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Βουλγαρία: Έντεκα αγνοούμενοι μετά από επίθεση με drones σε φορτηγό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα
Ειδήσεις
16:04 - 13 Οκτ 2026

Βουλγαρία: Έντεκα αγνοούμενοι μετά από επίθεση με drones σε φορτηγό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα

Reporter.gr Newsroom

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Έντεκα ναυτικοί αγνοούνταν την Τρίτη, μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου από επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) στα ανοιχτά των βουλγαρικών ακτών. Πρόκειται πιθανότατα για το δεύτερο πολύνεκρο ναυάγιο εμπορικού πλοίου στην περιοχή μέσα σε μία εβδομάδα, γεγονός που οδήγησε τη Βουλγαρία να καλέσει τον Ρώσο πρέσβη για εξηγήσεις.

Σύμφωνα με Βούλγαρους αξιωματούχους, δύο φορτηγά πλοία δέχθηκαν επιθέσεις με drones κατά τη διάρκεια της νύχτας, με το ένα να βυθίζεται. Η Σόφια απέφυγε να κατηγορήσει ρητά τη Ρωσία για τις επιθέσεις, ωστόσο ο πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ δήλωσε ότι η έκβασή τους «ωφελεί τη Ρωσική Ομοσπονδία».

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από τη Μόσχα για τα περιστατικά.

«Αυτό είναι απολύτως απαράδεκτο – άλλη μία επίθεση σε άμεση γειτνίαση με τα βουλγαρικά χωρικά ύδατα», δήλωσε ο Ράντεφ σε τηλεοπτικό διάγγελμα.

Τις επιθέσεις καταδίκασαν επίσης η Ουκρανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Η Μαύρη Θάλασσα έχει μετατραπεί σε ένα ακόμη μέτωπο κλιμάκωσης του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία», ανέφερε σε ανάρτησή της στο X η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προσθέτοντας ότι οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα σημείωσε σε ανάρτησή του την Τρίτη ότι η επίθεση «καταδεικνύει για ακόμη μία φορά την εσκεμμένη αδιαφορία της Μόσχας για τις ζωές αμάχων».

«Η Μαύρη Θάλασσα αποτελεί ζωτικής σημασίας αρτηρία για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια. Η Ρωσία της επιτίθεται για να χρησιμοποιήσει την πείνα ως όπλο και να κρατήσει τον κόσμο όμηρο», πρόσθεσε.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε την Τρίτη με τη φον ντερ Λάιεν και τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ο Ράντεφ ζήτησε τη στήριξή τους για την ενίσχυση της επιτήρησης των θαλάσσιων συνόρων και του εναέριου χώρου της Βουλγαρίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της βουλγαρικής κυβέρνησης.

Ο Ρούτε δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ θα συνεχίσει να προσαρμόζει, ανάλογα με τις ανάγκες, τη στρατιωτική του παρουσία στην ανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας.

Η ναυσιπλοΐα στη Μαύρη Θάλασσα παρασύρεται στον πόλεμο

Βούλγαροι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι πέντε μέλη του πληρώματος του πλοίου που βυθίστηκε στα ανοιχτά του χωριού Κράπετς διασώθηκαν, ενώ 11 εξακολουθούσαν να αγνοούνται. Η πρόεδρος της χώρας, Ιλιάνα Γιότοβα, ταυτοποίησε το πλοίο ως το φορτηγό HS Dignity, το οποίο έφερε σημαία Γουινέας-Μπισάου, επισημαίνοντας ότι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονταν σε εξέλιξη.

Ένα ακόμη πλοίο, το Chelsea 3, υπό σημαία Μάλτας, δέχθηκε επίσης επίθεση από τρία drones κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με Βούλγαρους αξιωματούχους. Και τα 15 μέλη του πληρώματός του, επτά Ουκρανοί και οκτώ Αζέροι, διασώθηκαν, χωρίς να έχουν υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς.

Μία εβδομάδα νωρίτερα, εννέα Σύροι ναυτικοί και ένας Αιγύπτιος είχαν χαθεί στη θάλασσα, όταν το πλοίο στο οποίο επέβαιναν βυθίστηκε έπειτα από επίθεση με drones στη βουλγαρική αποκλειστική οικονομική ζώνη της Μαύρης Θάλασσας. Εκείνο το βράδυ είχε δεχθεί επίθεση και δεύτερο πλοίο, το πλήρωμα του οποίου διασώθηκε.

Μετά τη συνάντησή της με τον Ράντεφ στη Σόφια, η Ρωσίδα πρέσβης Ελεονόρα Μιτροφάνοβα δήλωσε ότι δεν είχε λάβει ενημέρωση από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σχετικά με επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα. Δεν απέκλεισε, ωστόσο, το ενδεχόμενο να πρόκειται για προβοκάτσια από τρίτο μέρος, σύμφωνα με τη βουλγαρική κυβέρνηση.

Περισσότερα από τεσσεράμισι χρόνια μετά την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, το 2022, η εμπορική ναυσιπλοΐα στη Μαύρη Θάλασσα εμπλέκεται ολοένα και περισσότερο σε μια παρατεταμένη σύγκρουση οικονομικής αντοχής.

Η Ουκρανία και η Ρωσία συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους εξαγωγείς σιτηρών παγκοσμίως.

Η Ρωσία βομβαρδίζει τα ουκρανικά λιμάνια στη Μαύρη Θάλασσα, αναγκάζοντας την Ουκρανία να βασίζεται όλο και περισσότερο στα ποτάμια λιμάνια του Δούναβη και σε θαλάσσιες διαδρομές κοντά στις ακτές των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας.

Από την πλευρά της, η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις εναντίον πλοίων που μεταφέρουν ρωσικά σιτηρά προς εξαγωγή, σε άλλες περιοχές της Μαύρης Θάλασσας, καθώς και στην Αζοφική Θάλασσα, στις εκβολές του ποταμού Ντον.

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