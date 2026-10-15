ΓΓΠΣ: Ποιες υπηρεσίες δε θα λειτουργούν Παρασκευή και Σάββατο 16-17 Οκτωβρίου

Η αναβάθμιση θα πραγματοποιηθεί από Παρασκευή 16 Οκτωβρίου και ώρα 15:00 έως και Σάββατο 17 Οκτωβρίου και ώρα 15:00.
Κατά το παραπάνω αναφερόμενο χρονικό διάστημα δεν θα είναι διαθέσιμες οι παρακάτω ψηφιακές υπηρεσίες που διαχειρίζονται γεωχωρικά δεδομένα:
- ΨΥΔΗΠΕΕΚ Δημόσιας Περιουσίας
- Μίσθωσης Αιγιαλού – Καταγγελιών (MyCoast)
- Προσδιορισμού Αντικειμενικών Αξιών Ακινήτων (Valuemaps)
- Μίσθωσης χρήσης αιγιαλού όμορου σε επιχείρηση
- Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών απλής χρήσης αιγιαλού (Eauctions)
- Αιτήσεων Εξαγοράς Διακατεχόμενων Ακινήτων ΥΠΕΘΟΟ
Όπως κάθε φορά, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι εργασίες να ολοκληρωθούν νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα, προκειμένου να είναι μικρότερη η επίπτωση από τη μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών.