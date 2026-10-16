Έφυγε από τη ζωή ο «Καπετάνιος» Γιώργος Βαρδινογιάννης

'Εφυγε από τη ζωή το μεσημέρι της Παρασκευής (16/10), σε ηλικία 90 ετών, ο Γιώργος Βαρδινογιάννης. Ο επιχειρηματίας και εφοπλιστής, γνωστός ως «Καπετάνιος», που έγραψε ιστορία και στο ποδόσφαιρο ως πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης ακολούθησε διαφορετικό δρόμο από αρκετά από τα αδέλφια του, επιλέγοντας το εμπορικό ναυτικό. Σπούδασε στη Σχολή Εμποροπλοιάρχων του Σαουθάμπτον στην Αγγλία και δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά στη ναυτιλία.

Το προσωνύμιο «Καπετάνιος», με το οποίο έγινε ευρύτερα γνωστός, συνδέθηκε με τη ναυτική του δραστηριότητα.

Παράλληλα, είχε ενεργό παρουσία στα θεσμικά όργανα της ελληνικής ναυτιλίας και διετέλεσε για δύο θητείες μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών.

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Ο γνωστός επιχειρηματίας άφησε ισχυρό αποτύπωμα και στον ελληνικό αθλητισμό μέσα από τη μακρόχρονη παρουσία του στο ποδόσφαιρο και την πολυετή ενασχόλησή του με το «τριφύλλι».

Για περισσότερες από δύο δεκαετίες βρέθηκε στο τιμόνι της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, τόσο ως ιδιοκτήτης όσο και ως πρόεδρος, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αγωνιστική πορεία και στις σημαντικές διακρίσεις της ομάδας, εντός και εκτός ελληνικών συνόρων.

Κατά τη διάρκεια της διοικητικής του θητείας, οι «πράσινοι» σημείωσαν αξιόλογες ευρωπαϊκές πορείες, ενώ κατέκτησαν πολλούς εγχώριους τίτλους, επιτυχίες που συγκαταλέγονται στα σημαντικότερα κεφάλαια της ιστορίας του συλλόγου.

Ειδικότερα, επί των ημερών του ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε έξι πρωταθλήματα Ελλάδας, τις χρονιές 1984, 1986, 1990, 1991, 1995 και 1996.

Παράλληλα, κατέκτησε εννέα Κύπελλα Ελλάδας, το 1982, το 1984, το 1986, το 1988, το 1989, το 1991, το 1993, το 1994 και το 1995, καθώς και τρία Σούπερ Καπ, το 1988, το 1993 και το 1996.

Η πολυετής παρουσία του στον Παναθηναϊκό και οι επιτυχίες που συνδέθηκαν με τη διοικητική του πορεία τον καθιέρωσαν ως μία από τις χαρακτηριστικές προσωπικότητες στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

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