Ο Τραμπ έδειξε την έξοδο στην Γκιλφόιλ: «Της ζητήσαμε να παραιτηθεί», δήλωσε η εκπρόσωπός του

Υπό το βάρος καταγγελιών για οικονομικές απαιτήσεις, πολυτελή ταξίδια και πιθανή ανταλλαγή χρημάτων με πρόσβαση στην αμερικανική κυβέρνηση, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ αποπέμπεται από τη θέση της στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Τις προηγούμενες ώρες ο Ντόναλντ Τραμπ είχε εκφράσει και δημόσια τη δυσαρέσκειά του για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία ωθείται σε παραίτηση.

«Της ζητήσαμε να παραιτηθεί», δήλωσε το απόγευμα της Τρίτης (13/10) η νέα εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζαχαρία, στην πρώτη ενημέρωση των δημοσιογράφων που πραγματοποίησε. Η ίδια, πάντως, έσπευσε να προσθέσει ότι η Γκιλφόιλ υπήρξε «ένα εξαιρετικό περιουσιακό στοιχείο για την ομάδα» και ότι της εύχονται καλή συνέχεια.

Η εξέλιξη έρχεται μετά τις αποκαλύψεις για έρευνα από το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, με φόντο καταγγελίες που αφορούν τόσο οικονομικές συναλλαγές όσο και ταξίδια πολυτελείας.

Η καταγγελία για τα 100.000 δολάρια

Υπενθυμίζεται ότι ο επιχειρηματίας και δωρητής των Ρεπουμπλικανών Έρικ Ντέτερς υποστήριξε ότι η Γκιλφόιλ τού ζήτησε να καλύψει ανεξόφλητο λογαριασμό της American Express ύψους 100.000 δολαρίων, λίγες ημέρες πριν από την ακρόαση για την επικύρωση του διορισμού της το 2025.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι η πληρωμή θα συνδεόταν με τη δυνατότητα πρόσβασής του σε υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ.

«Ήταν τόσο απελπισμένη για αυτά τα 100.000 δολάρια. Ήταν μια σχέση ανταλλάγματος», δήλωσε στο NBC News.

Ο Ντέτερς υποστήριξε ακόμη ότι η Γκιλφόιλ τού είχε πει πως θα μπορούσε να της ζητήσει «οτιδήποτε και τα πάντα στον κόσμο του Τραμπ», χωρίς να υπάρχει, όπως ισχυρίστηκε, αίτημα υπερβολικά μεγάλο για να ικανοποιηθεί.

Μήνυμα που παρουσίασε ο ίδιος στη Wall Street Journal δείχνει την Γκιλφόιλ να του ζητά να μεταφέρει τα χρήματα απευθείας στην American Express, ώστε, σύμφωνα με το περιεχόμενο του μηνύματος, «να μη φανεί πουθενά». Ο Ντέτερς δήλωσε ότι τελικά δεν κατέβαλε τα χρήματα.

Η πλευρά της πρέσβειρας απορρίπτει την εκδοχή αυτή. Οι δικηγόροι της, Ντέιβιντ Σβαρτς και Τζέσι Μπίναλ, υποστήριξαν ότι ο Ντέτερς τής όφειλε χρήματα για ομιλίες και επαγγελματικές εμφανίσεις, κάτι που εκείνος αρνείται.

Στο μικροσκόπιο και τα ταξίδια πολυτελείας

Παράλληλα, δημοσίευμα της Wall Street Journal έφερε στο φως καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες η Γκιλφόιλ φέρεται να καυχιόταν για τις σχέσεις της με Έλληνες μεγιστάνες, οι οποίοι, όπως φέρεται να έλεγε, χρηματοδοτούσαν πολυτελή ταξίδια της.

Το δημοσίευμα επικαλούνταν μαρτυρίες ανθρώπων που φέρονται να άκουσαν τις σχετικές συνομιλίες, καθώς και ηχητική καταγραφή. Οι δικηγόροι της Γκίλφοϊλ απέρριψαν κάθε αιτίαση περί παρατυπίας στα ταξίδια της, υποστηρίζοντας ότι εκείνη ζήτησε και έλαβε οδηγίες από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και συμμορφώθηκε με τους κανονισμούς του υπουργείου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm3rolbywcbl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Η Wall Street Journal που έκανε τις αποκαλύψεις μεταδίδει:

Η Wall Street Journal ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι η Γκιλφόιλ είχε ζητήσει να κατατεθούν 100.000 δολάρια στον λογαριασμό της στην American Express, λίγες ημέρες πριν από την ακρόαση επικύρωσης του διορισμού της. Σύμφωνα με γραπτά μηνύματα που εξέτασε η εφημερίδα, η Γκιλφόιλ είχε επικαλεστεί τις διασυνδέσεις της με την κυβέρνηση Τραμπ, ενώ παράλληλα ζητούσε να ασκήσει πιέσεις στην Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων (IRS) και στο υπουργείο Δικαιοσύνης για λογαριασμό του Έρικ Ντίτερς, δωρητή του Τραμπ και πρώην υποψηφίου για το Κογκρέσο.

Του υποσχέθηκε ότι θα ήταν «στο πλευρό του Τραμπ μαζί του, πιστή μέχρι τέλους, για πάντα και για πάντα», εφόσον εκείνος εξασφάλιζε τα χρήματα για την American Express. Τελικά, ο Ντίτερς δεν κατέβαλε το ποσό, λέγοντάς της ότι κάτι τέτοιο θα του κόστιζε τον γάμο του.

Ο δικηγόρος της Γκιλφόιλ αμφισβήτησε τη γνησιότητα των μηνυμάτων, αλλά αρνήθηκε να δώσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες. Ανέφερε, επίσης, ότι η πρέσβειρα «δικαιούνταν να λάβει ένα υπόλοιπο οφειλής» για εκδηλώσεις στις οποίες είχε συμμετάσχει πριν από την υποψηφιότητά της για τη θέση. Ο Ντίτερς δήλωσε ότι δεν της όφειλε κανένα ποσό.

Τον Σεπτέμβριο, η Wall Street Journal είχε αναφέρει ότι η Γκιλφόιλ είχε προκαλέσει απορία σε κυβερνητικούς αξιωματούχους σε ολόκληρη τη νοτιοανατολική Ευρώπη, λόγω της επίμονης προώθησης μιας ελληνικής εταιρείας, καθώς και των εκτεταμένων προσπαθειών της να συμπεριλάβει στις δραστηριότητές της τον Χρήστο Μαραφάτσο, έναν από τους λομπίστες της εταιρείας. Ο Μαραφάτσος συμμετείχε σε συναντήσεις στην κατοικία της πρέσβειρας, καθώς και σε συναντήσεις με ξένους αξιωματούχους, με αποτέλεσμα ορισμένοι να τον θεωρήσουν εσφαλμένα προσωπάρχη της.

Οι διαδοχικές αποκαλύψεις είχαν προκαλέσει εκνευρισμό σε κυβερνητικούς αξιωματούχους στην Ουάσιγκτον, πολλοί από τους οποίους αντιμετώπιζαν ήδη με επιφυλακτικότητα τη θητεία της Γκιλφόιλ ως πρέσβειρας.

Από τότε που έφτασε στην Αθήνα το περασμένο φθινόπωρο, η πρώην αρραβωνιαστικιά του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ συνδύαζε τις συναντήσεις με περιφερειακούς ηγέτες με επισκέψεις σε επιδείξεις μόδας και καλλιτεχνικές δεξιώσεις στην Ευρώπη. Ο προσωπικός της στιλίστας, Φάνσι Τζέιμς, τη συνόδευε συχνά στα ταξίδια της, ενώ νωρίτερα φέτος την ακολούθησε και σε δείπνο με Έλληνες και Βούλγαρους αξιωματούχους στην Ουάσιγκτον.

Τη Δευτέρα, όταν ο πρόεδρος Τραμπ ρωτήθηκε από δημοσιογράφους αν ενδέχεται να αποπέμψει την Γκιλφόιλ, απάντησε: «Λοιπόν, το εξετάζουμε. Ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι».

Και τελικά της έδειξε την έξοδο...