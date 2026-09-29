ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 5,9% στις τιμές παραγωγού υπηρεσιών το δεύτερο τρίμηνο

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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε σήμερα (29/9) μέσω σχετικής της ανακοίνωσης τους τριμηνιαίους Δείκτες Τιμών Παραγωγού στις Υπηρεσίες (ΔΤΠΥ) με έτος βάσης 2021=100,0 και περίοδο αναφοράς το Β΄ τρίμηνο 2026.

Η εξέλιξη των Δεικτών Τιμών Παραγωγού στις Υπηρεσίες απεικονίζεται στο Γράφημα 1.

Η εξέλιξη των Δεικτών Τιμών Παραγωγού στις Υπηρεσίες παρουσιάζεται στους πίνακες που ακολουθούν.

Ειδικότερα :

Στον Πίνακα 1, παρουσιάζονται οι δείκτες για το Β’ τρίμηνο 2025 και 2026 και οι αντίστοιχες ετήσιες μεταβολές.

Στον Πίνακα 2, παρουσιάζονται οι δείκτες για το Β’ τρίμηνο 2026 και οι αντίστοιχες τριμηνιαίες μεταβολές.

Τα στοιχεία θεωρούνται προσωρινά κατά την πρώτη δημοσίευση τους και δημοσιεύονται ως οριστικά στοιχεία το επόμενο τρίμηνο.