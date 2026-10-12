ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Υπόθεση Marfin: Αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο και για τους τρεις προφυλακισμένους
Ειδήσεις
15:42 - 12 Οκτ 2026

Υπόθεση Marfin: Αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο και για τους τρεις προφυλακισμένους

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Σε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για την εμπρηστική επίθεση στην τράπεζα Marfin τον Μάιο του 2010 οδηγεί η συμπληρωματική ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος των τριών κατηγορουμένων. Οι τρεις τους καλούνται αύριο να απολογηθούν εκ νέου για την υπόθεση που στοίχισε τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους, μεταξύ των οποίων και μια έγκυος.  

Η εξέλιξη προέκυψε έπειτα από αίτημα της 3ης τακτικής ανακρίτριας Αθηνών, η οποία χειρίζεται τη δικογραφία, για την άσκηση συμπληρωματικής δίωξης. Η νέα δίωξη αφορά το άρθρο 187Α του Ποινικού Κώδικα, για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων, καθώς και απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 εργαζομένων του υποκαταστήματος της τράπεζας στην οδό Σταδίου.

Αφού η Εισαγγελία Πρωτοδικών άσκησε τη συμπληρωματική δίωξη, οι τρεις κατηγορούμενοι καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για το νέο κατηγορητήριο. Αναμένεται, ωστόσο, να ζητήσουν προθεσμία, ώστε να λάβουν γνώση του περιεχομένου του και να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Μόλις ολοκληρωθεί η ανακριτική διαδικασία, η δικογραφία θα σταλεί στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών, το οποίο θα αποφασίσει αν οι τρεις κατηγορούμενοι θα παραπεμφθούν σε δίκη ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Moody’s: «Θετικό» το outlook για Πειραιώς και Alpha Bank – Οι προϋποθέσεις για αναβάθμιση
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Moody’s: «Θετικό» το outlook για Πειραιώς και Alpha Bank – Οι προϋποθέσεις για αναβάθμιση

Μη διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες λόγω αναβάθμισης των συστημάτων
Ειδήσεις

Μη διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες λόγω αναβάθμισης των συστημάτων

Σε λειτουργία το αναβαθμισμένο OpenGov.gr: Η ΤΝ αλλάζει τη διαδικασία για τα νομοσχέδια
Τεχνολογία

Σε λειτουργία το αναβαθμισμένο OpenGov.gr: Η ΤΝ αλλάζει τη διαδικασία για τα νομοσχέδια

Μητσοτάκης για διπλή αναβάθμιση: Επιβεβαιώνει την αξιοπιστία και τη τη σταθερή πρόοδο της οικονομίας
Πολιτική

Μητσοτάκης για διπλή αναβάθμιση: Επιβεβαιώνει την αξιοπιστία και τη τη σταθερή πρόοδο της οικονομίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εμπορεύματα
12/10/2026 - 18:13

Συναγερμός στις αγορές πετρελαίου μετά την επίθεση στο Ριάντ και τα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία

Ναυτιλία
12/10/2026 - 18:08

Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου: 24 υποτροφίες για πρωτοετείς σε όλες τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

Ανακοινώσεις
12/10/2026 - 18:01

Πετρόπουλος: Οριστική συμφωνία για εξαγορά της Τζώρτζης Εμπορία και Σέρβις Αυτοκινήτων έναντι €6,5 εκατ.

Ειδήσεις
12/10/2026 - 17:54

ΕΕ: «Μπλόκο» στη ζωντανή μετάδοση εκτέλεσης στις ΗΠΑ – Προειδοποίηση στις ψηφιακές πλατφόρμες

Ειδήσεις
12/10/2026 - 17:48

Μελόνι: Ζητά ευρωπαϊκή παρέμβαση για τη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους

Σχόλια Αγοράς
12/10/2026 - 17:47

Χρηματιστήριο: «Φρένο» στο τριήμερο πτωτικό σερί με οδηγό τις τράπεζες

Ειδήσεις
12/10/2026 - 17:23

Ιράν κατά Ρούμπιο για ελληνοπερσικούς πολέμους: Διαστρεβλώνεις την ιστορία και αδικείς τον ελληνικό πολιτισμό

Χρηματιστήρια
12/10/2026 - 17:09

Wall: Μικτές τάσεις στη σκιά της γεωπολιτικής έντασης – Στο επίκεντρο τράπεζες και πληθωρισμός

Πολιτική
12/10/2026 - 17:07

Καμμένος: Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής στις δεύτερες εκλογές – Τα «πυρά» κατά Σαμαρά

Ειδήσεις
12/10/2026 - 16:57

70 χρόνια Ίδρυμα Ευγενίδου: Νέο πρόγραμμα γεμάτο επιστήμη, τεχνολογία και ανακαλύψεις

Ειδήσεις
12/10/2026 - 16:49

ΗΠΑ: Έφοδος στο σπίτι της δημοκρατικής βουλευτή Ιλχάν Ομάρ στο πλαίσιο ομοσπονδιακής έρευνας για έγγραφα μετανάστευσης

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12/10/2026 - 16:47

Φυσικό αέριο: Άλμα άνω του 150% στις τιμές στην Ευρώπη – Έρχεται νέος χρόνος ακρίβειας

Πολιτική
12/10/2026 - 16:41

Χρηστίδης: 82 χρόνια από την Απελευθέρωση της Αθήνας - Η ειρήνη και η δημοκρατία απαιτούν εγρήγορση

Ανακοινώσεις
12/10/2026 - 16:34

Capital Maritime: Από τις 13 Οκτωβρίου η δημόσια προσφορά – Στόχος άντλησης €250 εκατ.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
12/10/2026 - 16:28

Τράπεζα Κύπρου: Επιστροφή στην Ελλάδα και σενάρια για την επόμενη μέρα – Οι επενδύσεις των €240 εκατ. στην τεχνολογία

Εργασιακά
12/10/2026 - 16:27

Κεραμέως: Σε 9 μήνες 76.000 άνθρωποι βρήκαν δουλειά μέσα από τα προγράμματα της ΔΥΠΑ

Ειδήσεις
12/10/2026 - 16:21

Bloomberg: Άνοδος για τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες μετά τη συμφωνία ΕΕ – Κίνας για τα υβριδικά

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/10/2026 - 16:19

Μητσοτάκης: 14 ανακατασκευασμένοι συρμοί στον Ηλεκτρικό – Στόχος η μείωση των χρονοαποστάσεων

Αναλύσεις
12/10/2026 - 16:03

Η Euronext καλωσορίζει τη Verallis στην Euronext Growth της Αθήνας

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
12/10/2026 - 16:02

ΕΛΓΑ: Έως 19 Οκτωβρίου οι δηλώσεις για τις ζημιές στο Οροπέδιο Λασιθίου

Φορολογία
12/10/2026 - 15:59

ΑΑΔΕ: Παράταση έως τις 30 Οκτωβρίου για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ – Όλες οι αλλαγές

Οικονομία
12/10/2026 - 15:55

Στουρνάρας: Αναγκαίο να διατηρήσουμε υπό έλεγχο τον πληθωρισμό στη ζώνη του ευρώ

Magazino
12/10/2026 - 15:51

ΑΣΕΠ: Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για 4.747 θέσεις στο Δημόσιο – Πότε υποβάλλονται ενστάσεις

Επιχειρήσεις
12/10/2026 - 15:50

Η Choose αναλαμβάνει τη στρατηγική αναβάθμιση της εταιρικής και ψηφιακής παρουσίας της TSAL Industry

Ειδήσεις
12/10/2026 - 15:47

Ριάντ: Εκατοντάδες ακυρώσεις πτήσεων μετά το φονικό πλήγμα των Χούθι στο αεροδρόμιο

Ειδήσεις
12/10/2026 - 15:42

Υπόθεση Marfin: Αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο και για τους τρεις προφυλακισμένους

Αναλύσεις
12/10/2026 - 15:36

UBS: Βλέπει» νέα περιθώρια ανόδου στις ελληνικές τράπεζες – 36% η δυνητική απόδοση της Πειραιώς

Ειδήσεις
12/10/2026 - 15:21

Κόστα: Αμετακίνητη η ΕΕ για τις κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας

Magazino
12/10/2026 - 15:18

Η ζωντανή ιστορία των μεταλλείων Σερίφου στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Επιχειρήσεις
12/10/2026 - 15:15

HSBC: Νέα πολιτική αμοιβών – Τέλος τα επιδόματα, αυξάνονται τα μπόνους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ