WSJ: Πώς η OpenAI έχασε τα «πρωτεία» στην τεχνητή νοημοσύνη από την Anthropic

Η OpenAI, η εταιρεία που έφερε την τεχνητή νοημοσύνη στο ευρύ κοινό μέσω του ChatGPT, βρίσκεται αντιμέτωπη με ολοένα και μεγαλύτερες προκλήσεις, καθώς η Anthropic έχει αποκτήσει ισχυρό προβάδισμα στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για προγραμματιστές.

Πιο αναλυτικά, όπως επισημαίνει σε ανάλυση της η Wall Street Journal, η OpenAI επέλεξε τα τελευταία χρόνια να επικεντρωθεί κυρίως στην εξέλιξη του ChatGPT και στην υλοποίηση φιλόδοξων εγχειρημάτων, όπως η ανάπτυξη εργαλείων δημιουργίας βίντεο, νέων συσκευών και εξειδικευμένων μικροτσίπ. Η στρατηγική αυτή είχε ως αποτέλεσμα να δοθεί μικρότερη βαρύτητα στις λύσεις που απευθύνονται σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες προγραμματιστές.

Στον αντίποδα, η Anthropic επένδυσε από τη μεριά της συστηματικά στην ανάπτυξη του Claude Code, το οποίο απέκτησε γρήγορα μεγάλη απήχηση στην αγορά, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αύξηση τόσο των εσόδων όσο και της αποτίμησης της εταιρείας.

Την ίδια ώρα, η OpenAI καλείται να διαχειριστεί την επιβράδυνση της ανάπτυξης του ChatGPT, το υψηλό λειτουργικό κόστος και τον εντεινόμενο ανταγωνισμό για την προσέλκυση εταιρικών πελατών. Οι αυξημένες δαπάνες της εταιρείας προκαλούν προβληματισμό σε μέρος των επενδυτών, αρκετοί από τους οποίους στρέφουν πλέον το ενδιαφέρον και τα κεφάλαιά τους προς την Anthropic.

Να σημειωθεί μάλιστα ότι η διοίκηση της OpenAI φέρεται να αναγνωρίζει ότι δεν εκτίμησε έγκαιρα τη σημασία των αναγκών της αγοράς στον τομέα του προγραμματισμού. Το εργαλείο Codex δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες πολλών χρηστών, οι οποίοι το χαρακτήρισαν πιο αργό και λιγότερο εύχρηστο σε σύγκριση με το Claude Code. Παράλληλα, η εταιρεία βρέθηκε αντιμέτωπη με σειρά εσωτερικών προκλήσεων, όπως η αποχώρηση βασικών στελεχών, οι προσπάθειες ανταγωνιστικών εταιρειών να προσελκύσουν εργαζομένους της, αλλά και οι τριβές που αναπτύχθηκαν στις σχέσεις της με τη Microsoft.

Επιδιώκοντας να ανακτήσει το χαμένο έδαφος, η OpenAI προχώρησε στην παρουσίαση νέας γενιάς μοντέλων με έμφαση στον προγραμματισμό και στις επαγγελματικές εφαρμογές, ενώ παράλληλα αναδιοργάνωσε τις ομάδες ανάπτυξης προϊόντων και ενίσχυσε το εμπορικό της δίκτυο. Επιπλέον, προχώρησε σε συνεργασία με την Amazon για τη διάθεση υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης μέσω της υποδομής cloud της εταιρείας και εξετάζει αλλαγές στην τιμολογιακή πολιτική του Codex, ακόμη και μειώσεις τιμών, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του.

Παρά το γεγονός ότι η Anthropic εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό προβάδισμα στα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για προγραμματισμό και προετοιμάζεται για τη δημόσια εγγραφή της, η OpenAI εκτιμά ότι τα νέα προϊόντα της και η αυξανόμενη αποδοχή τους από την κοινότητα των προγραμματιστών μπορούν να της επιτρέψουν να ανακτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά της τεχνητής νοημοσύνης.