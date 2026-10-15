ΕΛΑΣ: Μεγάλη επιχείρηση στα Μέγαρα – Εξαρθρώθηκε σπείρα με 78 υποθέσεις και λεία €350.000

Έξι μέλη εγκληματικής οργάνωσης, ηλικίας 24 έως 38 ετών, συνελήφθησαν σε επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στα Μέγαρα, με την οργάνωση να κατηγορείται για τηλεφωνικές απάτες, διαρρήξεις κατοικιών και κλοπές καταλυτών στην Αττική. Κατά την ίδια επιχείρηση, εξιχνιάστηκαν 78 περιπτώσεις, με παράνομο όφελος 350.000 ευρώ.

Πιο αναλυτικά, η επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε τηλεφωνικές απάτες, διαρρήξεις σπιτιών και κλοπές καταλυτών σε διάφορες περιοχές της Αττικής πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της ΕΛ.ΑΣ. στα Μέγαρα το πρωί της 10ης Οκτωβρίου και είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη έξι μελών της οργάνωσης, ηλικίας 24 έως 38 ετών. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη οκτώ άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί. Τον σχεδιασμό και την εκτέλεση ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεγαρέων, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής και της ΟΠΚΕ.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., εξιχνιάστηκαν 78 περιπτώσεις απατών, κλοπών και ληστειών, ενώ το παράνομο όφελος της οργάνωσης υπολογίζεται σε 350.000 ευρώ. Από την έρευνα προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει την οργάνωση από τον Ιανουάριο του 2026, με διακριτούς ρόλους και τρεις βασικούς τομείς δράσης.

Τηλεφωνικές απάτες με πρόσχημα το ρεύμα και τα φορολογικά πρόστιμα

Ο πρώτος τομέας αφορούσε τηλεφωνικές απάτες, με βάση τα Άνω Λιόσια, όπου λειτουργούσε το τηλεφωνικό κέντρο της οργάνωσης. Ορισμένα μέλη έκαναν τις πρώτες κλήσεις στα υποψήφια θύματα και έκριναν πόσο εύπιστα ήταν. Όσους θεωρούσαν κατάλληλους στόχους τους μετέφεραν σε κεντρικό τηλεφωνητή, ο οποίος συνέχιζε την επικοινωνία και ολοκλήρωνε την απάτη.

Οι δράστες παρουσιάζονταν ως υπάλληλοι εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας, λογιστές, φοροτεχνικοί ή αστυνομικοί, για να αποσπάσουν χρήματα και τιμαλφή. Στη μία μέθοδο επικαλούνταν δήθεν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, όπως διαρροή ή πιθανή ρευματοκλοπή, και προειδοποιούσαν για διακοπή ρεύματος ή πρόστιμο. Χρησιμοποιούσαν μάλιστα και ηχογραφημένα μηνύματα που παρέπεμπαν στην εξυπηρέτηση πελατών εταιρείας ρεύματος, ενώ έδιναν στα θύματα οδηγίες για υποτιθέμενους ελέγχους μέσα στα σπίτια τους.

Με πρόσχημα την αποτροπή πυρκαγιάς ή βλάβης, έπειθαν τους πολίτες να συγκεντρώσουν χρήματα και κοσμήματα σε συγκεκριμένα σημεία της κατοικίας. Συνεργοί πήγαιναν στο σπίτι και τα αφαιρούσαν, εκμεταλλευόμενοι την παραπλάνηση και την προσωρινή απασχόληση των θυμάτων. Στη συνέχεια, άλλο μέλος εμφανιζόταν ως αστυνομικός για να συλλέξει πληροφορίες για τα αντικείμενα που είχαν κλαπεί και για τις συνθήκες της πράξης.

Σε άλλες περιπτώσεις παρουσιάζονταν ως βοηθοί λογιστών, για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των θυμάτων. Τα ενημέρωναν για δήθεν φορολογικό πρόστιμο, που υποτίθεται ότι είχε ανασταλεί προσωρινά χάρη στις δικές τους ενέργειες, με αιτιολογία ότι υπήρχε αντικείμενο αξίας που δεν είχε δηλωθεί στην εφορία. Παράλληλα, συγκέντρωναν στοιχεία για τα δηλωμένα περιουσιακά στοιχεία των θυμάτων και για τυχόν αλλαγές στην περιουσιακή τους κατάσταση.

Έπειτα, επικαλούμενοι τον κίνδυνο επιπλέον προστίμων για αδήλωτα τιμαλφή, έπειθαν τα θύματα να μαζέψουν κοσμήματα, χρήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα, με το πρόσχημα ότι έπρεπε να φωτογραφηθούν, να εκτιμηθούν και να καταχωριστούν σε σχετικό σύστημα. Μετά τη συνεννόηση με το θύμα, ο «εισπράκτορας» πήγαινε στο συμφωνημένο σημείο και παρελάμβανε τα τιμαλφή.

Διαρρήξεις σε έξι περιοχές της Αττικής

Ο δεύτερος τομέας αφορούσε διαρρήξεις κατοικιών, κυρίως στην Ελευσίνα, τη Μαγούλα, τη Μάνδρα, τη Νίκαια, το Κερατσίνι και το Χαϊδάρι. Τα μέλη διάλεγαν σπίτια το μεσημέρι ή το βράδυ, αφού πρώτα επιβεβαίωναν ότι οι ένοικοι έλειπαν. Κατά τις διαρρήξεις κάλυπταν το πρόσωπό τους, απενεργοποιούσαν συναγερμούς και είχαν συνεργούς που επιτηρούσαν τον χώρο και επικοινωνούσαν με όσους βρίσκονταν μέσα, ώστε να τους προειδοποιούν για την εμφάνιση ενοίκων ή αστυνομικών.

Για τις επικοινωνίες τους χρησιμοποιούσαν τηλεφωνικές συνδέσεις στο όνομα τρίτων, ενώ σε ορισμένα οχήματα έβαζαν κλεμμένες πινακίδες. Σύμφωνα με την αστυνομία, όταν βρίσκονταν αντιμέτωποι με ενοίκους, δεν δίσταζαν να τους απειλήσουν για να διαφύγουν.

Κλοπές καταλυτών και ληστεία 2.000 ευρώ

Ο τρίτος τομέας αφορούσε κλοπές καταλυτών από σταθμευμένα οχήματα, κυρίως παλαιότερων μοντέλων, στην περιοχή των Μεγάρων. Οι δράστες πλησίαζαν τα αυτοκίνητα με καλυμμένο πρόσωπο, ενώ συνεργός τους οδηγούσε και επιτηρούσε τον χώρο. Στην οργάνωση αποδίδεται επίσης ληστεία, κατά την οποία αφαιρέθηκαν με βία 2.000 ευρώ από άνδρα.

Τι βρήκαν οι αστυνομικοί

Στις έρευνες στις κατοικίες και στην κατοχή των κατηγορουμένων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα και κάρτες SIM, κοσμήματα και χρυσαφικά, σελίδες τηλεφωνικών καταλόγων, ρουχισμός που χρησιμοποιήθηκε για τις πράξεις, δύο πιεσόμετρα, λεπίδες σπαθοσέγας, μία θρησκευτική εικόνα και μία παιχνιδομηχανή. Κατασχέθηκαν επίσης 26 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 2.915 ευρώ και επτά αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνταν στην εγκληματική δραστηριότητα.

Η δικογραφία περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, κατηγορίες για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διαπράττει διακεκριμένες κλοπές και απάτες, ληστεία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Οι έξι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.