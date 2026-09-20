Γεωργιάδης – Καρυστιανού: Σφοδρή κόντρα για την «κβαντική ιατρική» – Νέα πυρά εκατέρωθεν

Αντιπαράθεση μεταξύ του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και της Μαρίας Καρυστιανού προκάλεσαν οι αναφορές στην αποκαλούμενη «κβαντική ιατρική», με αφορμή και την υπόθεση των γιατρών που έχουν ελεγχθεί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε μετά τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη σε τηλεοπτική εκπομπή του ΣΚΑΪ, όπου σχολίασε την αναφορά της Μαρίας Καρυστιανού στην «κβαντική ιατρική» και χρησιμοποίησε τον χαρακτηρισμό «κβαντική γιατρός».

«Πριν 1-1,5 χρόνο κατέβηκαν 2 εκατομμύρια στους δρόμους και ήθελαν τη Μαρία Καρυστιανού πρωθυπουργό. Κβαντική γιατρός λέει ότι είναι η κ. Καρυστιανού, παραμύθια της Χαλιμάς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός, σχολιάζοντας τη σχετική συζήτηση.

Η απάντηση της Μαρίας Καρυστιανού

Η Μαρία Καρυστιανού απάντησε σήμερα, μιλώντας στην εκπομπή «Τώρα Μαζί» του Open, εξηγώντας τι εννοεί όταν αναφέρεται στην κβαντική φυσική και στις πιθανές εφαρμογές της στην ιατρική τεχνολογία.

«Κβαντικός ιατρός, καταρχάς η λέξη είναι κβαντική φυσική. Την κβαντική φυσική δεν μπορούμε να την καταργήσουμε επειδή κάποιοι δεν γνωρίζουνε για αυτή», δήλωσε.

Η ίδια αναφέρθηκε σε τεχνολογίες που, όπως είπε, έχουν αναπτυχθεί με βάση αρχές της κβαντικής φυσικής, όπως οι κβαντικοί υπολογιστές και οι κβαντικοί αισθητήρες. Παράλληλα, έκανε αναφορά στη χρήση αρχών της κβαντικής μηχανικής σε τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στην ιατρική.

«Να σας πω ότι τα λέιζερ είναι ουσιαστικά εξολοκλήρου κβαντική μηχανική. Να σας πω ότι ο γνωστός μαγνητικός τομογράφος MRA οφείλεται σε κβαντικό σπιν πρωτονίων», ανέφερε.

Η κ. Καρυστιανού υποστήριξε ακόμη ότι η εξέλιξη της κβαντικής τεχνολογίας θα μπορούσε στο μέλλον να συμβάλει στην ανάπτυξη νέων διαγνωστικών εφαρμογών.

«Υπάρχει κβαντική φυσική και υπάρχει κβαντική τεχνολογία και να σας πω ότι τα κουάντουμ MRA, δηλαδή οι τομογράφοι οι κβαντικοί οι οποίοι είναι το μέλλον θα έχουν 100.000 φορές μεγαλύτερη ευκρίνεια στον εντοπισμό καρκινικών κυττάρων και θα μπορούν να κάνουν και θεραπεία», είπε, προσθέτοντας ότι «αυτό είναι το μέλλον της ιατρικής και δεν μπορούμε να το κρύβουμε από τον κόσμο».

Παράλληλα, άσκησε κριτική στον υπουργό Υγείας για ζητήματα που, όπως ανέφερε, αφορούν τη λειτουργία του ΕΣΥ, τις συνθήκες εργασίας των γιατρών και των νοσηλευτών, καθώς και τη λειτουργία νοσοκομείων.

Οι αναφορές στα «νανογιλέκα»

Η Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε επίσης σε παλαιότερη δραστηριότητα του Άδωνι Γεωργιάδη, υποστηρίζοντας ότι στο παρελθόν είχε ασχοληθεί με την πώληση «νανογιλέκων», τα οποία, σύμφωνα με την ίδια, παρουσιάζονταν ως προϊόντα με θεραπευτικές ιδιότητες.

«Ο κ. Γεωργιάδης δεν είναι γιατρός, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι στο υπουργείο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι γιατρός. Ασχολείται με την πώληση βιβλίων, ο ίδιος μάλιστα πουλούσε και νανογιλέκα τα οποία έλεγε ότι θεραπεύουν ασθένειες», ανέφερε.

Στη συνέχεια έθεσε το ερώτημα εάν ο υπουργός πίστευε στις συγκεκριμένες ιδιότητες των προϊόντων ή εάν, όπως υποστήριξε, αυτά προωθούνταν χωρίς να διαθέτουν τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις για τις ιδιότητες που τους αποδίδονταν.

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Τι είπε για τον όρο «ολιστική παιδίατρος»

Η κ. Καρυστιανού κλήθηκε επίσης να σχολιάσει τον χαρακτηρισμό «ολιστική παιδίατρος», τον οποίο χρησιμοποιεί στην επαγγελματική της παρουσία.

Όπως εξήγησε, με τον όρο «ολιστικός» αναφέρεται σε μια συνολική προσέγγιση του ασθενούς και όχι αποκλειστικά στην αντιμετώπιση ενός συγκεκριμένου συμπτώματος.

«Το ολιστικός σημαίνει συνολικός, βλέπουμε δηλαδή τον μικρό ασθενή εγώ ως παιδίατρος ως σύνολο. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα παρέμβω μόνο όταν θα χρειαστεί να δώσω θεραπεία», είπε.

Όπως πρόσθεσε, στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης επιδιώκει, μεταξύ άλλων, την πρόληψη και την ενίσχυση της υγείας των παιδιών.

Νέα απάντηση Γεωργιάδη μέσω Χ

Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε με νέα παρέμβαση του Άδωνι Γεωργιάδη μέσω ανάρτησής του στο Χ.

Ο υπουργός υποστήριξε ότι η Μαρία Καρυστιανού επιχειρεί να δικαιολογήσει αναφορές της περί «κβαντικής ιατρικής εξειδίκευσης», την οποία ο ίδιος χαρακτήρισε επιστημονικά ανύπαρκτη.

«Σήμερα στην πρωινή εκπομπή του @opentvgr η @mkaristianou προσπαθώντας να δικαιολογήσει τα ψέματα που πουλάει στους ασθενείς της περί "κβαντικής ιατρικής εξειδίκευσης" η οποία δεν υφίσταται επιστημονικά και άρα λέει ψέματα, έμπλεξε όλες τις εφαρμογές της επιστήμης της κβαντικής φυσικής κλπ», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε επίσης ότι η κ. Καρυστιανού έκανε αναφορές σε δικές του παλαιότερες δραστηριότητες και πρόσθεσε ότι «η ουσία παραμένει», επαναλαμβάνοντας τον χαρακτηρισμό «κβαντική παιδίατρος».

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/2101629599968849931}