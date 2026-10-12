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Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου: 24 υποτροφίες για πρωτοετείς σε όλες τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού
Ναυτιλία
18:08 - 12 Οκτ 2026

Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου: 24 υποτροφίες για πρωτοετείς σε όλες τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

Reporter.gr Newsroom

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Το Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου προκηρύσσει είκοσι τέσσερις (24) υποτροφίες για νέες και νέους που εισάγονται στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) το ακαδημαϊκό έτος 2026–2027. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, από τις 12 έως τις 30 Οκτωβρίου 2026, στην ενότητα «Αίτηση Υποτροφίας» της ιστοσελίδας www.foundationaim.org.

Κάθε υποτροφία ανέρχεται σε 15.000 ευρώ και καλύπτει τα έξι (6) διδακτικά εξάμηνα σπουδών (εξαιρούνται τα εξάμηνα πρακτικής άσκησης επί πλοίου). Οι υποτροφίες αποσκοπούν στην κάλυψη εξόδων διαβίωσης, όπως σίτιση και στέγαση, μετακινήσεις, εκπαιδευτικό υλικό, προμήθεια στολής κ.α.

Η αναλυτική προκήρυξη, με τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.foundationaim.org.

Η ηλεκτρονική υποβολή γίνεται στη διεύθυνση www.foundationaim.org/aitisi-ypotrofias/, με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026.

Το Πρόγραμμα Υποτροφιών, η υλοποίηση του οποίου ξεκίνησε το ακαδημαϊκό έτος 2023–2024, στοχεύει στην προώθηση της ναυτοσύνης και τη στήριξη της νέας γενιάς που αναζητά ευκαιρίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας σε ναυτικά επαγγέλματα. To Πρόγραμμα αποτελεί παρακαταθήκη του οράματος της Αθηνάς Ι. Μαρτίνου, επιθυμία της οποίας ήταν όσοι και όσες αγαπούν τη θάλασσα να μη συναντούν εμπόδια στην ενασχόλησή τους με αυτήν.

Με τον φετινό κύκλο, ο συνολικός αριθμός υποτρόφων του Προγράμματος «Αθηνά Ι. Μαρτίνου» ανέρχεται σε άνω των ενενήντα (90) υποτρόφων στις δώδεκα (12) ΑΕΝ της χώρας. Η συνέχεια του Προγράμματος εκφράζει τη δέσμευση του Ιδρύματος στο να παρέχει σταθερή και συνεπή υποστήριξη των υποτρόφων, καθ’ όλη τη διάρκεια της ακαδημαϊκής φοίτησης, με ισότιμη πρόσβαση στη ναυτική εκπαίδευση. Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα αποτελεί τη μοναδική συστηματική χορήγηση υποτροφιών στο σύνολο των ΑΕΝ της χώρας από θεσμικό δωρητή.

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