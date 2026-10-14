Stelios Philanthropic Foundation: Νέες υποτροφίες για καριέρα στο yachting

Δέκα νέες πλήρεις υποτροφίες για την εκπαίδευση κυβερνητών σκαφών αναψυχής προσφέρει το Stelios Philanthropic Foundation, σε συνεργασία με την Omega Yachting Academy, συνεχίζοντας για τρίτη διαδοχική χρονιά μια πρωτοβουλία που στηρίζει την επαγγελματική κατάρτιση νέων ανθρώπων στον κλάδο του yachting.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στη μνήμη του Λουκά Χατζηιωάννου, τιμώντας τη διαχρονική σχέση του με τη θάλασσα και τη ναυτιλία. Από την έναρξή του, το 2024, έχουν χορηγηθεί συνολικά 27 υποτροφίες, συνολικής αξίας 195.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του νέου ακαδημαϊκού κύκλου.

Οι δέκα υπότροφοι της περιόδου 2026-2028 είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον ιδρυτή και πρόεδρο του Ιδρύματος, Sir Στέλιο Χατζηιωάννου, κατά τη διάρκεια υβριδικής συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Stelios Philanthropic Foundation στην Αθήνα.

Πλήρης κάλυψη διδάκτρων και επιπλέον ενίσχυση στους αποφοίτους

Για τη διετία 2026-2028, το Ίδρυμα χρηματοδοτεί 10 πλήρεις υποτροφίες συνολικού ύψους 56.000 ευρώ, με την αξία καθεμίας να ανέρχεται σε 5.600 ευρώ.

Οι υποτροφίες καλύπτουν εξ ολοκλήρου τα δίδακτρα του διετούς εκπαιδευτικού προγράμματος, ενώ προβλέπεται και πρόσθετη οικονομική ενίσχυση 1.000 ευρώ για κάθε υπότροφο μετά την αποφοίτησή του.

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει θεωρητικά μαθήματα και πρακτική εξάσκηση, αξιοποιώντας σύγχρονες εγκαταστάσεις και σκάφη. Μέρος της πρακτικής κατάρτισης πραγματοποιείται στο ιστορικό MY Klelia 1, το πρώτο yacht του Λουκά Χατζηιωάννου, το οποίο βρίσκεται στη Μαρίνα Ζέας.

Στέλιος Χατζηιωάννου: «Τιμούμε τη μνήμη του πατέρα μου με έναν πρακτικό τρόπο»

Αναφερόμενος στη σημασία της πρωτοβουλίας, ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου, ιδρυτής και πρόεδρος του Stelios Philanthropic Foundation, καθώς και δημιουργός και ιδιοκτήτης των εμπορικών σημάτων easy (easy family of brands), υπογράμμισε τον διπλό χαρακτήρα του προγράμματος, που συνδυάζει την προσφορά προς τη νέα γενιά με τη διατήρηση της μνήμης του πατέρα του.

«Ο πατέρας μου, Λουκάς Χατζηιωάννου, είχε μακρά σχέση με τη θάλασσα και τη ναυτιλία. Χαίρομαι που μέσα από αυτές τις υποτροφίες μπορούμε να τιμούμε τη μνήμη του με έναν πρακτικό τρόπο, βοηθώντας νέους ανθρώπους να αποκτήσουν μια ειδικότητα και να εργαστούν στον χώρο του yachting. Εύχομαι στους 10 νέους υποτρόφους καλή επιτυχία στις σπουδές τους και ελπίζω ότι σε δύο χρόνια θα τους δούμε να κάνουν τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα στη θάλασσα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Επένδυση στην εκπαίδευση και στις επαγγελματικές προοπτικές του yachting

Μέσω της συνεργασίας του με την Omega Yachting Academy, το Stelios Philanthropic Foundation επιδιώκει να ενισχύσει την πρόσβαση νέων ανθρώπων σε εξειδικευμένη ναυτική εκπαίδευση, δημιουργώντας προϋποθέσεις για την επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Η συνέχιση του προγράμματος για τρίτη χρονιά αναδεικνύει τη σημασία που αποδίδει το Ίδρυμα στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης στον ελληνικό κλάδο των σκαφών αναψυχής, συνδέοντας την εκπαίδευση με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς.