Νέος έρωτας στην πόλη: Κατερίνα Νοτοπούλου και Πασχάλης Τσαρούχας είναι μαζί

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Ένα νέο ζευγάρι προέκυψε στην πολιτική και καλλιτεχνική ζωή της χώρας.

Ο ηθοποιός, Πασχάλης Τσαρούχας δημοσίευσε το Σάββατο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία κοινή του φωτογραφία με την πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κατερίνα Νοτοπούλου.

Ο Πασχάλης Τσαρούχας και η Κατερίνα Νοτοπούλου στο στιγμιότυπο κοιτάζονται τρυφερά, με τον ηθοποιό να αναγράφει στη λεζάντα: «Κατερίνα μου. Ζωή μου. Ευτυχία μου».

«Όλα μαζί», του απάντησε η πολιτικός κάτω από την ανάρτηση.

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