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Λαζαρίδης: «Ξέφυγα υπερασπιζόμενος το κυβερνητικό έργο» – Γιαννακοπούλου: «Η αξιοπιστία του είναι όση και των πτυχίων του»
Πολιτική
14:03 - 21 Οκτ 2026

Λαζαρίδης: «Ξέφυγα υπερασπιζόμενος το κυβερνητικό έργο» – Γιαννακοπούλου: «Η αξιοπιστία του είναι όση και των πτυχίων του»

Reporter.gr Newsroom

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Συνέχεια μέσω… αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχε η έντονη τηλεοπτική αντιπαράθεση ανάμεσα στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριο Λαζαρίδη, και τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Νάντια Γιαννακοπούλου, με τους τόνους να ανεβαίνουν ακόμη περισσότερο μετά το επεισόδιο στον αέρα του ΑΝΤ1.

Οι προσωπικές αιχμές και οι αναφορές στην οικογένεια της βουλευτού προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, ενώ η εκ των υστέρων συγγνώμη του κ. Λαζαρίδη δεν φαίνεται έβαλε τέλος στην αντιπαράθεση.

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε νωρίτερα, σε εκπομπή του ΑΝΤ1, όταν ο κ. Λαζαρίδης κατηγόρησε την κ. Γιαννακοπούλου ότι υπονομεύει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, υποστηρίζοντας ότι τον περιμένει «στη γωνία» το βράδυ των εκλογών.

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, με τη συζήτηση να εξελίσσεται σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους. Ο βουλευτής της ΝΔ επέμεινε στις αιτιάσεις του, υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι η κ. Γιαννακοπούλου χάρηκε με τις αποκαλύψεις στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής σχετικά με τον κουμπάρο του κ. Ανδρουλάκη, ο οποίος προφυλακίστηκε στο πλαίσιο της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η ένταση ήταν εμφανής και στην αντίδραση της κ. Γιαννακοπούλου, η οποία εμφανίστηκε συναισθηματικά φορτισμένη και βούρκωσε μπροστά στις κάμερες. Το περιστατικό προκάλεσε την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο εξέδωσε ανακοίνωση στήριξης της βουλευτού του, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης και την ανοχή που, όπως υποστήριξε, επιδεικνύει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάλογες συμπεριφορές από στελέχη της ΝΔ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmagdo3qjhqh?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Στο όνομα της κυβέρνησης…

Λίγο αργότερα, ο Μακάριος Λαζαρίδης επανήλθε με ανάρτησή του στο Χ, επιχειρώντας να χαμηλώσει τους τόνους. Αναγνώρισε ότι η αντιπαράθεση ξέφυγε από τα όρια και απέδωσε την ένταση στην προσπάθειά του να υπερασπιστεί το κυβερνητικό έργο, ζητώντας συγγνώμη από τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.

Αναλυτικά, η ανάρτηση του Μακάριου Λαζαρίδη:

«Η σημερινή μου πολιτική αντιπαράθεση με την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου ξέφυγε από τα καλώς εννοούμενα πλαίσια. Είναι από τις στιγμές εκείνες που στην προσπάθειά μας να υπερασπιστούμε το σημαντικό κυβερνητικό έργο μπορεί να πούμε μια κουβέντα παραπάνω. Όπως γνωρίζει και η ίδια και τη σέβομαι και την τιμώ και της ζητώ συγγνώμη».

{https://x.com/mvlazaridis/status/2112839493233324222}

Γιαννακοπουλου: Να τον χαίρεται η ΝΔ

Η συγγνώμη του κ. Λαζαρίδη δεν φαίνεται, πάντως, να έκλεισε την υπόθεση. Η Νάντια Γιαννακοπούλου επανήλθε με δική της ανάρτηση, απορρίπτοντας εκ νέου τους ισχυρισμούς του βουλευτή της ΝΔ και κάνοντας λόγο για ψέματα που, όπως υποστηρίζει, έθιξαν τόσο την ίδια όσο και την οικογένειά της.

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ περιέγραψε τη στάση του συνομιλητή της ως συνειδητή προσπάθεια πρόκλησης, ενώ συνέδεσε την ένταση της συζήτησης με την αδυναμία, κατά την άποψή της, της κυβερνητικής πλευράς να απαντήσει επί της ουσίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Παράλληλα, άσκησε κριτική στη στάση του κ. Λαζαρίδη απέναντί της, κάνοντας λόγο για απαξίωση του δημόσιου διαλόγου και επισημαίνοντας ότι η πολιτική αντιπαράθεση δεν μπορεί να υπερβαίνει ορισμένα ανθρώπινα όρια.

Αναλυτικά, η ανάρτηση της Νάντιας Γιαννακοπούλου:

«Ο κ. Λαζαρίδης δεν ήρθε σήμερα στον ΑΝΤ1 για να συζητήσει. Ήρθε για να προκαλέσει. Όταν η συζήτηση έφτασε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, το σκάνδαλο που θα μείνει ως ταυτότητα της δεύτερης τετραετίας της Νέας Δημοκρατίας, δεν είχε τίποτα να πει. Γι' αυτό επινόησε ασύστολα ψέματα. Ισχυρίστηκε δημόσια, μπροστά σε χιλιάδες τηλεθεατές, ότι τον αναζήτησα «με αγωνία» για τις αποκαλύψεις στην Εξεταστική. Είναι ψέμα. Ένα χονδροειδές, κατασκευασμένο ψέμα. Του ζήτησα να το ανακαλέσει. Αρνήθηκε, γιατί όποιος κατασκευάζει ψέματα δεν τα ανακαλεί. Όταν τελείωσαν και τα ψέματα, έπιασε την οικογένειά μου. Είναι το πιο φθηνό όπλο και η πιο συνηθισμένη τακτική απέναντι σε μια γυναίκα στην πολιτική: όταν δεν μπορείς να την αντικρούσεις με πολιτικά επιχειρήματα, προσπαθείς να την ακυρώσεις. Δεν έλειψαν και τα σενάρια εσωκομματικής αμφισβήτησης που επιχείρησε να στήσει, λίγες ημέρες μετά την μεγαλειώδη συγκέντρωση του ΠΑΣΟΚ στο Αιγάλεω. Το ΠΑΣΟΚ έχει εκλεγμένο Πρόεδρο, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Πάμε ενωμένοι στις εκλογές για να τελειώσει η Νέα Δημοκρατία της αλαζονείας, του ΟΠΕΚΕΠΕ, των αρίστων χωρίς πτυχία. Έχω αρκετά χρόνια εμπειρίας σε ζωντανές τηλεοπτικές εκπομπές και σε σκληρή πολιτική αντιπαράθεση. Δεν φοβάμαι τη σύγκρουση. Υπάρχουν όμως ανθρώπινα όρια. Όταν κάποιος σε κοιτάζει στα μάτια και σε συκοφαντεί ψυχρά και ανήθικα, η συναισθηματική φόρτιση είναι η πιο ανθρώπινη αντίδραση και δεν ντρέπομαι γι' αυτό. Δεν θα με φιμώσει ούτε ο κ. Λαζαρίδης ούτε κανένας άλλος. Η αξιοπιστία του είναι όση και η αξιοπιστία των πτυχίων του. Ο εκνευρισμός του που τον οδηγεί σε ακρότητες και ευτελισμό του δημόσιου διαλόγου δείχνει τα αδιέξοδά του, προσωπικά και πολιτικά. Η ευθύνη όμως δεν είναι μόνο δική του.Είναι και του κόμματος που ανήκει και ανέχεται αυτές τις δημόσιες τοποθετήσεις και συμπεριφορές. Δεν θα ακολουθήσουμε τον πολιτικό τους κατήφορο. Ας τον χαίρεται η Νέα Δημοκρατία»!

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