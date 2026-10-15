ΓΓΠΣ: Ποιες υπηρεσίες δε θα λειτουργούν Παρασκευή και Σάββατο 16-17 Οκτωβρίου

Με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση των υποδομών της και της απόδοσης και ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προχωρά σε αναβάθμιση της Κεντρικής Βάσης Γεωχωρικών Δεδομένων.

Η αναβάθμιση θα πραγματοποιηθεί από Παρασκευή 16 Οκτωβρίου και ώρα 15:00 έως και Σάββατο 17 Οκτωβρίου και ώρα 15:00.

Κατά το παραπάνω αναφερόμενο χρονικό διάστημα δεν θα είναι διαθέσιμες οι παρακάτω ψηφιακές υπηρεσίες που διαχειρίζονται γεωχωρικά δεδομένα:

ΨΥΔΗΠΕΕΚ Δημόσιας Περιουσίας Μίσθωσης Αιγιαλού – Καταγγελιών (MyCoast) Προσδιορισμού Αντικειμενικών Αξιών Ακινήτων (Valuemaps) Μίσθωσης χρήσης αιγιαλού όμορου σε επιχείρηση Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών απλής χρήσης αιγιαλού (Eauctions) Αιτήσεων Εξαγοράς Διακατεχόμενων Ακινήτων ΥΠΕΘΟΟ

Όπως κάθε φορά, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι εργασίες να ολοκληρωθούν νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα, προκειμένου να είναι μικρότερη η επίπτωση από τη μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών.