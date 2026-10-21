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Αντί να απαγορεύσουν το ChatGPT, τους έμαθαν να το αμφισβητούν: Το νέο μοντέλο εκπαίδευσης στη Σκωτία
Magazino
19:36 - 21 Οκτ 2026

Αντί να απαγορεύσουν το ChatGPT, τους έμαθαν να το αμφισβητούν: Το νέο μοντέλο εκπαίδευσης στη Σκωτία

Reporter.gr Newsroom

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Αντί να προσποιούνται ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν υπάρχει, αποφάσισαν να τη διδάξουν!

Ενώ ορισμένοι έφηβοι αξιοποιούν ήδη την τεχνητή νοημοσύνη για τις σχολικές εργασίες και την προετοιμασία των εξετάσεων και άλλοι την αποφεύγουν εντελώς, ένα σχολείο στη Σκωτία αποφάσισε ότι η αγνόηση της νέας τεχνολογίας δεν αποτελεί επιλογή. Το Mearns Castle High School στο East Renfrewshire έγινε το πρώτο εκπαιδευτικό ίδρυμα στο Ηνωμένο Βασίλειο που διόρισε έναν καθηγητή αποκλειστικά υπεύθυνο για την καλλιέργεια του αλφαβητισμού στην τεχνητή νοημοσύνη, με στόχο την εκπαίδευση μαθητών και προσωπικού γύρω από τους κινδύνους και τα οφέλη της.

Τη θέση ανέλαβε ο Jamie Laycock, πρώην υπεύθυνος του τμήματος βιολογίας, υποστηρίζοντας ότι τα σχολεία οφείλουν να βοηθήσουν τους νέους να κατανοήσουν τη νέα αυτή πραγματικότητα. Η κεντρική φιλοσοφία του εγχειρήματος συνοψίζεται στη διαπίστωση ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν πρόκειται να εξαφανιστεί. Σκοπός του μαθήματος δεν είναι η τυφλή υιοθέτηση της τεχνολογίας, αλλά η καλλιέργεια της ικανότητας αμφισβήτησης, κριτικής αξιολόγησης και υπεύθυνης χρήσης της.

Διαβάστε περισσότερα στο mamamia.gr.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/10/2026 - 19:38
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