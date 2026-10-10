ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ελευσίνα: Παραδόθηκε και ο 18χρονος για την επίθεση στον 32χρονο
Ειδήσεις
17:58 - 10 Οκτ 2026

Ελευσίνα: Παραδόθηκε και ο 18χρονος για την επίθεση στον 32χρονο

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Παραδόθηκε και ο δεύτερος κατηγορούμενος για την επίθεση με μαχαίρι εναντίον 32χρονου αντιφασίστα στην Ελευσίνα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο 18χρονος προσήλθε στα δικαστήρια της Ευελπίδων την ώρα που ο πρώτος συλληφθείς οδηγούνταν στο Αυτόφωρο.

Σημειώνεται ότι το βράδυ της Παρασκευής είχε παραδοθεί στην Ασφάλεια ο 22χρονος που κατηγορείται για συμμετοχή στην επίθεση. Ο νεαρός, ο οποίος είχε ήδη ταυτοποιηθεί από τις Αρχές, προσήλθε συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου, έξω από την κατοικία του 32χρονου, ο οποίος είναι γνωστός στην περιοχή για την αντιφασιστική του δράση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές από την αστυνομική έρευνα και την κατάθεση του θύματος, οι δύο νεαροί φέρονται να κινούνται στον ακροδεξιό χώρο, ενώ εξετάζεται το πολιτικό υπόβαθρο της επίθεσης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ελευσίνα: Παραδόθηκε ο 22χρονος για την αιματηρή επίθεση – Ανθρωποκυνηγητό για τον 18χρονο συνεργό του
Ειδήσεις

Ελευσίνα: Παραδόθηκε ο 22χρονος για την αιματηρή επίθεση – Ανθρωποκυνηγητό για τον 18χρονο συνεργό του

Τσουκαλάς: Καμία ανοχή στη φασιστική βία – Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται
Πολιτική

Τσουκαλάς: Καμία ανοχή στη φασιστική βία – Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται

Ελευσίνα: Τι είπε ο 32χρονος που δέχτηκε επίθεση από ακροδεξιούς – Αναζητούνται οι δράστες
Ειδήσεις

Ελευσίνα: Τι είπε ο 32χρονος που δέχτηκε επίθεση από ακροδεξιούς – Αναζητούνται οι δράστες

Παπαδοπούλου vs Κωνσταντόπουλου: Με είπε «σκουπίδι», θα προσφύγω στη Δικαιοσύνη – Τι απαντά ο πολιτευτής του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική

Παπαδοπούλου vs Κωνσταντόπουλου: Με είπε «σκουπίδι», θα προσφύγω στη Δικαιοσύνη – Τι απαντά ο πολιτευτής του ΠΑΣΟΚ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
10/10/2026 - 18:40

Ρωσική επίθεση με 17 νεκρούς σε ουκρανική πόλη, μία ημέρα μετά τη συμφωνία Πούτιν-Τραμπ

Ειδήσεις
10/10/2026 - 18:25

Ο Πούτιν ως... μεσάζοντας του Ιράν στον Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου

Υγεία
10/10/2026 - 17:59

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας: 3 παιδιά κάθε ημέρα χρειάζονται υποστήριξη για αυτοκτονικότητα ή αυτοτραυματισμό

Ειδήσεις
10/10/2026 - 17:58

Ελευσίνα: Παραδόθηκε και ο 18χρονος για την επίθεση στον 32χρονο

Ειδήσεις
10/10/2026 - 17:44

Νέος έρωτας στην πόλη: Κατερίνα Νοτοπούλου και Πασχάλης Τσαρούχας είναι μαζί

Εκλογές ΗΠΑ
10/10/2026 - 17:33

Τραμπ: «Βρέχει» επιταγές και φοροελαφρύνσεις στην τελική ευθεία πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές

Τεχνολογία
10/10/2026 - 17:08

Τεχνητή Νοημοσύνη: Μοντέλο της Anthropic εκτροχιάστηκε και υπέβαλε ψευδή πληροφορία για ανεξιχνίαστη δολοφονία

Ειδήσεις
10/10/2026 - 15:49

Τρεις συλλήψεις για το δυστύχημα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους

Πολιτική
10/10/2026 - 15:44

Ανδρουλάκης: Προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ είναι να βελτιώσουμε τη ζωή των μόνιμων κατοίκων στα νησιά μας

Ειδήσεις
10/10/2026 - 15:22

Ο σύζυγος της Καμάλα Χάρις δεν θέλει να τη δει ξανά υποψήφια για την προεδρία

Ειδήσεις
10/10/2026 - 14:09

Συνελήφθη 52χρονος γυναικολόγος για πορνογραφία ανηλίκων

Ειδήσεις
10/10/2026 - 13:19

Ο συγκοινωνιολόγος Σταύρος Κωνσταντινίδης για το κυκλοφοριακό: Η Αθήνα χρειάζεται 3.000 λεωφορεία, επέκταση μετρό και πράσινο δακτύλιο

Πολιτική
10/10/2026 - 12:29

Χρηστίδης: Αν η ΝΔ είχε 25%, ο κ. Μητσοτάκης θα είχε ήδη κάνει εκλογές

Πολιτική
10/10/2026 - 12:06

Τσουκαλάς: Ο Κυριακός Μητσοτάκης είναι πλέον παράγοντας οικονομικής, θεσμικής και κοινωνικής αστάθειας

Ειδήσεις
10/10/2026 - 11:33

Η Ελλάδα δελεάζει (φορολογικά) τους Γερμανούς συνταξιούχους

Ειδήσεις
10/10/2026 - 11:11

Γαλλικό χρέος: Μεγαλύτερος κίνδυνος από την ελληνική κρίση;

Ειδήσεις
10/10/2026 - 10:45

Axios: Το παρασκήνιο της συμφωνίας Τραμπ - Πούτιν για το ντίζελ - Ο «μουτζούρης» στον Ζελένσκι

Πολιτική
10/10/2026 - 10:43

Ενιαίο θεσμικό πλαίσιο και ολοκληρωμένη στήριξη των μονογονεϊκών οικογενειών ζητά η Ελένη Βατσινά

Ειδήσεις
10/10/2026 - 10:28

«Είναι δυσάρεστο»: Η πρώτη αντίδραση Τραμπ για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Επιχειρήσεις
10/10/2026 - 10:11

HAPCO & DES: Έρευνα για την οικονομική αποτύπωση του Meetings Industry στην Ελλάδα - Οι στόχοι

Ειδήσεις
10/10/2026 - 09:26

Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει να επαναφέρει τις δημόσιες εκτελέσεις: Πότε και γιατί σταμάτησαν στις ΗΠΑ

Ειδήσεις
10/10/2026 - 09:15

Οι «wannabe» πρόεδροι Ρούμπιο και Βανς αντέδρασαν διαφορετικά στην υπόθεση Γκιλφόιλ

Ειδήσεις
10/10/2026 - 08:52

Μάντσεστερ Σίτι: Ένα σκάνδαλο εξαπάτησης στο ποδόσφαιρο εξελίχθηκε σε γεωπολιτικό πρόβλημα για τη Βρετανία

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
10/10/2026 - 08:30

Ευρωπαϊκή Πρεμιέρα της νέας BMW iX4 στο εντυπωσιακό περίπτερο της BMW στην Αθήνα

Ειδήσεις
09/10/2026 - 23:35

Κέιτι Ζαχάρια: Η σύμβουλος του Τραμπ στο Truth Social είναι η αντικαταστάτρια της Καρολάιν Λέβιτ

Ειδήσεις
09/10/2026 - 23:26

Ελευσίνα: Παραδόθηκε ο 22χρονος για την αιματηρή επίθεση – Ανθρωποκυνηγητό για τον 18χρονο συνεργό του

Χρηματιστήρια
09/10/2026 - 23:19

Wall: Ανάκαμψη με οδηγό την τεχνολογία – Κέρδη για τρίτη διαδοχική εβδομάδα στους δείκτες

Πολιτική
09/10/2026 - 23:10

ΣΥΡΙΖΑ για ενεργειακή ρήτρα διαφυγής: Ποιο θα είναι το όφελος για την κοινωνία;

Ειδήσεις
09/10/2026 - 22:50

Έρευνα Fed: Το 20% των αμερικανικών νοικοκυριών καθυστερεί τις πληρωμές δανείων

Υγεία
09/10/2026 - 22:40

Πότε ένα ζευγάρι πρέπει να απευθυνθεί σε ειδικό γονιμότητας;

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ