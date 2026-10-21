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Πόρισμα ΤΕΕ για Γκράβα: Σοβαρές ελλείψεις και αποκλίσεις ασφαλείας στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου
Ειδήσεις
14:50 - 21 Οκτ 2026

Πόρισμα ΤΕΕ για Γκράβα: Σοβαρές ελλείψεις και αποκλίσεις ασφαλείας στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου

Reporter.gr Newsroom

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Σοβαρές ελλείψεις και τεχνικές αποκλίσεις στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας εντοπίζει το πόρισμα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), το οποίο συντάχθηκε μετά τους ελέγχους που ακολούθησαν τις καταγγελίες για οσμή αερίου.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, παρότι κατά τη διάρκεια των ελέγχων δεν διαπιστώθηκε διαρροή φυσικού αερίου, τα ευρήματα ανέδειξαν προβλήματα στην κατασκευή και τη λειτουργία επιμέρους τμημάτων των εγκαταστάσεων, καθώς και αποκλίσεις από τον αρχικό σχεδιασμό. Οι αυτοψίες πραγματοποιήθηκαν σε δύο λεβητοστάσια: το μικρότερο, το οποίο εξυπηρετεί το 46ο Γυμνάσιο Αθηνών, και το μεγαλύτερο, που καλύπτει τις ανάγκες του υπόλοιπου σχολικού συγκροτήματος.

Στο μικρό λεβητοστάσιο διενεργήθηκε δοκιμή για τον εντοπισμό πιθανής διαρροής με τη χρήση φιάλης μεθανίου. Κατά την επιθεώρηση εντοπίστηκαν ανοίγματα, με πλάτος περίπου αντίστοιχο με εκείνο του λεβητοστασίου, τα οποία επικοινωνούν με τον υπόγειο χώρο του κτιρίου. Μέσα από αυτά διέρχονται σωληνώσεις του δικτύου διανομής θέρμανσης.

Ένα από τα πλέον ανησυχητικά ευρήματα αφορά τον ανιχνευτή διαρροής αερίου, ο οποίος, σύμφωνα με το πόρισμα, δεν ενεργοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της δοκιμής. Το συγκεκριμένο στοιχείο αναδεικνύει την ανάγκη ελέγχου της ορθής λειτουργίας του συστήματος ανίχνευσης.

Αποκλίσεις από την αρχική μελέτη στο δεύτερο λεβητοστάσιο

Προβλήματα διαπιστώθηκαν και στο μεγαλύτερο λεβητοστάσιο, όπου η υφιστάμενη εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου παρουσιάζει διαφορές σε σχέση με όσα προβλέπονταν στην αρχική μελέτη.

Η πιο σημαντική διαφοροποίηση αφορά συγκεκριμένο τμήμα του δικτύου, το οποίο, βάσει του αρχικού σχεδιασμού, θα έπρεπε να βρίσκεται εντός του εδάφους και να αποτελείται από σωλήνα πολυαιθυλενίου. Αντίθετα, κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι έχει εγκατασταθεί εξωτερικά και είναι κατασκευασμένο από χάλυβα.

Όπως προκύπτει από τα ευρήματα, οι συγκεκριμένες αποκλίσεις, σε συνδυασμό με τεχνικές ατέλειες που εντοπίστηκαν σε επιμέρους σημεία του δικτύου, ενδέχεται, υπό ορισμένες συνθήκες, να δημιουργήσουν ζητήματα ασφάλειας. Ειδικότερα, γίνεται αναφορά σε πιθανούς κινδύνους σε περίπτωση σεισμού ή άλλου έκτακτου περιστατικού, ενώ μεταξύ των προβληματικών σημείων καταγράφεται και ατέλεια σε σύνδεση του δικτύου.

Συστάσεις για την αποκατάσταση των προβλημάτων

Το πόρισμα του ΤΕΕ περιλαμβάνει προτάσεις για τις απαραίτητες παρεμβάσεις, με στόχο την αντιμετώπιση των τεχνικών προβλημάτων και την αποκατάσταση των ελλείψεων που καταγράφηκαν κατά τις επιθεωρήσεις. Το επόμενο διάστημα αναμένονται οι σχετικές ενέργειες για τη συμμόρφωση των εγκαταστάσεων με τις απαιτήσεις ασφαλείας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας τους.

Μέχρι να δρομολογηθούν οι επόμενες κινήσεις, οι μαθητές του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας αναμένεται να συνεχίσουν τα μαθήματά τους μέσω τηλεκπαίδευσης.

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