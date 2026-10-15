ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΓΓΠΣ: Ποιες υπηρεσίες δε θα λειτουργούν Παρασκευή και Σάββατο 16-17 Οκτωβρίου
Ειδήσεις
10:20 - 15 Οκτ 2026

ΓΓΠΣ: Ποιες υπηρεσίες δε θα λειτουργούν Παρασκευή και Σάββατο 16-17 Οκτωβρίου

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση των υποδομών της και της απόδοσης και ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προχωρά σε αναβάθμιση της Κεντρικής Βάσης Γεωχωρικών Δεδομένων.

Η αναβάθμιση θα πραγματοποιηθεί από Παρασκευή 16 Οκτωβρίου και ώρα 15:00 έως και Σάββατο 17 Οκτωβρίου και ώρα 15:00.

Κατά το παραπάνω αναφερόμενο χρονικό διάστημα δεν θα είναι διαθέσιμες οι παρακάτω ψηφιακές υπηρεσίες που διαχειρίζονται γεωχωρικά δεδομένα:

  1. ΨΥΔΗΠΕΕΚ Δημόσιας Περιουσίας
  2. Μίσθωσης Αιγιαλού – Καταγγελιών (MyCoast)
  3. Προσδιορισμού Αντικειμενικών Αξιών Ακινήτων (Valuemaps)
  4. Μίσθωσης χρήσης αιγιαλού όμορου σε επιχείρηση
  5. Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών απλής χρήσης αιγιαλού (Eauctions)
  6. Αιτήσεων Εξαγοράς Διακατεχόμενων Ακινήτων ΥΠΕΘΟΟ

Όπως κάθε φορά, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι εργασίες να ολοκληρωθούν νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα, προκειμένου να είναι μικρότερη η επίπτωση από τη μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 5,9% στις τιμές παραγωγού υπηρεσιών το δεύτερο τρίμηνο
Οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 5,9% στις τιμές παραγωγού υπηρεσιών το δεύτερο τρίμηνο

Ελληνική οικονομία: Τι θα «εκτοξεύσει» τον πληθωρισμό στο 3,6% το 2026
Οικονομία

Ελληνική οικονομία: Τι θα «εκτοξεύσει» τον πληθωρισμό στο 3,6% το 2026

Η UniCredit στρέφεται στα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία
Επιχειρήσεις

Η UniCredit στρέφεται στα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία

Συμφωνία ΥΠΕΝ και ΕΤΕπ για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας κρίσιμων υπηρεσιών και υποδομών
Ειδήσεις

Συμφωνία ΥΠΕΝ και ΕΤΕπ για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας κρίσιμων υπηρεσιών και υποδομών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
15/10/2026 - 12:03

Alpha Bank: Χρηματοδότηση Καράτζη - Metlen στο mega project των €170 εκατ. για αποθήκευση ενέργειας

Ειδήσεις
15/10/2026 - 12:02

Νέα κακοκαιρία «εξπρές» με βροχές, καταιγίδες και χιόνια - Πότε θα υποχωρήσει το κρύο

Οικονομία
15/10/2026 - 11:58

Το kariera.gr συνδέει την ελληνική αγορά εργασίας με το παγκόσμιο δίκτυο The Network

Πολιτική
15/10/2026 - 11:49

Χρυσοχοΐδης: «Επιδημία» οι τηλεφωνικές απάτες - Μεγάλη πρόκληση το διαδικτυακό έγκλημα

Πολιτική
15/10/2026 - 11:43

Μητσοτάκης: Πίεση για περισσότερη ευελιξία στην ενεργειακή στήριξη - «Κόκκινη γραμμή» οι περικοπές σε αγρότες

Σχόλια Αγοράς
15/10/2026 - 11:30

Χρηματιστήριο: Στοίχημα οι 2.600 μονάδες – Οι τράπεζες, τα blue chips και οι δύο καταλύτες

Ειδήσεις
15/10/2026 - 11:26

Πακιστάν: Τουλάχιστον 29 νεκροί από κατάρρευση οροφής σχολείου

Οικονομία
15/10/2026 - 11:25

Παπαθανάσης: Πάνω από €100 δισ. χρηματοδότηση αναπτυξιακών επενδύσεων για την επόμενη μέρα του Ταμείου Ανάκαμψης

Επιχειρήσεις
15/10/2026 - 11:18

Χατζηθεοδοσίου (ΕΕΑ): Θετικά τα μέτρα για τα καύσιμα αλλά δεν αρκούν

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
15/10/2026 - 11:11

Handelsblatt: Ευρωπαϊκή απεξάρτηση για κρίσιμα ορυκτά από Κίνα μέσω Ελλάδας – Ο ρόλος Metlen & Hellas Gold

Ειδήσεις
15/10/2026 - 11:11

Μαύρη Θάλασσα: Φωτιά σε δεξαμενόπλοιο εν μέσω έντονων ανησυχιών για τις ρωσικές επιθέσεις

Πολιτική
15/10/2026 - 10:57

Μαρκόπουλος: Εθνική παρακαταθήκη τα μεγάλα ψηφιακά έργα της κυβέρνησης – Από την απορρόφηση στην απόδοση

Ειδήσεις
15/10/2026 - 10:53

Ουκρανία: Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με drones - Στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές

Αναλύσεις
15/10/2026 - 10:45

AXIA-Alpha Finance: Η πορεία του Χρηματιστηρίου & οι 5 μετοχές - κορυφαίες επιλογές το δ΄ τρίμηνο

Χρηματιστήρια
15/10/2026 - 10:44

Πτώση στις Ευρωαγορές λόγω του διεθνούς sell-off στην τεχνολογία

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
15/10/2026 - 10:43

Τα εισοδηματικά κριτήρια έχουν «κολλήσει»: Επίδομα θέρμανσης για το 20%

Ειδήσεις
15/10/2026 - 10:39

Ινφαντίνο: Αντιμέτωπος με τους ισχυρότερους επικριτές του στη FIFA – Η μάχη για την επανεκλογή

Ειδήσεις
15/10/2026 - 10:30

Βρετανία: Ανάπτυξη κόντρα στις προβλέψεις - 2,1% τον Αύγουστο, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2022

Γιώργος Ραυτόπουλος
15/10/2026 - 10:26

Ο Τσίπρας και η (ακρο)δεξιά

Ειδήσεις
15/10/2026 - 10:20

ΓΓΠΣ: Ποιες υπηρεσίες δε θα λειτουργούν Παρασκευή και Σάββατο 16-17 Οκτωβρίου

Ειδήσεις
15/10/2026 - 10:20

ifo: Στοχευμένα προγράμματα μπορούν να βοηθήσουν τους μεγαλύτερους σε ηλικία ανέργους να επιστρέψουν στην εργασία

Αναλύσεις
15/10/2026 - 10:13

ΧΑ: Στις 2590 μονάδες η πλησιέστερη στήριξη για το ΓΔ

Ειδήσεις
15/10/2026 - 10:11

Μπέσεντ: Οι ΗΠΑ ζητούν από την Παγκόσμια Τράπεζα να ανοίξει τη στρόφιγγα για πετρέλαιο και φυσικό αέριο

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
15/10/2026 - 10:06

Evergood: Το deal με τον «εθνικό επενδυτή», τα μεγέθη και η επόμενη ημέρα

Ναυτιλία
15/10/2026 - 10:00

Capital Maritime Finance: Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για την είσοδο στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Ειδήσεις
15/10/2026 - 09:51

Τραμπ κατά Ζελένσκι: Δικτάτορας χωρίς εκλογές – «Έκαψε» $350 δισ. αμερικανικής βοήθειας στον πόλεμο

Οικονομία
15/10/2026 - 09:46

Προϋπολογισμός: Ξεπέρασε τα €7,5 δισ. το πρωτογενές πλεόνασμα στο 9μηνο

Ειδήσεις
15/10/2026 - 09:42

Ενεργειακός συναγερμός στην ΕΕ: Χωρίς εύκολες λύσεις απέναντι στο νέο κύμα ακρίβειας

Ειδήσεις
15/10/2026 - 09:40

Τιμές ενέργειας: Αυξήθηκαν κατά 300 ευρώ τα έξοδα του μέσου νοικοκυριού της ΕΕ

Ακίνητα
15/10/2026 - 09:27

15.000 ακίνητα στα χαρτοφυλάκια τραπεζών και servicers: Γιατί παραμένουν εκτός αγοράς

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ