Κωνσταντοπούλου: Έφεση κατά της απόφασης για τον θάνατο Βαλυράκη

Αίτημα προς τον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για την άσκηση έφεσης κατά της απαλλακτικής απόφασης στη δίκη για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη αναμένεται να καταθέσει την Τρίτη η πλευρά υποστήριξης της κατηγορίας, εκπροσωπώντας την οικογένεια του πρώην υπουργού, ενώ το απόγευμα της ίδιας ημέρας, οι συνήγοροι της οικογένειας θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ).

Όπως τονίζει σε ανακοίνωση του το δικηγορικό γραφείο της Ζωής Κωνσταντοπούλου: Ήδη ανακοινώθηκε μετά την έκδοση της κατά πλειοψηφία απαλλακτικής αποφάσεως του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών στην υπόθεση της δολοφονίας του Σήφη Βαλυράκη, η πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας για λογαριασμό της οικογένειας του αγωνιστή της δημοκρατίας Σήφη Βαλυράκη θα καταθέσει αίτημα για την άσκηση Εφέσεως κατά της Αποφάσεως, καθώς διατηρεί την πεποίθηση ότι οι κατηγορούμενοι ως φυσικοί αυτουργοί δεν είναι αθώοι, αλλά ένοχοι, θέση και κρίση την οποία υποστήριξε ο Εισαγγελέας της Έδρας και διατύπωσε κυριαρχικά ως μειοψηφία στην Απόφαση ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου.

Η ενοχή των κατηγορουμένων προέκυψε από πληθώρα στοιχείων που εξετάσθηκαν και αναδείχθηκαν στην διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας επί έναν ολόκληρο χρόνο, ώστε η απαλλακτική απόφαση να παρίσταται παντελώς αναντίστοιχη προς τα συντριπτικά στοιχεία ενοχής, που δεν αφήνουν περιθώριο αμφιβολίας.

Αύριο Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 12.30μμ θα κατατεθεί αίτηση προς τον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για την άσκηση εφέσεως κατά της απαλλακτικής αποφάσεως, ενώ την ίδια ημέρα στις 4μμ οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας θα παραχωρήσουν Συνέντευξη Τύπου για την υπόθεση, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Στο πλαίσιο αυτό και εκκρεμούσης της προθεσμίας ασκήσεως Εφέσεως, την οποία έχουμε δηλώσει εξαρχής ότι θα ζητήσουμε, θεωρούμε απαράδεκτη παρέμβαση στην υπόθεση την Ανακοίνωση που εκδόθηκε από την Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος το βράδυ της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου 2026, με την οποία επιχειρείται η συνολική αναπλαισίωση της υπόθεσης και η αποτροπή της άσκησης Έφεσης, για την οποία είναι αρμόδιος ο Εισαγγελέας Εφετών. Το συνδικαλιστικό όργανο των Εισαγγελέων ουδεμία αρμοδιότητα έχει να τοποθετείται για την ουσία της υπόθεσης, πολύ περισσότερο είναι πρόκληση να επιχειρεί να αποσείσει τις καταγγελίες συγκάλυψης, την ώρα που εκκρεμεί η δίκη 2 στελεχών του Λιμενικού, που παραπέμπονται ακριβώς για αυτό: για απόπειρα συγκάλυψης με απόπειρα υπόθαλψης των υπαιτίων. Η ανακοίνωση περιφρονεί την πρόταση του Εισαγγελέα της Έδρας περί Ενοχής, και την ηχηρή Μειοψηφία του Προέδρου του Δικαστηρίου, επιχειρώντας να προκαταλάβει την κρίση του Εισαγγελέως Εφετών διαρκούσης της προθεσμίας εντός της οποίας αυτός θα κληθεί να αποφανθεί. Πρόκειται για καθ’ όλα αθέμιτη παρέμβαση σε ανοιχτή υπόθεση.