Πάρος: Σε κωματώδη κατάσταση 21χρονη – Διακομίστηκε εσπευσμένα στο Τζάνειο

Στο Τζάνειο Νοσοκομείο νοσηλεύεται σε κωματώδη κατάσταση μια 21χρονη κοπέλα, η οποία μεταφέρθηκε εσπευσμένα από την Πάρο στην Αθήνα, έπειτα από απώλεια των αισθήσεών της μέσα στο σπίτι όπου διέμενε.

Η νεαρή βρισκόταν στο σπίτι μαζί με τον 23χρονο φίλο της όταν έχασε τις αισθήσεις της, έπειτα από πιθανή λήψη ουσιών.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας του νησιού και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε αεροδιακομιδή με ελικόπτερο στην Αθήνα, όπου εισήχθη στο Τζάνειο Νοσοκομείο.

Η νεαρή νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), με τους γιατρούς να καταβάλλουν προσπάθειες για τη σταθεροποίηση της κατάστασής της, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκο.

Για την υπόθεση συνελήφθη στην Πάρο ο φίλος της 21χρονης. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η κοπέλα φέρεται να έλαβε τις ουσίες διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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