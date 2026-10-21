Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του προέδρου της ΕΟΚ Βαγγέλη Λιόλιου

Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλη Λιόλιου, εκδόθηκε την Τετάρτη (21/10), στο πλαίσιο εισαγγελικής έρευνας για καταγγελίες που αφορούν περιστατικά στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, συνολικά εκδόθηκαν έξι εντάλματα σύλληψης, τα οποία αφορούν, μεταξύ άλλων, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΚ, καθώς και διαιτητές.

Η έρευνα διενεργήθηκε από τον εισαγγελέα Αθηνών, Αποστόλη Γραμμένο, και διήρκεσε περίπου τρεις μήνες. Όπως αναφέρεται, η έκδοση των ενταλμάτων συνδέεται με την κρίση του εισαγγελέα ότι τα εμπλεκόμενα πρόσωπα θεωρούνται ύποπτα φυγής.

Ο Βαγγέλης Λιόλιος βρίσκεται στην προεδρία της ΕΟΚ από τον Σεπτέμβριο του 2021, ενώ η υπόθεση αφορά καταγγελίες για γεγονότα που ερευνώνται από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.