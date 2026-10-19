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Πένθος στον Παναθηναϊκό: Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Κύζας σε ηλικία 73 ετών
Ειδήσεις
17:12 - 19 Οκτ 2026

Πένθος στον Παναθηναϊκό: Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Κύζας σε ηλικία 73 ετών

Reporter.gr Newsroom

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Βαρύ πένθος σκεπάζει την οικογένεια του Παναθηναϊκού, καθώς ο Δημήτρης Κύζας έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα (19/10), σε ηλικία 73 ετών, αφήνοντας πίσω του τη δική του ξεχωριστή παρακαταθήκη στην ιστορία του συλλόγου.

Ο εκλιπών είχε συνδέσει το όνομά του με μία από τις σημαντικές περιόδους του «τριφυλλιού», αποτελώντας μέλος της ομάδας που το 1977 πανηγύρισε την κατάκτηση του νταμπλ, αλλά και του Βαλκανικού Κυπέλλου. Ο Κύζας φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού για τέσσερις σεζόν, γράφοντας το δικό του κεφάλαιο στην πορεία της ομάδας.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για τον θάνατο του Δημήτρη Κύζα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών.

Ο Δημήτρης Κύζας γεννήθηκε στο Παραλίμνι της Κύπρου στις 6 Σεπτεμβρίου 1953 και ήρθε στο Τριφύλλι με μετεγγραφή το καλοκαίρι του 1976. Πανηγύρισε την κατάκτηση του νταμπλ το 1977, ενώ ήταν μέλος και της ομάδας που σήκωσε το Βαλκανικό Κύπελλο το 1978. Αγωνίστηκε για τέσσερις σεζόν με τον Παναθηναϊκό, φορώντας περισσότερες από 90 φορές τη φανέλα της ομάδας.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».

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