«Μη αποδεκτός κίνδυνος για εφήβους»: Σοβαρές ενστάσεις για την ασφάλεια του ChatGPT for Teens

Νέα έκθεση της Common Sense Media χτυπά το καμπανάκι του κινδύνου για την εφηβική έκδοση του δημοφιλούς chatbot της OpenAI.

Σοβαρές αμφισβητήσεις για την ασφάλεια του ChatGPT for Teens εγείρει νέα έκθεση του Youth AI Safety Institute της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Common Sense Media. Η οργάνωση χαρακτηρίζει την εφηβική έκδοση του δημοφιλούς chatbot που απευθύνεται σε χρήστες 13 έως 17 ετών ως προϊόν «μη αποδεκτού κινδύνου», καλώντας την OpenAI να αναστείλει προσωρινά την προώθησή του μέχρι να εξασφαλίσει ένα πραγματικά προστατευμένο περιβάλλον.

Η έρευνα βασίστηκε σε εκτεταμένες δοκιμές με περισσότερα από 4.000 prompts, τα οποία αξιολογήθηκαν από παιδοψυχιάτρους και παιδιάτρους, αποκαλύπτοντας σημαντικά κενά στις δικλίδες ασφαλείας.

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