται να αντιμετώπιζε ήδη καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των εργασιών, με τις πληροφορίες να τοποθετούν την έναρξη λειτουργίας του ακόμη και τον Φεβρουάριο του 2027. Η εξέλιξη αυτή, εφόσον επιβεβαιωθεί, προσθέτει ακόμη μία ανατροπή στον σχεδιασμό της φετινής σεζόν.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlzd4lg6v4ll?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σύγκρουση Σδούκου – Φαραντούρη: Τον κατηγορεί για «σεξισμό», της απαντά για «αήθη επίθεση»
Πολιτική

Σύγκρουση Σδούκου – Φαραντούρη: Τον κατηγορεί για «σεξισμό», της απαντά για «αήθη επίθεση»

Γεωργιάδης – Καρυστιανού: Σφοδρή κόντρα για την «κβαντική ιατρική» – Νέα πυρά εκατέρωθεν
Πολιτική

Γεωργιάδης – Καρυστιανού: Σφοδρή κόντρα για την «κβαντική ιατρική» – Νέα πυρά εκατέρωθεν

Νετανιάχου «πυροβολεί» Ερντογάν μετά το ένταλμα σύλληψης: «Αντισημίτης δικτάτορας, κατέχει τη μισή Κύπρο»
Ειδήσεις

Νετανιάχου «πυροβολεί» Ερντογάν μετά το ένταλμα σύλληψης: «Αντισημίτης δικτάτορας, κατέχει τη μισή Κύπρο»

Σφοδρή επίθεση Γεωργιάδη σε Πολάκη: «Καλά κάνεις και φοβάσαι – Έρχονται δικαστήρια για το ΚΕΕΛΠΝΟ»
Πολιτική

Σφοδρή επίθεση Γεωργιάδη σε Πολάκη: «Καλά κάνεις και φοβάσαι – Έρχονται δικαστήρια για το ΚΕΕΛΠΝΟ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
08/10/2026 - 14:11

Οι πιο εντυπωσιακές στιγμές του Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens (video & photos)

Ειδήσεις
08/10/2026 - 14:04

Ο Τραμπ βάζει τον Χριστόφορο Κολόμβο στον Λευκό Οίκο, «προς άγραν ψήφων»

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
08/10/2026 - 14:00

ΠΑΔΑ: Καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ωρίμανση ψαριών σε συνεργασία με εστιατόρια «Μαραθιά» στην Τήνο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
08/10/2026 - 13:41

ΔΕΗ Fiber: Έφτασε σε 1,5 εκατ. σπίτια σε όλη την Ελλάδα το FTTH ίντερνετ με 100% οπτική ίνα

Τεχνολογία
08/10/2026 - 13:41

Από τις ψηφιακές αίθουσες στους AI tutors: Η Gen Z βλέπει την Τεχνητή Νοημοσύνη ως το μέλλον της εκπαίδευσης

Ειδήσεις
08/10/2026 - 13:39

Στα μαχαίρια η Άννα Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα – Πού οδηγείται η κόντρα

Ανεμοδείκτης
08/10/2026 - 13:35

Η υποψηφιότητα για την Προεδρία των ΗΠΑ και τα γέλια του Ρούμπιο

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
08/10/2026 - 13:33

ΣΕΒ: Υπέγραψε την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της Εμπορίας Πετρελαιοειδών για την τριετία 2026-2029

Πολιτική
08/10/2026 - 13:22

ΠΑΣΟΚ για Τσίπρα: Δεν τον νοιάζει να κερδίσει τον Μητσοτάκη αλλά να «καταλάβει» τον προοδευτικό χώρο

Εμπορεύματα
08/10/2026 - 13:19

«Άλμα» 4% στο πετρέλαιο λόγω διαταραχών στην προσφορά - Κοντά στα $80 το φυσικό αέριο

Πολιτική
08/10/2026 - 13:17

Μητσοτάκης προς αλιείς: Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε

Επιχειρήσεις
08/10/2026 - 13:04

25 χρόνια Hellas Sat: Επόμενο βήμα ο HELLAS SAT 5

Αναλύσεις
08/10/2026 - 13:04

METLEN-METKA: Το πλάνο για το Euronext Athens και η νέα αυτόνομη πλατφόρμα υποδομών

Πολιτική
08/10/2026 - 12:59

Μάντζος: Το δόγμα της ωμής ισχύος ανοίγει τον δρόμο για να αναγνωριστούν «ευαισθησίες» της Τουρκίας

Ναυτιλία
08/10/2026 - 12:58

Η κυβερνοασφάλεια των λιμανιών γίνεται κρίσιμος παράγοντας για το εμπόριο

Επιχειρήσεις
08/10/2026 - 12:57

Αττικά Πολυκαταστήματα: Πρόγραμμα επαναγοράς έως 1,5 εκατ. ιδίων μετοχών

ΕΜΠΟΡΙΟ
08/10/2026 - 12:43

ΕΛΣΤΑΤ: Ισχυρή άνοδος 26,7% στις εξαγωγές τον Αύγουστο

Πολιτική
08/10/2026 - 12:35

Τσίπρας: Θα δημιουργήσουμε προοδευτικό πόλο ανεξαρτήτως του αποτελέσματος των εκλογών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
08/10/2026 - 12:33

Στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα η πρώτη Προεδρία του NEFI

Γιώργος Ραυτόπουλος
08/10/2026 - 12:31

Οι «ίσες αποστάσεις» του Ρούμπιο στα ελληνοτουρκικά

Οικονομία
08/10/2026 - 12:02

Η Ελλάδα αγνόησε το τελεσίγραφο της Κομισιόν για τα ληξιπρόθεσμα - Είναι πλέον τριπλάσια από το 2019

Ειδήσεις
08/10/2026 - 11:59

Γαλλία: Αποδέσμευση 10 εκατ. βαρελιών ντίζελ εν μέσω των μαζικών μαθητικών κινητοποιήσεων

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
08/10/2026 - 11:44

4E: Να εντάξουμε το ελαιόλαδο και τις ελιές στην καθημερινή μας διατροφή

Σχόλια Αγοράς
08/10/2026 - 11:39

Χρηματιστήριο: Κινδυνεύουν και οι 2.600 μονάδες

Εργασιακά
08/10/2026 - 11:32

ΔΥΠΑ: Πάνω από 3.500 θέσεις εργασίας στην 58η «Ημέρα Καριέρας»

ΕΜΠΟΡΙΟ
08/10/2026 - 11:21

ΕΣΠ: Το ελληνικό εμπόριο δεν φοβάται τον ανταγωνισμό – Απαιτεί ίδιους κανόνες για όλους

Αναλύσεις
08/10/2026 - 11:20

Citi: «Βλέπει» υψηλότερα τη Metlen – Στο επίκεντρο η METKA και οι παραχωρήσεις

Πολιτική
08/10/2026 - 11:17

Μανιάτης προς Ευρωπαίο Επίτροπο για τουρκικές προκλήσεις: «Θα περάσετε επιτέλους από τα λόγια στις πράξεις;»

Επιχειρήσεις
08/10/2026 - 11:01

Όμιλος Qualco: Η Ανάπτυξη Αποκτά Υπεύθυνο Αποτύπωμα

Οικονομία
08/10/2026 - 10:57

Νομοσχέδιο ΥΠΕΘΟ: Επιστροφή ΕΦΚ στους αγρότες και ηλεκτρονικές πληρωμές στα courier

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ