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Πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα – Μικροεπεισόδια στην Αθήνα, προσαγωγές στη Θεσσαλονίκη
Ειδήσεις
14:56 - 21 Οκτ 2026

Πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα – Μικροεπεισόδια στην Αθήνα, προσαγωγές στη Θεσσαλονίκη

Reporter.gr Newsroom

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Μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί, γονείς και εργαζόμενοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές πανεκπαιδευτικές κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα και άλλες πόλεις, διεκδικώντας ενίσχυση της δημόσιας Παιδείας, κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών και βελτίωση των σχολικών υποδομών.

Στην Αθήνα, περίπου 10.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στα Προπύλαια και πραγματοποίησαν πορεία προς το Σύνταγμα, προτού επιστρέψουν στο κέντρο της πρωτεύουσας. Η κινητοποίηση ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τις 14:00, ενώ στη συνέχεια σημειώθηκαν επεισόδια μικρής έντασης στην Ομόνοια, με ρίψεις πετρών, χρήση χειροβομβίδων κρότου-λάμψης και αναφορές για μολότοφ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 25 προσαγωγές στο πλαίσιο των αστυνομικών ελέγχων και των επεισοδίων. Παράλληλα, οι σταθμοί του Μετρό που είχαν κλείσει επαναλειτούργησαν σταδιακά και η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε.

Στη Θεσσαλονίκη, περίπου 2.000 έως 2.500 άτομα συμμετείχαν στη συγκέντρωση στο άγαλμα του Βενιζέλου και στην πορεία που ακολούθησε. Καταγράφηκαν 10 προσαγωγές, ενώ 18 σχολεία στην πόλη και συνολικά 30 στην Κεντρική Μακεδονία τελούσαν υπό κατάληψη. Στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας, πέντε σταθμοί του Μετρό παρέμειναν κλειστοί, με τους συρμούς να διέρχονται χωρίς στάση.

Στην Πάτρα, περισσότεροι από 3.000 διαδηλωτές συμμετείχαν στην κινητοποίηση, ενώ οι συγκεντρώσεις φοιτητών, εκπαιδευτικών και εργαζομένων ενώθηκαν σε μία πορεία στο κέντρο της πόλης. Η διαδήλωση ολοκληρώθηκε ειρηνικά, με βασικά αιτήματα τη δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση και την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Στη Λάρισα πραγματοποιήθηκε επίσης συγκέντρωση με επίκεντρο την υπεράσπιση της δημόσιας και δωρεάν Παιδείας, σε ήρεμο κλίμα.

Τα βασικά αιτήματα των διαδηλωτών

Οι συμμετέχοντες ζήτησαν αυξημένη κρατική χρηματοδότηση για την εκπαίδευση, άμεση κάλυψη των κενών σε εκπαιδευτικούς, μονιμοποίηση των αναπληρωτών και ασφαλείς, σύγχρονες σχολικές εγκαταστάσεις.

Οι φοιτητές έθεσαν, παράλληλα, ζητήματα στεγαστικής υποστήριξης, ζητώντας χαμηλότερα ενοίκια, αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος και περισσότερες θέσεις στις εστίες. Στις διεκδικήσεις τους περιλαμβάνονται επίσης η κατάργηση των διαγραφών φοιτητών και η ουσιαστική ενίσχυση της δημόσιας και δωρεάν Παιδείας.

Στις κινητοποιήσεις συμμετείχαν εκπαιδευτικές ομοσπονδίες, φοιτητικοί σύλλογοι, μαθητικές επιτροπές και εργατικά σωματεία, με τη ΔΟΕ να έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία και άλλες οργανώσεις να συμμετέχουν με στάσεις εργασίας.

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Τελευταία τροποποίηση στις 21/10/2026 - 15:11
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