Ελευσίνα: Παραδόθηκε και ο 18χρονος για την επίθεση στον 32χρονο

Παραδόθηκε και ο δεύτερος κατηγορούμενος για την επίθεση με μαχαίρι εναντίον 32χρονου αντιφασίστα στην Ελευσίνα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο 18χρονος προσήλθε στα δικαστήρια της Ευελπίδων την ώρα που ο πρώτος συλληφθείς οδηγούνταν στο Αυτόφωρο.

Σημειώνεται ότι το βράδυ της Παρασκευής είχε παραδοθεί στην Ασφάλεια ο 22χρονος που κατηγορείται για συμμετοχή στην επίθεση. Ο νεαρός, ο οποίος είχε ήδη ταυτοποιηθεί από τις Αρχές, προσήλθε συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου, έξω από την κατοικία του 32χρονου, ο οποίος είναι γνωστός στην περιοχή για την αντιφασιστική του δράση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές από την αστυνομική έρευνα και την κατάθεση του θύματος, οι δύο νεαροί φέρονται να κινούνται στον ακροδεξιό χώρο, ενώ εξετάζεται το πολιτικό υπόβαθρο της επίθεσης.