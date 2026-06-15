Οι «μεταγραφές αεροδρομίου» του ΠΑΣΟΚ δεν λύνουν το πρόβλημα

Στον βαθμό που όσα ακούγονται και συζητούνται για τους δημοσκοπικούς συσχετισμούς δυνάμεων ΠΑΣΟΚ-Τσίπρα-ΣΥΡΙΖΑ και «λοιπών δημοκρατικών δυνάμεων», πράγματι απασχολούν κάποια μερίδα πολιτών, φαίνεται ότι το πράγμα εξελίσσεται κάπως σε τραγέλαφο.

Το χαριτωμένο είναι ότι ενώ το ΠΑΣΟΚ πιέζεται και στην πραγματικότητα θα έπρεπε να «ψάχνεται» για την στρατηγική του και τις προοπτικές του, επιλογή της ηγεσίας του φαίνεται ότι είναι οι «μεταγραφές αεροδρομίου», από απομεινάρια του ΣΥΡΙΖΑ και των παραφυάδων του.

Υποτίθεται λοιπόν ότι συζητείται η ένταξη του Κασσελάκη και η κάθοδός του στην Α’ Αθηνών, η επιστροφή της Τζάκρη στην Πέλλα, η υποψηφιότητα της Νοτοπούλου στην Α’ Θεσσαλονίκης και ποιος ξέρει τι άλλο θα προκύψει προσεχώς. Το θέμα είναι ότι αν αυτά ευσταθούν, ο Κασσελάκης θα είναι μία «σφήνα» στον Γερουλάνο, η Νοτοπούλου στην (επίσης προερχόμενη από το ΣΥΡΙΖΑ) Θρασκιά και πάει λέγοντας. Μάλλον δεν θεραπεύεται εύκολα το πρόβλημα και δεν μοιάζει πάντως να λύνεται με μεταγραφές αυτού του τύπου…