Νέο πλαίσιο για βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς: Περισσότερες θέσεις και αλλαγές στα ηλικιακά όρια

Περισσότερες δυνατότητες για τη δημιουργία νέων θέσεων σε βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς προβλέπει το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, μέσα από ένα νέο, πιο ευέλικτο πλαίσιο λειτουργίας. Οι αλλαγές στοχεύουν στην κάλυψη των αυξημένων αναγκών των οικογενειών, λαμβάνοντας υπόψη και τις δυσκολίες που προκαλεί η περιορισμένη διαθεσιμότητα χώρων, κυρίως στις μεγάλες πόλεις με την πυκνή αστική δόμηση.

Με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση αναθεωρούνται τα ηλικιακά όρια, η δυναμικότητα των σταθμών, οι προδιαγραφές των εγκαταστάσεων και οι κανόνες στελέχωσης. Στόχος είναι η καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων υποδομών και η αύξηση των θέσεων φιλοξενίας παιδιών, με ιδιαίτερη έμφαση στα βρέφη. Το νέο πλαίσιο διαμορφώθηκε έπειτα από συνεργασία με γονείς και εκπροσώπους των βρεφονηπιακών σταθμών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πρακτικά προβλήματα που έχουν προκύψει από την καθημερινή λειτουργία των δομών.

«Οι οικογένειες χρειάζονται περισσότερες θέσεις στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Στις μεγάλες πόλεις, όμως, ο περιορισμένος διαθέσιμος χώρος δυσκολεύει τη δημιουργία νέων σταθμών. Γι’ αυτό κάνουμε το πλαίσιο πιο ευέλικτο και δίνουμε στις δομές περισσότερες δυνατότητες να αξιοποιήσουν τις υποδομές τους και να εξυπηρετήσουν περισσότερα παιδιά. Ακούσαμε τις ανάγκες των γονέων και των φορέων και προσαρμόσαμε τις λύσεις, χωρίς καμία έκπτωση στην ασφάλεια και τη φροντίδα των παιδιών», δήλωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Αλλαγές στα ηλικιακά όρια και στη δυναμικότητα

Μία από τις βασικές παρεμβάσεις αφορά τη μετάβαση των παιδιών από τους βρεφικούς στους παιδικούς σταθμούς. Το ηλικιακό όριο μειώνεται στα δύο έτη, από τα δυόμισι που ίσχυαν μέχρι σήμερα. Με βάση τη νέα ρύθμιση, οι βρεφικοί σταθμοί θα φιλοξενούν παιδιά ηλικίας από δύο μηνών έως δύο ετών, ενώ οι παιδικοί σταθμοί θα δέχονται παιδιά από τη συμπλήρωση των δύο ετών μέχρι την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Επιπλέον, ειδικά για την Αττική και την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, προβλέπεται η δυνατότητα εγγραφής παιδιών σε ποσοστό έως και 15% πάνω από την εγκεκριμένη δυναμικότητα κάθε μονάδας. Το αντίστοιχο ποσοστό για τις υπόλοιπες περιοχές παραμένει στο 10%. Με αυτόν τον τρόπο, οι σταθμοί στις περιοχές όπου καταγράφεται μεγαλύτερη ζήτηση αποκτούν μεγαλύτερη ευχέρεια στην εξυπηρέτηση των οικογενειών.

Ευελιξία στους χώρους και αλλαγές στη στελέχωση

Οι νέες ρυθμίσεις περιλαμβάνουν, επίσης, προσαρμογές στις προδιαγραφές των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των σταθμών. Η αναθεώρηση αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και στη διεύρυνση των δυνατοτήτων φιλοξενίας περισσότερων παιδιών, με έμφαση στις ανάγκες των βρεφών.

Στο ίδιο πλαίσιο, προβλέπεται μεγαλύτερη ευελιξία στην οργάνωση των αιθουσών ύπνου και απασχόλησης, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Οι παρεμβάσεις αυτές επιτρέπουν στις δομές να προσαρμόζουν καλύτερα τη λειτουργία τους στους διαθέσιμους χώρους, χωρίς να παραβλέπονται οι απαιτήσεις για την ασφάλεια και τη φροντίδα των παιδιών.

Παράλληλα, επικαιροποιούνται οι κανόνες που αφορούν τη στελέχωση των σταθμών, τις αναλογίες του παιδαγωγικού προσωπικού σε σχέση με τον αριθμό των βρεφών και των νηπίων, καθώς και τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για την ανάληψη της διεύθυνσης κάθε μονάδας. Σκοπός είναι οι απαιτήσεις λειτουργίας να ανταποκρίνονται καλύτερα στο μέγεθος και στη δυναμικότητα κάθε σταθμού.

Την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπέγραψαν η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, και η υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μαρία Ελένη Σούκουλη-Βιλιάλη.