Ισχυρή δυναμική για το ελληνικό yachting τη σεζόν 2026

Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η θερινή περίοδος του 2026 για την ελληνική αγορά επαγγελματικών σκαφών αναψυχής, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του yachting ως ενός από τους πλέον σημαντικούς και υψηλής προστιθέμενης αξίας κλάδους του ελληνικού τουρισμού με μερίδιο στη διεθνή αγορά που ξεπερνά το 20%.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία και τις ενδείξεις που συγκεντρώνει ο Ελληνικός Σύνδεσμος Θαλάσσιου Τουρισμού, η αγορά κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν παρουσιάζει σταθεροποίηση σε σχέση με το 2025 όσον αφορά τον αριθμό των ναυλώσεων, και αύξηση ως προς τη συνολική αξία των ναύλων.

Η συνολική εικόνα των ναύλων

Σε επίπεδο συνολικής αξίας, οι ναύλοι το 2026 φαίνεται να κινούνται ανοδικά σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, καταγράφοντας θετική μεταβολή, Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, ωστόσο, η διαφορετική συμπεριφορά μεταξύ των επιμέρους κατηγοριών της αγοράς.

Στην υψηλότερη κατηγορία ναύλων καταγράφηκε σημαντική αύξηση της ζήτησης, επιβεβαιώνοντας την ενισχυμένη δυναμική του premium segment. Αντίστοιχα, στη μεσαία κατηγορία σημειώθηκε οριακή μείωση, ενώ στη χαμηλότερη κατηγορία παρατηρήθηκε μικρή αύξηση.

Η διαφοροποίηση αυτή αποτελεί μία σημαντική ένδειξη για τη συνολική κατεύθυνση της αγοράς, καθώς αναδεικνύει όχι μόνο την εξέλιξη του όγκου των ναυλώσεων, αλλά και τη μεταβολή στη μέση αξία και στο προφίλ της ζήτησης.

Η Ελλάδα ενισχύει τη θέση της στον μεσογειακό ανταγωνισμό

Σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον, η Ελλάδα φαίνεται να βρίσκεται στις κορυφαίες θέσεις στη διεθνή αγορά charter, έχοντας απέναντί της ώριμους αλλά και αναπτυσσόμενους προορισμούς, όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Κροατία το Μαυροβούνιο και η Τουρκία.

Η ελληνική αγορά παρουσιάζει ισχυρή δυναμική στις βασικές κατηγορίες σκαφών – motor yachts, ιστιοπλοϊκά και catamarans – με ιδιαίτερη έμφαση στην premium κατηγορία. Παράλληλα, η δραστηριότητα στη μεσογειακή αγορά charter κατανέμεται σχετικά ισόρροπα μεταξύ της Δυτικής Μεσογείου (Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία) και της Ανατολικής Μεσογείου (Ελλάδα, Τουρκία, Μαυροβούνιο, Κροατία).

Η Κροατία παραμένει ένας ιδιαίτερα σημαντικός ανταγωνιστής στα μικρά σκάφη κυρίως, με εκτεταμένο charter στόλο ιστιοπλοϊκών, εμφανίζεται όμως τα τελευταία χρόνια ελκυστική για τα μεγαλύτερα σκάφη. Η Τουρκία ανακάμπτει με αργούς ρυθμούς αλλά εξακολουθεί να κινείται σε προβληματική τροχιά.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ανταγωνιστικότητα του ελληνικού yachting δεν εξαρτάται μόνο από τον αριθμό των διαθέσιμων σκαφών ή τον όγκο των ναυλώσεων, αλλά κυρίως από τη δυνατότητα της χώρας να διατηρεί υψηλή αξία ανά ναύλωση και να προσφέρει ένα συνολικά ποιοτικό και ανταγωνιστικό προϊόν. Η διατήρηση ισχυρής ζήτησης και υγιών επιπέδων ναύλων, σε συνδυασμό με τη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών και των υποδομών, αποτελεί καθοριστική παράμετρο για την περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας στη μεσογειακή αγορά.

Η γεωγραφία της ζήτησης

Η διεθνής πελατειακή βάση εξακολουθεί να αποτελεί βασικό πυλώνα για το ελληνικό yachting, με διαφοροποιήσεις, ωστόσο, ανά αγορά προέλευσης.

Η αμερικανική αγορά, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία για τον κλάδο, παρουσιάζει το 2026 αύξηση σε σχέση με το 2025. Οι πελάτες από τις ΗΠΑ εξακολουθούν να αποτελούν ένα ιδιαίτερα σημαντικό κοινό για το premium και luxury yachting, με υψηλή κατά κεφαλήν δαπάνη και σημαντική συνεισφορά στη συνολική αξία των ναυλώσεων.

Παράλληλα, η ευρωπαϊκή αγορά κινήθηκε σε σταθερά επίπεδα, με μικρές διαφοροποιήσεις στις παραδοσιακές αγορές προέλευσης, όπως η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Ελβετία. Αντίθετα, μειωμένη ζήτηση καταγράφηκε από τη Μέση Ανατολή, την Αυστραλία και την Ασία, ενώ ενισχυμένο ενδιαφέρον παρατηρήθηκε από τη Νότια Αμερική.

Η διατήρηση ενός ισορροπημένου μείγματος αγορών προέλευσης παραμένει κομβικής σημασίας για τον κλάδο, περιορίζοντας την εξάρτηση από μεμονωμένες αγορές και ενισχύοντας την ανθεκτικότητα του ελληνικού yachting απέναντι στις μεταβολές του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος.

Μετατόπιση της ζήτησης προς τις κρατήσεις τελευταίας στιγμής

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό της σεζόν του 2026 ήταν η αύξηση των κρατήσεων τελευταίας στιγμής σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Η τάση αυτή αποτυπώνει μία ευρύτερη μεταβολή στη συμπεριφορά των ταξιδιωτών, οι οποίοι λαμβάνουν πλέον τις τελικές αποφάσεις τους πιο κοντά στην ημερομηνία αναχώρησης.

Για τις επιχειρήσεις του κλάδου, η εξέλιξη αυτή επηρέασε άμεσα τον προγραμματισμό της σεζόν, τη διαχείριση της διαθεσιμότητας και την εμπορική στρατηγική, καθιστώντας ακόμη σημαντικότερη την ευελιξία και την άμεση ανταπόκριση στις μεταβολές της ζήτησης.

Οι πρώτες ενδείξεις για το 2027

Με το βλέμμα ήδη στραμμένο στην επόμενη χρονιά, οι πρώτες ενδείξεις για τη σεζόν του 2027 δημιουργούν θετικές προσδοκίες.

Με βάση τα μέχρι στιγμής αιτήματα, τις πρώτες κρατήσεις και τη διεθνή ζήτηση για την Ελλάδα, ο Ελληνικός Σύνδεσμος Θαλάσσιου Τουρισμού εκτιμά ότι η αγορά το 2027 μπορεί να κινηθεί ανοδικά σε σχέση με το 2026.

Η περαιτέρω ανάπτυξη, ωστόσο, δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τη διεθνή ζήτηση. Η ανταγωνιστικότητα του ελληνικού yachting συνδέεται άμεσα με τη διατήρηση ενός σταθερού και ανταγωνιστικού θεσμικού και φορολογικού περιβάλλοντος, την ανάπτυξη και αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών και των μαρίνων, καθώς και τη δυνατότητα της χώρας να προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε ολόκληρη την αλυσίδα του θαλάσσιου τουρισμού.

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Θαλάσσιου Τουρισμού, Ιωάννης Κουρούνης, δήλωσε σχετικά: «Η σεζόν του 2026 μας έδωσε μία σαφή εικόνα για το πώς εξελίσσεται πλέον η διεθνής αγορά του yachting και, κυρίως, για το πώς μεταβάλλεται η συμπεριφορά του πελάτη. Η Ελλάδα διατηρεί μία εξαιρετικά ισχυρή θέση στον διεθνή χάρτη, διαθέτοντας σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, από το φυσικό της περιβάλλον και το εύρος των προορισμών μέχρι την ποιότητα του επαγγελματικού στόλου και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στόχος για τα επόμενα χρόνια πρέπει να είναι η περαιτέρω ενίσχυση αυτής της θέσης, με όρους ανταγωνιστικότητας, ποιότητας και βιώσιμης ανάπτυξης. Ευελπιστούμε, παράλληλα, ότι η εφαρμογή του ηλεκτρονικού ναυλοσυμφώνου θα επιτρέψει τη συστηματική συλλογή και αξιοποίηση επίσημων στατιστικών στοιχείων, προσφέροντας τα επόμενα χρόνια μια ακόμη πιο ολοκληρωμένη και ακριβή εικόνα της πορείας του κλάδου.»

Ο θαλάσσιος τουρισμός αποτελεί έναν κλάδο με σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα, καθώς η δραστηριότητα ενός επαγγελματικού σκάφους αναψυχής δημιουργεί πολλαπλασιαστικά οφέλη σε ένα ευρύ φάσμα της ελληνικής οικονομίας: από τα πληρώματα, τις μαρίνες, τα ναυπηγεία και τις τεχνικές υπηρεσίες έως την εστίαση, την τροφοδοσία, τις μεταφορές και τις τοπικές επιχειρήσεις στους προορισμούς που επισκέπτονται τα σκάφη.

Σε ένα διεθνές περιβάλλον αυξανόμενου ανταγωνισμού, η διατήρηση και περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας αποτελεί ταυτόχρονα ευκαιρία και στρατηγική προτεραιότητα, ώστε το ελληνικό yachting να συνεχίσει να εξελίσσεται σε έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες του ποιοτικού τουρισμού της χώρας.