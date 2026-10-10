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Νέος έρωτας στην πόλη: Κατερίνα Νοτοπούλου και Πασχάλης Τσαρούχας είναι μαζί
Ειδήσεις
17:44 - 10 Οκτ 2026

Νέος έρωτας στην πόλη: Κατερίνα Νοτοπούλου και Πασχάλης Τσαρούχας είναι μαζί

Reporter.gr Newsroom

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Ένα νέο ζευγάρι προέκυψε στην πολιτική και καλλιτεχνική ζωή της χώρας.

Ο ηθοποιός, Πασχάλης Τσαρούχας δημοσίευσε το Σάββατο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία κοινή του φωτογραφία με την πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κατερίνα Νοτοπούλου.

Ο Πασχάλης Τσαρούχας και η Κατερίνα Νοτοπούλου στο στιγμιότυπο κοιτάζονται τρυφερά, με τον ηθοποιό να αναγράφει στη λεζάντα: «Κατερίνα μου. Ζωή μου. Ευτυχία μου».

«Όλα μαζί», του απάντησε η πολιτικός κάτω από την ανάρτηση.

{https://www.instagram.com/p/DeT0VLPuhs_/?utm_source=ig_web_copy_link&exln=MzRlODBiNWFlZA==&srtk=MzRlODBiNWFlZA==}

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