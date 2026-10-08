Στα μαχαίρια η Άννα Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα – Πού οδηγείται η κόντρα

Στα άκρα φαίνεται πως οδηγείται η δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, καθώς η υπόθεση παίρνει πλέον και νομικές διαστάσεις, λίγες ημέρες μετά τη μεγάλη συναυλία της τραγουδίστριας στο ΟΑΚΑ.

Μετά τις δημόσιες τοποθετήσεις και τις αιχμηρές εκατέρωθεν αναφορές, ο Νίκος Καρβέλας φέρεται να εξετάζει την κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων κατά της Άννας Βίσση, με στόχο να απαγορευτεί η ερμηνεία τραγουδιών που έχει γράψει ο ίδιος. Στη συνέχεια ο Καρβέλας προχώρησε σε διάψευση αυτών των πληροφοριών.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της μακράς και στενής καλλιτεχνικής συνεργασίας των δύο πλευρών. Ο Νίκος Καρβέλας έχει συνδέσει το όνομά του με μεγάλο μέρος της δισκογραφίας της Άννας Βίσση, έχοντας υπογράψει περισσότερες από 400 συνθέσεις για την τραγουδίστρια.

Ο ίδιος, μάλιστα, έχει επισημάνει πρόσφατα τον καθοριστικό ρόλο που έχει διαδραματίσει στη μουσική πορεία της, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι 47 από τα 50 τραγούδια που παρουσιάστηκαν στη μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ έφεραν τη δική του υπογραφή.

Η νέα εξέλιξη ήρθε μετά τις τελευταίες δηλώσεις του Νίκου Καρβέλα στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», όπου εξαπέλυσε αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η συμβολή του στη συγκεκριμένη συναυλία. Ο συνθέτης υποστήριξε ότι αποκλείστηκε από τη δημιουργική διαδικασία και απέρριψε την εικόνα ότι ήταν «περήφανος» για το τελικό αποτέλεσμα.

Είχε προηγηθεί η δημόσια τοποθέτηση της Άννας Βίσση, μέσω του δικηγόρου της, με την οποία η τραγουδίστρια έδωσε τη δική της εκδοχή για τη ρήξη. Η ίδια απέρριψε τους ισχυρισμούς του επί χρόνια συνεργάτη της και έκανε λόγο για «υποκρισία και λαϊκισμό».

Παράλληλα, η Άννα Βίσση υποστήριξε ότι λίγες ημέρες πριν από τη συναυλία ο Νίκος Καρβέλας απαίτησε 1,5 εκατ. ευρώ και την απείλησε ότι, σε περίπτωση που δεν καταβληθούν, θα χρησιμοποιούσε κάθε μέσο για να εμποδίσει τη διεξαγωγή της συναυλίας. Σύμφωνα με την ίδια, διατυπώθηκαν επίσης απειλές ότι θα την «κατέστρεφε προσωπικά και καλλιτεχνικά».

Η τραγουδίστρια εξέφρασε παράλληλα την προσωπική της απογοήτευση για τη ρήξη με έναν άνθρωπο τον οποίο, όπως ανέφερε, θεωρούσε επί δεκαετίες φίλο, συνεργάτη και μέλος της οικογένειάς της.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, φαίνεται πως ανατρέπονται και τα μέχρι σήμερα δεδομένα για την παρουσία της Άννας Βίσση στη νυχτερινή Αθήνα. Η τραγουδίστρια φέρεται να έχει ενημερώσει τους μουσικούς της ότι δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά το πολυαναμενόμενο comeback της στο «Αθηνών Αρένα» για τον χειμώνα 2026-2027.

Το συγκεκριμένο νυχτερινό κέντρο, που έχει περάσει στην ιδιοκτησία του ζεύγους Κούστα, φέρεται να αντιμετώπιζε ήδη καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των εργασιών, με τις πληροφορίες να τοποθετούν την έναρξη λειτουργίας του ακόμη και τον Φεβρουάριο του 2027. Η εξέλιξη αυτή, εφόσον επιβεβαιωθεί, προσθέτει ακόμη μία ανατροπή στον σχεδιασμό της φετινής σεζόν.

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