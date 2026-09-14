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Ελληνική οικονομία: Τι θα «εκτοξεύσει» τον πληθωρισμό στο 3,6% το 2026
Οικονομία
15:39 - 14 Σεπ 2026

Ελληνική οικονομία: Τι θα «εκτοξεύσει» τον πληθωρισμό στο 3,6% το 2026

Reporter.gr Newsroom
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Σε υψηλά επίπεδα παραμένει ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη, αλλά και στην Ελλάδα για τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ).  

Βασική αιτία θεωρείται ο επίμονα υψηλός πληθωρισμός στον κλάδο των υπηρεσιών, αλλά και οι ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις που εξακολουθούν να ασκούνται από τον τομέα της ενέργειας.

Οι πληθωριστικές προσδοκίες που αποτυπώνονται στις αγορές ενισχύθηκαν σημαντικά για τους βραχυπρόθεσμους ορίζοντες, με την αύξηση να είναι μάλιστα εντονότερη στη ζώνη του ευρώ σε σύγκριση με τις ΗΠΑ. Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή επανέρχονται στο προσκήνιο και τα προβλήματα στην ενεργειακή τροφοδοσία συνεχίζονται, σύμφωνα με την Τράπεζα.

Παράλληλα, οι αγορές προεξοφλούν πλέον υψηλότερα επιτόκια τόσο στις ΗΠΑ όσο και στη ζώνη του ευρώ. Ειδικότερα, αναμένουν μία ακόμη αύξηση των επιτοκίων σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα έως το τέλος του 2026, καθώς και δύο επιπλέον αυξήσεις μέχρι τα μέσα του 2027.

Με βάση τον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ), ο πληθωρισμός τον Αύγουστο διαμορφώθηκε στο 3,3% στη ζώνη του ευρώ, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση, ενώ στην Ελλάδα ανήλθε στο 3,7%.

Στις ΗΠΑ, ο πληθωρισμός παρέμεινε τον Αύγουστο στο 3,4%, παρουσιάζοντας σταθερότητα σε σχέση με τον Ιούλιο, όταν είχε διαμορφωθεί στο ίδιο επίπεδο, έναντι 3,5% τον Ιούνιο. Παράλληλα, εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από το υψηλό του 2026, που είχε φτάσει στο 4,2% τον Μάιο.

Οι «πρωταθλητές»

Παρότι οι τιμές της ενέργειας κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ όλων των επιμέρους κατηγοριών του ΕνΔΤΚ κατά τους πρώτους οκτώ μήνες του 2026, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη ζώνη του ευρώ, ο πληθωρισμός στις υπηρεσίες εξακολουθεί να αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα που διαμορφώνει τον συνολικό πληθωρισμό. Ακολουθούν η ενέργεια και τα μη επεξεργασμένα τρόφιμα.

Οι τιμές του αργού πετρελαίου σημείωσαν έντονη άνοδο κατά τους δύο τελευταίους μήνες, ενώ ανάλογη πορεία ακολούθησαν και οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με την αναζωπύρωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, αλλά και με τις συνεχιζόμενες δυσκολίες στις εμπορικές και θαλάσσιες διαδρομές, μεταξύ άλλων και στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Παράλληλα, ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές των βιομηχανικών μετάλλων και των αγροτικών προϊόντων, αντανακλώντας τις νέες πιέσεις και διαταραχές που καταγράφονται στις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Οι προσδοκίες των αγορών για την πορεία του πληθωρισμού ενισχύθηκαν αισθητά τόσο στην Ευρωζώνη όσο και στις ΗΠΑ, καθώς οι εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αναζωπυρώθηκαν. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την εκτίμηση ότι ο πληθωρισμός ενδέχεται να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε σχέση με όσα προέβλεπαν οι προηγούμενες εκτιμήσεις.

Η ενίσχυση των πληθωριστικών προσδοκιών ήταν ιδιαίτερα έντονη στους βραχυπρόθεσμους χρονικούς ορίζοντες.

Παράλληλα, προς τα πάνω μετακινήθηκε και η αναμενόμενη πορεία των επιτοκίων στη ζώνη του ευρώ.

Μετά τις αυξήσεις επιτοκίων που πραγματοποίησε η ΕΚΤ τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο, οι αγορές θεωρούν πλέον ιδιαίτερα πιθανή μία ακόμη αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης έως το τέλος του 2026. Επιπλέον, προεξοφλούν δύο ακόμη αυξήσεις σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα μέχρι τα μέσα του 2027.

Αντίστοιχα, στις ΗΠΑ οι προσδοκίες για αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed έχουν ενισχυθεί σε σύγκριση με δύο μήνες νωρίτερα. Η μεταβολή αυτή έρχεται μετά την επανάληψη από τον πρόεδρο της Fed της προσήλωσης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας στη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών.

Οι αγορές προεξοφλούν πλέον με σχεδόν απόλυτη βεβαιότητα μία αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στο τέταρτο τρίμηνο του 2026, καθώς και δύο ακόμη αυξήσεις έως τα μέσα του 2027.

Στο 3,5% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το 2026

Με βάση τις πιο πρόσφατες προβλέψεις των αρμόδιων υπηρεσιών, ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη αναμένεται να φτάσει στο 3,6% κατά το δ’ τρίμηνο του 2026, κυρίως εξαιτίας της σημαντικής ανόδου των τιμών ενέργειας.

Στη συνέχεια, εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει αισθητά, φτάνοντας στο 2,5% το β’ τρίμηνο του 2027, κυρίως λόγω των ισχυρών καθοδικών επιδράσεων βάσης που συνδέονται με την ενέργεια.

Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, ο γενικός πληθωρισμός αναμένεται να σταθεροποιηθεί κοντά στο 2%.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στο γεγονός ότι η συμβολή της ενέργειας στη διαμόρφωση του πληθωρισμού αναμένεται να είναι σχεδόν μηδενική, ενώ περιορισμένες εκτιμάται ότι θα παραμείνουν

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