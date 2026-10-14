ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Stelios Philanthropic Foundation: Νέες υποτροφίες για καριέρα στο yachting
Ειδήσεις
15:06 - 14 Οκτ 2026

Stelios Philanthropic Foundation: Νέες υποτροφίες για καριέρα στο yachting

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Δέκα νέες πλήρεις υποτροφίες για την εκπαίδευση κυβερνητών σκαφών αναψυχής προσφέρει το Stelios Philanthropic Foundation, σε συνεργασία με την Omega Yachting Academy, συνεχίζοντας για τρίτη διαδοχική χρονιά μια πρωτοβουλία που στηρίζει την επαγγελματική κατάρτιση νέων ανθρώπων στον κλάδο του yachting.  

Το πρόγραμμα υλοποιείται στη μνήμη του Λουκά Χατζηιωάννου, τιμώντας τη διαχρονική σχέση του με τη θάλασσα και τη ναυτιλία. Από την έναρξή του, το 2024, έχουν χορηγηθεί συνολικά 27 υποτροφίες, συνολικής αξίας 195.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του νέου ακαδημαϊκού κύκλου.

Οι δέκα υπότροφοι της περιόδου 2026-2028 είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον ιδρυτή και πρόεδρο του Ιδρύματος, Sir Στέλιο Χατζηιωάννου, κατά τη διάρκεια υβριδικής συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Stelios Philanthropic Foundation στην Αθήνα.

Πλήρης κάλυψη διδάκτρων και επιπλέον ενίσχυση στους αποφοίτους

Για τη διετία 2026-2028, το Ίδρυμα χρηματοδοτεί 10 πλήρεις υποτροφίες συνολικού ύψους 56.000 ευρώ, με την αξία καθεμίας να ανέρχεται σε 5.600 ευρώ.

Οι υποτροφίες καλύπτουν εξ ολοκλήρου τα δίδακτρα του διετούς εκπαιδευτικού προγράμματος, ενώ προβλέπεται και πρόσθετη οικονομική ενίσχυση 1.000 ευρώ για κάθε υπότροφο μετά την αποφοίτησή του.

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει θεωρητικά μαθήματα και πρακτική εξάσκηση, αξιοποιώντας σύγχρονες εγκαταστάσεις και σκάφη. Μέρος της πρακτικής κατάρτισης πραγματοποιείται στο ιστορικό MY Klelia 1, το πρώτο yacht του Λουκά Χατζηιωάννου, το οποίο βρίσκεται στη Μαρίνα Ζέας.

Στέλιος Χατζηιωάννου: «Τιμούμε τη μνήμη του πατέρα μου με έναν πρακτικό τρόπο»

Αναφερόμενος στη σημασία της πρωτοβουλίας, ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου, ιδρυτής και πρόεδρος του Stelios Philanthropic Foundation, καθώς και δημιουργός και ιδιοκτήτης των εμπορικών σημάτων easy (easy family of brands), υπογράμμισε τον διπλό χαρακτήρα του προγράμματος, που συνδυάζει την προσφορά προς τη νέα γενιά με τη διατήρηση της μνήμης του πατέρα του.

«Ο πατέρας μου, Λουκάς Χατζηιωάννου, είχε μακρά σχέση με τη θάλασσα και τη ναυτιλία. Χαίρομαι που μέσα από αυτές τις υποτροφίες μπορούμε να τιμούμε τη μνήμη του με έναν πρακτικό τρόπο, βοηθώντας νέους ανθρώπους να αποκτήσουν μια ειδικότητα και να εργαστούν στον χώρο του yachting. Εύχομαι στους 10 νέους υποτρόφους καλή επιτυχία στις σπουδές τους και ελπίζω ότι σε δύο χρόνια θα τους δούμε να κάνουν τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα στη θάλασσα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Επένδυση στην εκπαίδευση και στις επαγγελματικές προοπτικές του yachting

Μέσω της συνεργασίας του με την Omega Yachting Academy, το Stelios Philanthropic Foundation επιδιώκει να ενισχύσει την πρόσβαση νέων ανθρώπων σε εξειδικευμένη ναυτική εκπαίδευση, δημιουργώντας προϋποθέσεις για την επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Η συνέχιση του προγράμματος για τρίτη χρονιά αναδεικνύει τη σημασία που αποδίδει το Ίδρυμα στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης στον ελληνικό κλάδο των σκαφών αναψυχής, συνδέοντας την εκπαίδευση με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου: 24 υποτροφίες για πρωτοετείς σε όλες τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού
Ναυτιλία

Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου: 24 υποτροφίες για πρωτοετείς σε όλες τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

HELLENiQ ENERGY: Υποτροφίες σε 54 φοιτητές από 6 χώρες για Μεταπτυχιακές Σπουδές σε κορυφαία Πανεπιστήμια
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

HELLENiQ ENERGY: Υποτροφίες σε 54 φοιτητές από 6 χώρες για Μεταπτυχιακές Σπουδές σε κορυφαία Πανεπιστήμια

Η «Φωνή του Yachting» στο επίκεντρο του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου
Ναυτιλία

Η «Φωνή του Yachting» στο επίκεντρο του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου

Υποτροφίες από τη McDonald’s και τη ΔΕΛΤΑ 360 για τη νέα γενιά
Επιχειρήσεις

Υποτροφίες από τη McDonald’s και τη ΔΕΛΤΑ 360 για τη νέα γενιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
14/10/2026 - 16:24

Fed: Στο 40% οι πιθανότητες αύξησης επιτοκίων μετά το άλμα του πληθωρισμού

Ειδήσεις
14/10/2026 - 16:17

ΕΕ: Στο τραπέζει νέα μέτρα κατά των κινεζικών εισαγωγών μετά τα υβριδικά αυτοκίνητα

Ειδήσεις
14/10/2026 - 16:16

ΗΠΑ: «Καλπάζει» στο 3,7% ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο

Ειδήσεις
14/10/2026 - 16:01

Bank of America: Βουτιά 17% στα κέρδη και απώλειες άνω του 5% στη μετοχή μετά το πρόστιμο $1,2 δισ.

Ανεμοδείκτης
14/10/2026 - 15:55

Η χαρά του συνωμοσιολόγου: η συνάντηση Μητσοτάκη – Μέρντοχ λίγο πριν από τα δημοσιεύματα της WSJ για την Γκίλφοϊλ

Εργασιακά
14/10/2026 - 15:51

ΥΠΕΚΑ: Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα από τα ακραία καιρικά φαινόμενα

Ειδήσεις
14/10/2026 - 15:46

Ισπανία: Πρωτιά Σάντσεθ με 12 μονάδες από το Λαϊκό Κόμμα δείχνει δημοσκόπηση

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
14/10/2026 - 15:42

HELLENiQ Energy ΕΚΟ πετρέλαιο θέρμανσης: Δίνει τιμή εκκίνησης τα €1,49

Οικονομία
14/10/2026 - 15:29

Στουρνάρας: Στοίχημα για την Ελλάδα η αξιολόγηση Α έως το 2030 – Ο ρόλος των θεσμών

Ειδήσεις
14/10/2026 - 15:28

Ουκρανία: «Τρύπα» στη χρηματοδότηση του 2027 – Αναζητά κεφάλαια η ΕΕ

Ειδήσεις
14/10/2026 - 15:15

Η Λεπέν δηλώνει στους Financial Times έτοιμη «να ανατρέψει το κατεστημένο»

Ειδήσεις
14/10/2026 - 15:10

Κρεμλίνο: Δεν έχουν καθοριστεί οι όροι της ενεργειακής εκεχειρίας Ρωσίας – Ουκρανίας

Ειδήσεις
14/10/2026 - 15:06

Stelios Philanthropic Foundation: Νέες υποτροφίες για καριέρα στο yachting

Πολιτική
14/10/2026 - 15:03

Στην Βουλή η αντιπαράθεση για Γκιλφόιλ: Σφυροκόπημα της αντιπολίτευσης – Στο στόχαστρο η «συναλλακτική διπλωματία»

Πολιτική
14/10/2026 - 15:02

Γερουλάνος: Τα παιδιά, οι γονείς και οι δάσκαλοι της Γκράβας δικαιούνται συγκεκριμένες απαντήσεις και εγγυήσεις

ΕΜΠΟΡΙΟ
14/10/2026 - 14:50

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Δεν αρκούν οι 120 δόσεις χωρίς προστασία της ρευστότητας - Τι προτείνει

Πολιτική
14/10/2026 - 14:39

Θεοδωρικάκος: Μήνυση κατά παντός υπευθύνου για απόπειρα ηλεκτρονικής εξαπάτησης

Πολιτική
14/10/2026 - 14:36

Χρηστίδης: Όσο κάποιοι στην ΕΛΑΣ επιλέγουν την τοξικότητα, ο Μητσοτάκης τρίβει τα χέρια του

Ειδήσεις
14/10/2026 - 14:35

Στο έλεος της κακοκαιρίας η χώρα: Νεκρός στη Ρόδο, στα δύο κομμένη η Εύβοια

Νομίσματα
14/10/2026 - 14:34

Bitcoin: Εγκλωβισμένο κάτω από τα $84.000 με φόντο τον αμερικανικό πληθωρισμό

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
14/10/2026 - 14:27

Η Chery στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού 2026: Με πρωταγωνιστή το ηλεκτρικό Chery Q και την οικογένεια στο επίκεντρο

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
14/10/2026 - 14:22

Η Geely Auto αιφνιδιάζει με την εντυπωσιακή αποκάλυψη του Project KO11

Επιχειρήσεις
14/10/2026 - 14:16

Θεοδωρόπουλος (ΣΕΒ): Δημοσιονομική πειθαρχία και παραγωγικές επενδύσεις για τη θωράκιση της οικονομίας

Ανεμοδείκτης
14/10/2026 - 14:14

Εξειδίκευση μέτρων «κονσέρβα», λόγω... Γκιλφόιλ

Εμπορεύματα
14/10/2026 - 13:59

Πετρέλαιο: Φουντώνει η ένταση στα Στενά του Ορμούζ & το Brent εκτοξεύεται πάνω από τα $106

Οικονομία
14/10/2026 - 13:46

Πετρέλαιο θέρμανσης με €1,55 το λίτρο - Μείωση 20 λεπτά στο diesel, 10 λεπτά στην αμόλυβδη (πίνακες)

Ανεμοδείκτης
14/10/2026 - 13:42

Πάμε για «Κίμπερλι-γκέιτ»;

Επιχειρήσεις
14/10/2026 - 13:37

BlackRock: Ρεκόρ στα υπό διαχείριση κεφάλαια στα $15,49 τρισ.

Ειδήσεις
14/10/2026 - 13:30

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Δίχως τέλος τα προβλήματα στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία!

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
14/10/2026 - 13:29

Ο Όλυμπος στην UNESCO: Η στιγμή της Πιερίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ