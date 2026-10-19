Υπόθεση Βαλυράκη: Εισαγγελική έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης για τους δύο ψαράδες

Τον δρόμο για την εκ νέου εξέταση της υπόθεσης του θανάτου του πρώην υπουργού Σήφη Βαλυράκη ανοίγει η εισαγγελική έφεση που ασκήθηκε κατά της αθωωτικής απόφασης για τους δύο ψαράδες που κατηγορούνταν για την ανθρωποκτονία του.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η έφεση έρχεται μετά την απόφαση του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών, το οποίο είχε κρίνει αθώους τους δύο κατηγορουμένους ψαράδες για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με την αντίδραση της οικογένειας του Σήφη Βαλυράκη, η οποία είχε εκφράσει τη διαφωνία της με την αθωωτική απόφαση και είχε ζητήσει την άσκηση έφεσης. Η πλευρά της οικογένειας υποστήριξε ότι τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της πολύμηνης ακροαματικής διαδικασίας τεκμηριώνουν την ενοχή των κατηγορουμένων.

Στο πλαίσιο αυτό, οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας είχαν επικαλεστεί τόσο την εισαγγελική πρόταση όσο και τη μειοψηφούσα γνώμη του προέδρου του δικαστηρίου, υποστηρίζοντας ότι συντρέχουν λόγοι για την επανεξέταση της υπόθεσης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm3xuxwlxe3t?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Μετά την άσκηση της εισαγγελικής έφεσης, οι δύο ψαράδες αναμένεται να οδηγηθούν εκ νέου ενώπιον της Δικαιοσύνης, προκειμένου να δικαστούν για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Η υπόθεση θα εξεταστεί εκ νέου, χωρίς η άσκηση της έφεσης να προδικάζει την έκβασή της.

Ο θάνατος του Σήφη Βαλυράκη σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2021 στην Ερέτρια Ευβοίας. Η υπόθεση έχει απασχολήσει επί μακρόν τη Δικαιοσύνη, ενώ η νέα δικαστική εξέλιξη επαναφέρει στο προσκήνιο την εκκρεμή διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του ο πρώην υπουργός.