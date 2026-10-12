Υπόθεση Marfin: Αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο και για τους τρεις προφυλακισμένους

Σε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για την εμπρηστική επίθεση στην τράπεζα Marfin τον Μάιο του 2010 οδηγεί η συμπληρωματική ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος των τριών κατηγορουμένων. Οι τρεις τους καλούνται αύριο να απολογηθούν εκ νέου για την υπόθεση που στοίχισε τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους, μεταξύ των οποίων και μια έγκυος.

Η εξέλιξη προέκυψε έπειτα από αίτημα της 3ης τακτικής ανακρίτριας Αθηνών, η οποία χειρίζεται τη δικογραφία, για την άσκηση συμπληρωματικής δίωξης. Η νέα δίωξη αφορά το άρθρο 187Α του Ποινικού Κώδικα, για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων, καθώς και απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 εργαζομένων του υποκαταστήματος της τράπεζας στην οδό Σταδίου.

Αφού η Εισαγγελία Πρωτοδικών άσκησε τη συμπληρωματική δίωξη, οι τρεις κατηγορούμενοι καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για το νέο κατηγορητήριο. Αναμένεται, ωστόσο, να ζητήσουν προθεσμία, ώστε να λάβουν γνώση του περιεχομένου του και να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Μόλις ολοκληρωθεί η ανακριτική διαδικασία, η δικογραφία θα σταλεί στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών, το οποίο θα αποφασίσει αν οι τρεις κατηγορούμενοι θα παραπεμφθούν σε δίκη ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων.