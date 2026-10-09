ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Νέο πλαίσιο για βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς: Περισσότερες θέσεις και αλλαγές στα ηλικιακά όρια
Ειδήσεις
11:57 - 09 Οκτ 2026

Νέο πλαίσιο για βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς: Περισσότερες θέσεις και αλλαγές στα ηλικιακά όρια

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Περισσότερες δυνατότητες για τη δημιουργία νέων θέσεων σε βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς προβλέπει το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, μέσα από ένα νέο, πιο ευέλικτο πλαίσιο λειτουργίας. Οι αλλαγές στοχεύουν στην κάλυψη των αυξημένων αναγκών των οικογενειών, λαμβάνοντας υπόψη και τις δυσκολίες που προκαλεί η περιορισμένη διαθεσιμότητα χώρων, κυρίως στις μεγάλες πόλεις με την πυκνή αστική δόμηση.

Με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση αναθεωρούνται τα ηλικιακά όρια, η δυναμικότητα των σταθμών, οι προδιαγραφές των εγκαταστάσεων και οι κανόνες στελέχωσης. Στόχος είναι η καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων υποδομών και η αύξηση των θέσεων φιλοξενίας παιδιών, με ιδιαίτερη έμφαση στα βρέφη. Το νέο πλαίσιο διαμορφώθηκε έπειτα από συνεργασία με γονείς και εκπροσώπους των βρεφονηπιακών σταθμών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πρακτικά προβλήματα που έχουν προκύψει από την καθημερινή λειτουργία των δομών.

«Οι οικογένειες χρειάζονται περισσότερες θέσεις στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Στις μεγάλες πόλεις, όμως, ο περιορισμένος διαθέσιμος χώρος δυσκολεύει τη δημιουργία νέων σταθμών. Γι’ αυτό κάνουμε το πλαίσιο πιο ευέλικτο και δίνουμε στις δομές περισσότερες δυνατότητες να αξιοποιήσουν τις υποδομές τους και να εξυπηρετήσουν περισσότερα παιδιά. Ακούσαμε τις ανάγκες των γονέων και των φορέων και προσαρμόσαμε τις λύσεις, χωρίς καμία έκπτωση στην ασφάλεια και τη φροντίδα των παιδιών», δήλωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Αλλαγές στα ηλικιακά όρια και στη δυναμικότητα

Μία από τις βασικές παρεμβάσεις αφορά τη μετάβαση των παιδιών από τους βρεφικούς στους παιδικούς σταθμούς. Το ηλικιακό όριο μειώνεται στα δύο έτη, από τα δυόμισι που ίσχυαν μέχρι σήμερα. Με βάση τη νέα ρύθμιση, οι βρεφικοί σταθμοί θα φιλοξενούν παιδιά ηλικίας από δύο μηνών έως δύο ετών, ενώ οι παιδικοί σταθμοί θα δέχονται παιδιά από τη συμπλήρωση των δύο ετών μέχρι την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Επιπλέον, ειδικά για την Αττική και την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, προβλέπεται η δυνατότητα εγγραφής παιδιών σε ποσοστό έως και 15% πάνω από την εγκεκριμένη δυναμικότητα κάθε μονάδας. Το αντίστοιχο ποσοστό για τις υπόλοιπες περιοχές παραμένει στο 10%. Με αυτόν τον τρόπο, οι σταθμοί στις περιοχές όπου καταγράφεται μεγαλύτερη ζήτηση αποκτούν μεγαλύτερη ευχέρεια στην εξυπηρέτηση των οικογενειών.

Ευελιξία στους χώρους και αλλαγές στη στελέχωση

Οι νέες ρυθμίσεις περιλαμβάνουν, επίσης, προσαρμογές στις προδιαγραφές των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των σταθμών. Η αναθεώρηση αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και στη διεύρυνση των δυνατοτήτων φιλοξενίας περισσότερων παιδιών, με έμφαση στις ανάγκες των βρεφών.

Στο ίδιο πλαίσιο, προβλέπεται μεγαλύτερη ευελιξία στην οργάνωση των αιθουσών ύπνου και απασχόλησης, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Οι παρεμβάσεις αυτές επιτρέπουν στις δομές να προσαρμόζουν καλύτερα τη λειτουργία τους στους διαθέσιμους χώρους, χωρίς να παραβλέπονται οι απαιτήσεις για την ασφάλεια και τη φροντίδα των παιδιών.

Παράλληλα, επικαιροποιούνται οι κανόνες που αφορούν τη στελέχωση των σταθμών, τις αναλογίες του παιδαγωγικού προσωπικού σε σχέση με τον αριθμό των βρεφών και των νηπίων, καθώς και τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για την ανάληψη της διεύθυνσης κάθε μονάδας. Σκοπός είναι οι απαιτήσεις λειτουργίας να ανταποκρίνονται καλύτερα στο μέγεθος και στη δυναμικότητα κάθε σταθμού.

Την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπέγραψαν η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, και η υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μαρία Ελένη Σούκουλη-Βιλιάλη.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΥΠΑ: 28 βρεφονηπιακοί σταθμοί για 1.541 παιδιά - Δωρεάν προσχολική αγωγή και φροντίδα για 1.361 οικογένειες
Ειδήσεις

ΔΥΠΑ: 28 βρεφονηπιακοί σταθμοί για 1.541 παιδιά - Δωρεάν προσχολική αγωγή και φροντίδα για 1.361 οικογένειες

Μιχαηλίδου: Στις 14 Οκτωβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για τη Μετεγκατάσταση με ενίσχυση €10.000
Ειδήσεις

Μιχαηλίδου: Στις 14 Οκτωβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για τη Μετεγκατάσταση με ενίσχυση €10.000

Μιχαηλίδου: Ενισχύουμε την πρόληψη, παρεμβαίνουμε έγκαιρα και προστατεύουμε κάθε παιδί από τη βία
Πολιτική

Μιχαηλίδου: Ενισχύουμε την πρόληψη, παρεμβαίνουμε έγκαιρα και προστατεύουμε κάθε παιδί από τη βία

Μιχαηλίδου: Μέσα στον Οκτώβριο η προκαταβολή 50% για το «Ανακαινίζω» – Έρχεται το «Σπίτι μου ΙΙΙ»
Πολιτική

Μιχαηλίδου: Μέσα στον Οκτώβριο η προκαταβολή 50% για το «Ανακαινίζω» – Έρχεται το «Σπίτι μου ΙΙΙ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
09/10/2026 - 12:52

Τι αλλάζει στα «κόκκινα» δάνεια – Νέοι κανόνες για servicers, ρυθμίσεις και πλειστηριασμούς

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
09/10/2026 - 12:48

Σπύρος Πρωτοψάλτης: Στοίχημα η ποσοτική και ποιοτική διεύρυνση των ελληνικών εξαγωγών στη Γερμανία

Ειδήσεις
09/10/2026 - 12:47

Motor Oil: Έκρηξη στις εγκαταστάσεις στους Αγίους Θεοδώρους - Πληροφορίες για δύο βαριά τραυματίες

Πολιτική
09/10/2026 - 12:44

Ο Σκουλός φωτογραφήκε με τον Μητσοτάκη: Θα είναι υποψήφιος με τη ΝΔ στις εκλογές του 2027

Ανεμοδείκτης
09/10/2026 - 12:29

Δικαιολογημένα απών ο Μεϊμαράκης

Οικονομία
09/10/2026 - 12:27

Πληθωρισμός: «Άλμα» στο 5% τον Σεπτέμβριο – Ράλι άνω του 50% σε πετρέλαιο θέρμανσης και φυσικό αέριο

Ειδήσεις
09/10/2026 - 12:22

Ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι αποκρούει πέναλτι στο Allwyn Game Time

Ειδήσεις
09/10/2026 - 12:20

Νόμπελ Ειρήνης: Στη Νάβι Πιλάι για τον αγώνα της υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
09/10/2026 - 12:19

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 5,8% στη βιομηχανική παραγωγή τον Αύγουστο

Ανεμοδείκτης
09/10/2026 - 12:10

Αλλαγές στην Παιδεία; Με το σταγονόμετρο

Πολιτική
09/10/2026 - 12:10

Χατζηδάκης από το Μόναχο: Το μέλλον μας βρίσκεται σε μια ισχυρή Ευρώπη

Ειδήσεις
09/10/2026 - 11:57

Νέο πλαίσιο για βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς: Περισσότερες θέσεις και αλλαγές στα ηλικιακά όρια

Εργασιακά
09/10/2026 - 11:48

Άνοιξε η πλατφόρμα για εγγραφές στην εκδήλωση REBRAIN GREECE 28 Νοεμβρίου στο Μόναχο

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/10/2026 - 11:42

Νέα μέτρα για τους αλιείς προ των πυλών – Τι εξετάζει η κυβέρνηση για καύσιμα και δίχτυα

Ειδήσεις
09/10/2026 - 11:40

Σαουδική Αραβία: Τρεις νεκροί και αρκετοί τραυματίες από επιθέσεις των Χούθι στο αεροδρόμιο του Ριάντ

Ειδήσεις
09/10/2026 - 11:33

Ισπανία: Ο θάνατος της Μαρικάρμεν μετατρέπεται σε εκλογικό όπλο - Η ιστορία της

Υγεία
09/10/2026 - 11:28

Πώς η υβριδική εργασία και οι λιγότερες μετακινήσεις συμβάλλουν στη μείωση του εργασιακού άγχους

Πολιτική
09/10/2026 - 11:26

Μητσοτάκης: Αιχμές κατά Ανδρουλάκη και Τσίπρα – «Προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα άλογα»

Τεχνολογία
09/10/2026 - 11:26

H OpenAI αρνείται ότι απέλυσε ερευνητές που προειδοποιούσαν για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης

Αναλύσεις
09/10/2026 - 11:17

Capital Maritime Finance: Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη δημόσια προσφορά και την είσοδο στο Euronext Athens

Φορολογία
09/10/2026 - 11:15

ΑΑΔΕ: Πρόστιμα ύψους 1,3 εκατ. ευρώ σε πάνω από 11.000 ελέγχους το Σεπτέμβριο

Ειδήσεις
09/10/2026 - 11:12

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Aίτημα της Ομοσπονδίας Διαβητικών για άμεση συνάντηση με την υπουργό Παιδείας

Αυτοδιοίκηση
09/10/2026 - 11:05

Δούκας: Δεν υπάρχει περίπτωση να ανοίξει η Γκράβα αν υπάρχει έστω και 1 τοις χιλίοις κίνδυνος

Οικονομία
09/10/2026 - 11:01

Ακρίβεια διαρκείας: Γιατί οι τιμές στην Ελλάδα ανεβαίνουν πιο γρήγορα

Σχόλια Αγοράς
09/10/2026 - 10:56

Χρηματιστήριο: Προσπάθεια αντίδρασης μετά την ανακούφιση από την υποχώρηση του πετρελαίου

Εργασιακά
09/10/2026 - 10:52

Η οικονομική πίεση αλλάζει τις σχέσεις προϊσταμένων και εργαζομένων – Τι δείχνει έρευνα της Randstad

Πολιτική
09/10/2026 - 10:38

Κατρίνης προς Δένδια: Με ποια κριτήρια έγινε η επιλογή της νέας διοίκησης του ΕΛΚΑΚ

Χρηματιστήρια
09/10/2026 - 10:31

Ανοδικά οι ευρωαγορές, μεικτά πρόσημα στην Ασία μετά τις πιέσεις στην τεχνολογία

Υγεία
09/10/2026 - 10:21

Στην υγεία, η δύναμη της επιλογής έχει αξία

Αναλύσεις
09/10/2026 - 10:15

Χρηματιστήριο: Στήριξη στις 2.569 μονάδες 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ