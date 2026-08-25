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OpenAI: Μπλόκαρε λογαριασμούς ChatGPT που συνδέονταν με ρωσική επιχείρηση επιρροής
Ειδήσεις
15:55 - 25 Αυγ 2026

OpenAI: Μπλόκαρε λογαριασμούς ChatGPT που συνδέονταν με ρωσική επιχείρηση επιρροής

Reporter.gr Newsroom
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Η OpenAI απαγόρευσε τη χρήση του ChatGPT σε ένα σύνολο λογαριασμών που προέρχονταν από τη Ρωσία και, σύμφωνα με την εταιρεία, χρησιμοποιούνταν για την υποστήριξη μιας κρυφής διαδικτυακής επιχείρησης επιρροής, με στόχο τη διάδοση παραπληροφόρησης.

Όπως μεταδίδει το CNBC, η εταιρεία εντόπισε το ζήτημα κατά τη διερεύνηση αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που είχαν παραχθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, γεγονός που την οδήγησε σε μια «πολύ ευρύτερη επιχείρηση επιρροής», ανέφερε η OpenAI σε ανάρτηση στο ιστολόγιό της την Τρίτη (25/8).

Ειδικότερα, η επίμαχη εκστρατεία «είχε ως βάση έναν ιστότοπο που περιείχε αντιγραμμένες και αποδιδόμενες σε λάθος πηγές ακαδημαϊκές εργασίες, έναν δείκτη “κυριαρχίας” που παρουσίαζε τη Ρωσία με θετικό τρόπο, καθώς και προσπάθειες απόκρυψης της ρωσικής προέλευσης των χειριστών», πρόσθεσε η εταιρεία.

Να σημειωθεί ότι πρόκειται για το τελευταίο περιστατικό στο οποίο φιλορωσικοί παράγοντες χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για τη διάδοση παραπληροφόρησης. Η OpenAI δεν επιτρέπει την πρόσβαση στα μοντέλα της από τη Ρωσία, ωστόσο η εταιρεία ανέφερε ότι χρησιμοποιήθηκαν VPN για την απόκρυψη της πραγματικής τοποθεσίας των χρηστών.

Τον Φεβρουάριο, η OpenAI είχε ανακοινώσει ότι έκλεισε λογαριασμούς ChatGPT που συνδέονταν με τη Rybar, μια φιλορωσική εταιρεία μέσων ενημέρωσης, την οποία η βρετανική κυβέρνηση περιγράφει ως «εν μέρει συντονιζόμενη από την Προεδρική Διοίκηση», χρηματοδοτούμενη από τη ρωσική κρατική εταιρεία Rostec και συνεργαζόμενη με μέλη των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Φιλορωσική επιχείρηση επιρροής

Όσον αφορά την επιχείρησης, οι χειριστές έδιναν εντολές στο ChatGPT στα ρωσικά, ζητώντας του να δημιουργήσει σχόλια για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία στη συνέχεια δημοσιεύονταν σε Substack, Telegram, X, Facebook και LinkedIn. Παράλληλα, του ζητούσαν να αποκρύπτει οποιαδήποτε γλωσσικά στοιχεία θα μπορούσαν να αποκαλύψουν ότι οι συντάκτες ήταν Ρώσοι, σύμφωνα με την OpenAI.

Μεγάλο μέρος του περιεχομένου που δημιουργήθηκε προωθούσε έναν οργανισμό με την ονομασία International Burke Institute (IBI). Στον ιστότοπο του οργανισμού εμφανίζονται άρθρα που έχουν αντιγραφεί από πραγματικές ακαδημαϊκές εργασίες, σε ορισμένες περιπτώσεις με ψευδή απόδοση σε διαφορετικούς συγγραφείς ή πηγές.

Η επιχείρηση επιρροής δημιούργησε επίσης έναν «δείκτη κυριαρχίας», ο οποίος, σύμφωνα με την OpenAI, εξυμνούσε τη Ρωσία και υποτιμούσε τις δυτικές χώρες.

Παρότι ο άμεσος αντίκτυπος της επιχείρησης φαίνεται να ήταν περιορισμένος, πρόσθεσε η εταιρεία, «η σημασία της επιχείρησης έγκειται λιγότερο στο κοινό στο οποίο έφτασε και περισσότερο στην υποδομή που είχε δημιουργήσει».

Αναρτήσεις που παρήγαγε το ChatGPT παρέπεμπαν σε ένα «κατά τα άλλα αξιόπιστο ίδρυμα, με υποτιθέμενους ειδικούς, αναδημοσιευμένες ακαδημαϊκές εργασίες και έναν υποτιθέμενο ιδιόκτητο δείκτη κινδύνου», ανέφερε η OpenAI.

«Αυτό καταδεικνύει πώς οι φορείς επιρροής μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη ως υποστηρικτικό εργαλείο στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας για τη δημιουργία επίπλαστης αξιοπιστίας, την απόκρυψη της προέλευσης αφηγημάτων που επιθυμούν να προωθήσουν και τη δημιουργία υποδομών που μπορούν να κλιμακωθούν με την πάροδο του χρόνου», πρόσθεσε η εταιρεία.

«Καταδεικνύει επίσης πώς η υποστηρικτική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από τους ίδιους τους φορείς μπορεί να οδηγήσει στην αποκάλυψη της ευρύτερης επιχείρησης», κατέληξε η OpenAI.

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