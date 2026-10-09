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Συνελήφθη ξανά ο Βασίλης Παϊτέρης για χρέη στο Δημόσιο
Ειδήσεις
15:33 - 09 Οκτ 2026

Συνελήφθη ξανά ο Βασίλης Παϊτέρης για χρέη στο Δημόσιο

Reporter.gr Newsroom

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Προσφάτως ο Βασίλης Παϊτέρης απασχόλησε τα μέσα εξαιτίας της on air κόντρας του με την Αφροδίτη Λατινοπούλου• το τελευταίο 24ωρο βρίσκεται και πάλι στην επικαιρότητα, αλλά για έναν εντελώς διαφορετικό λόγο.  

Το βράδυ της Πέμπτης (8/10) ο τραγουδιστής συνελήφθη για υπόθεση που αφορά οφειλές προς το δημόσιο και συνδέεται με ακίνητο ιδιοκτησίας του στην Αγία Βαρβάρα που είχε κριθεί ως αυθαίρετο.

Πιο συγκεκριμένα, η υπόθεση συνδέεται με ακίνητο ιδιοκτησίας του σε δασική περιοχή, για το οποίο είχε προηγηθεί καταδίκη. Η συγκεκριμένη κατοικία στην Αγία Βαρβάρα βρίσκεται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο διαμάχης για πολεοδομικές παραβάσεις και πρόστιμα, τα οποία, σύμφωνα με δημοσιεύματα του παρελθόντος, είχαν συσσωρευτεί σε ιδιαίτερα υψηλό ποσό.

Ο Παϊτέρης διανυκτέρευσε στο ΑΤ Αγίων Αναργύρων και το πρωί οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

Ο τραγουδιστής είχε συλληφθεί ξανά και το φθινόπωρο του 2025 μετά από αντίστοιχο έλεγχο κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για οφειλές που συνδέονταν με πολεοδομικές παραβάσεις στην κατοικία του.

Τότε τα δημοσιεύματα έκαναν λόγο για χρέος που ξεπερνούσε τις 800.000 ευρώ, ενώ ο ίδιος είχε δηλώσει ότι αφορούσε το σπίτι που είχε κατασκευάσει για την οικογένειά του.

Ο ίδιος είχε απασχολήσει ξανά τη δημοσιότητα και το 2014, όταν, σύμφωνα με δημοσιεύματα, είχε προφυλακιστεί στις φυλακές Λάρισας για την ίδια διαμάχη και στη συνέχεια είχε αφεθεί ελεύθερος μετά από ρύθμιση των οφειλών.

Παράλληλα, τον Ιούλιο του 2026 δημοσιεύματα ανέφεραν ότι είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του για ζήτημα που σχετιζόταν με περιοριστικούς όρους. Ο Παϊτέρης είχε υποστηρίξει τότε ότι δεν τους είχε παραβιάσει συνειδητά.

Σύμφωνα με δηλώσεις του στο Open, το ενδεχόμενο να οδηγηθεί στη φυλακή παραμένει ορατό.

Πάντως ο ίδιος δεν φάνηκε να χάνει το κέφι του καθώς τραγούδησε και ένα τραγούδι που έγραψε για την Αφροδίτη Λατινοπούλου, με την οποία είχαν πρόσφατα τη γνωστή αντιπαράθεση.

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