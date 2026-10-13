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Εξάρχου για Γκιλφόιλ: Καθοριστική η συμβολή της στην προώθηση του Κάθετου Διαδρόμου
Ειδήσεις
20:26 - 13 Οκτ 2026

Εξάρχου για Γκιλφόιλ: Καθοριστική η συμβολή της στην προώθηση του Κάθετου Διαδρόμου

Reporter.gr Newsroom

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Ο διευθύνων σύμβουλος της Atlantic SEE LNG Trade, Αλέξανδρος Εξάρχου, εξήρε τη συμβολή της Αμερικανίδας πρέσβειρας στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, στην προώθηση του Κάθετου Διαδρόμου, χαρακτηρίζοντας το έργο στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα και τις ΗΠΑ.

Όπως σημείωσε, ο κ. Εξάρχου μετά την αποπομπή της Κίμπερλι Γκιλφόιλ και αναφερόμενος στο έργο της, η εταιρεία στήριξε τις πρωτοβουλίες της πρέσβειρας, επισημαίνοντας ότι το έργο αμφισβητεί εδραιωμένα συμφέροντα και πρακτικές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σύμφωνα με τον ίδιο, η υλοποίησή του αναμένεται να ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια και να αποφέρει οφέλη στους Ευρωπαίους πολίτες.

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου αναφέρει στη δήλωση του: «Από την πρώτη στιγμή, η Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έχει υποστηρίξει με συνέπεια και ενεργό ρόλο την προώθηση αυτής της στρατηγικής σημασίας πρωτοβουλίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Atlantic SEE LNG Trade έχει στηρίξει τις πρωτοβουλίες και τις προσπάθειες της Πρέσβεως, δραστηριοποιούμενη σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον, καθώς ο Κάθετος Διάδρομος επηρεάζει άμεσα εδραιωμένα συμφέροντα και αμφισβητεί παγιωμένες πρακτικές, ιδιαίτερα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η Atlantic SEE LNG Trade επιθυμεί να αναγνωρίσει επισήμως και να εξάρει τη σημαντική συμβολή της Πρέσβεως Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην προώθηση του έργου του Κάθετου Διαδρόμου, μιας στρατηγικής πρωτοβουλίας που θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια και θα προσφέρει ουσιαστικά οφέλη στους Ευρωπαίους πολίτες σε ολόκληρη την περιοχή

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