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Το Πανεπιστήμιο Tsinghua, 11ο στον κόσμο, στο Πανεπιστήμιο Keele Greece
Ειδήσεις
16:07 - 13 Οκτ 2026

Το Πανεπιστήμιο Tsinghua, 11ο στον κόσμο, στο Πανεπιστήμιο Keele Greece

Reporter.gr Newsroom

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Το Πανεπιστήμιο Tsinghua της Κίνας, 11ο  στον κόσμο σύμφωνα με την πιο πρόσφατη κατάταξη Times Higher Education World University Rankings, πραγματοποίησε στην Αθήνα, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Keele Greece στην οδό Ιπποκράτους, τετραήμερη διεθνή συνάντηση του προγράμματος Belt and Road Initiative Executive MBA της Σχολής Χρηματοοικονομικών. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο Κοσμήτορας της Σχολής, κ. Jiao Jie, απένειμε στον κ. Νίκο Σταθόπουλο επικεφαλής της BC Partners και του εκπαιδευτικού ομίλου Alphabet Education τιμητική πλακέτα με τη διάκριση «Globally Honored by the Belt and Road Initiative EMBA Program».

«Σήμερα χτίζεται μια ακόμη γέφυρα, ανάμεσα στο Tsinghua και την Αθήνα, ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση. Σήμερα ξεκινάμε μαζί με το φημισμένο Πανεπιστήμιο να διερευνούμε γόνιμα πεδία συνεργασίας, δημιουργώντας συνέργειες που θα ενισχύσουν τη διεθνοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα», δήλωσε ο κ. Νίκος Σταθόπουλος.

Η αποστολή απαρτίζεται από περίπου 75 συμμετέχοντες, ανώτατα στελέχη, ιδρυτές, προέδρους και διευθύνοντες συμβούλους κορυφαίων εταιρειών από την Κίνα, τη Σιγκαπούρη, την Ινδονησία, τη Μαλαισία, τη Μογγολία και άλλες αγορές, οι οποίοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα Executive MBA του Tsinghua.

Το πρόγραμμα Executive MBA του Tsinghua θεωρείται από τα κορυφαία παγκοσμίως. Προσελκύει ανώτερα στελέχη και επιχειρηματίες υψηλού επιπέδου και λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ κρατικών φορέων, ακαδημαϊκής κοινότητας και επιχειρηματικού κόσμου στην Κίνα.

Καλωσορίζοντας την αποστολή, ο κ. Σταθόπουλος πρόσθεσε: «Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για τον όμιλο Alphabet Education στον οποίο φοιτούν 29.000 σπουδαστές στην Ελλάδα, να υποδέχεται ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου. Η εκπαίδευση ήταν πάντα η πιο πολύτιμη μακροπρόθεσμη επένδυση που μπορεί να κάνει μια κοινωνία, και η σημασία της μεγαλώνει όσο η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη μετασχηματίζουν κάθε κλάδο. Σήμερα, η χρηματοοικονομική εκπαίδευση έχει ουσία όταν φέρνει κοντά τους ηγέτες και μένει συνδεδεμένη με την πραγματική οικονομία, εκεί όπου η γνώση συναντά την πράξη και οι ιδέες γίνονται αποφάσεις.»

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